Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit most Orbán Viktortól kapott: Azt kell csinálni, amit Brüsszelben mondanak (VIDEÓ)

Ez felérhet egy beismeréssel: Magyar Péterék törölték Tarr Zoltán „őszödi beszédét” – de az internet nem felejt (VIDEÓ)
A teljes felvételt törölték a YouTube-ról, de a fontos részek továbbra is elérhetőek.
A miniszterelnök szerint Brüsszel példátlan módon visszaél a mentelmi jog intézményével.
„Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a legújabb Facebook-videójába arra, hogy Magyar Péter bármit megtehet, a brüsszeli mentelmi joga minden bűntett alól feloldja őt.
Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak”
– fejtette ki a miniszterelnök azt, hogyan zsarolják Magyar Pétert Brüsszelből a mentelmi jogával.
A kormányfő példátlan esetnek nevezte azt, hogy Brüsszelben ne adják ki egy Magyarországon köztörvényes vádak miatt elítélt személy mentelmi jogát.
Ennek oka, hogy ha ez megtörténne, akkor Magyar Péternek bennfentes kereskedés és lopás miatt hazánk jogrendszere elé kellene állnia.
Ezen felül a miniszterelnök videójában láthatunk egy montázst, amelyben az Európai Parlament képviselői kiállnak a Tisza Párt vezére, Magyar Péter mellett.
