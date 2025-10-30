Ft
Shahed orosz-ukrán háború kisgyerek drón Oroszorszag játék petárda

Hátborzongató: a háború árnyékában ezzel játszanak az orosz gyerekek

2025. október 30. 19:47

Az egyik legnépszerűbb orosz kereskedelmi platformon gyilkos drónok élethű másolatát árulják gyerekeknek. A reklám szerint már hároméves gyerekek is játszhatnak vele.

2025. október 30. 19:47
null

A Shahed öngyilkos drón kicsinyített másolatát játékként árulják kisgyerekek számára Oroszországban. A játékot hároméves kortól ajánlják, és még az eredeti drón becsapódáskori robbanását is utánozza – számolt be a Telegraph, amely Instagram-oldalán a játék promóciós videóját is bemutatta.

gyerek
Gyerekekkel reklámozzák a mini öngyilkosdrón-másolatot
Forrás: Telegraph

Az iráni gyártmányú, nagy hatótávolságú drón mintájára készült játékot az egyik legnagyobb orosz online kereskedelmi platformon, az Ozonon forgalmazzák, és így reklámozzák:

Ideális ajándék fiatal hazafiak számára, és azoknak, akik a jövőben szeretnék meghódítani az eget.”

Hozzáteszik, hogy a játék hasznos is, mert 

fejleszti a „koordinációt, pontosságot és képzelőerőt”.

A promóciós videóban egy kisgyerek kezét lehet látni, aki játszik a játékkal; amikor a drón nekiütközik valaminek, az orrában lévő petárda az ütközéstől felrobban, imitálva a Shahed 30–50 kilogrammos robbanófejét.

Nyitókép: képernyőkép / Telegraph 

 

