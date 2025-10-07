Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit most Orbán Viktortól kapott: Azt kell csinálni, amit Brüsszelben mondanak (VIDEÓ)

„Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a legújabb Facebook-videójába arra, hogy Magyar Péter bármit megtehet, a brüsszeli mentelmi joga minden bűntett alól feloldja őt.

Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak”

– fejtette ki a miniszterelnök azt, hogyan zsarolják Magyar Pétert Brüsszelből a mentelmi jogával.