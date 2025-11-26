Ft
Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába

2025. november 26. 07:15

Mennyivel szebb, színesebb, vidámabb ezektől az élet.

2025. november 26. 07:15
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába. Mennyivel szebb, színesebb, vidámabb ezektől az élet. Még még még még, migránsból soha nem elég... idióta gazemberek.”

Nyitókép: Jose Antonio SEMPERE / AFP

