Nem tudom, meddig lehet büntetlenül anyanyelvként beszélni a hazugságot

2025. október 07. 17:23

Meddig lehet játszani azt az istenverte játékot, hogy ha ez a figura azt mondja, hogy nyugaton kel fel a Nap, akkor a fél ország elhiszi neki arra való tekintettel, hogy „meg akarja buktatni Orbánt”.

2025. október 07. 17:23
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Nem tudom, meddig lehet büntetlenül anyanyelvként beszélni a hazugságot, meddig lehet játszani azt az istenverte játékot, hogy ha ez a figura azt mondja, hogy nyugaton kel fel a Nap, akkor a fél ország elhiszi neki arra való tekintettel, hogy »meg akarja buktatni Orbánt«. Sőt, azt fogják leköpni és árulózni, aki figyelmezteti őket, hogy keleten kel a Nap. 

Egy napja kint van a neten a lista 18 ezer tiszás nevéről, lakcíméről, telefonszámáról, email-címéről. Bárki két kattintással megtalálhatja, legutóbb 5 perce ellenőriztem le, ott vannak az adatok. Az évtized adatszivárgási botránya, maga Radnai alelnök telefonszáma is kikerült. A Magyar Nemzet felhívott több embert a listáról, akik kénytelen-kelletlen megerősítették, hogy valóban a Tisza párt aktivistái. 

Eközben a fél ország van abban a hitben ezekben a percekben is, hogy az egészet Rogán Antal találta ki, fideszes ármány, nem szivárgott ki semmi, az adataik biztonságban vannak. Tökéletes post-truth, a megvalósult Truman-show, 1984. ”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

