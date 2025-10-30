Hátborzongató: a háború árnyékában ezzel játszanak az orosz gyerekek

Valamit titkolnia kell Kijevnek: lesöpörték az asztalról Putyin ajánlatát, majd figyelmeztették az újságírókat
Az egyik legnépszerűbb orosz kereskedelmi platformon gyilkos drónok élethű másolatát árulják gyerekeknek. A reklám szerint már hároméves gyerekek is játszhatnak vele.
A Shahed öngyilkos drón kicsinyített másolatát játékként árulják kisgyerekek számára Oroszországban. A játékot hároméves kortól ajánlják, és még az eredeti drón becsapódáskori robbanását is utánozza – számolt be a Telegraph, amely Instagram-oldalán a játék promóciós videóját is bemutatta.
Az iráni gyártmányú, nagy hatótávolságú drón mintájára készült játékot az egyik legnagyobb orosz online kereskedelmi platformon, az Ozonon forgalmazzák, és így reklámozzák:
Ideális ajándék fiatal hazafiak számára, és azoknak, akik a jövőben szeretnék meghódítani az eget.”
Hozzáteszik, hogy a játék hasznos is, mert
fejleszti a „koordinációt, pontosságot és képzelőerőt”.
A promóciós videóban egy kisgyerek kezét lehet látni, aki játszik a játékkal; amikor a drón nekiütközik valaminek, az orrában lévő petárda az ütközéstől felrobban, imitálva a Shahed 30–50 kilogrammos robbanófejét.
Nyitókép: képernyőkép / Telegraph
