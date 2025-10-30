Hátborzongató: a háború árnyékában ezzel játszanak az orosz gyerekek

A Shahed öngyilkos drón kicsinyített másolatát játékként árulják kisgyerekek számára Oroszországban. A játékot hároméves kortól ajánlják, és még az eredeti drón becsapódáskori robbanását is utánozza – számolt be a Telegraph, amely Instagram-oldalán a játék promóciós videóját is bemutatta.

Gyerekekkel reklámozzák a mini öngyilkosdrón-másolatot

Forrás: Telegraph

Az iráni gyártmányú, nagy hatótávolságú drón mintájára készült játékot az egyik legnagyobb orosz online kereskedelmi platformon, az Ozonon forgalmazzák, és így reklámozzák:

Ideális ajándék fiatal hazafiak számára, és azoknak, akik a jövőben szeretnék meghódítani az eget.”

Hozzáteszik, hogy a játék hasznos is, mert