Migránsok erőszakoltak meg egy menyasszonyt
Az autóból rángatták ki, a vőlegényt pedig kényszerítették, hogy végignézze a brutális támadást.
Mennyivel szebb, színesebb, vidámabb ezektől az élet.
„Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába. Mennyivel szebb, színesebb, vidámabb ezektől az élet. Még még még még, migránsból soha nem elég... idióta gazemberek.”
Nyitókép: Jose Antonio SEMPERE / AFP