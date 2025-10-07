Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszelben Magyarország Tisza Magyar Péter Európai Parlament Orbán Viktor

Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit most Orbán Viktortól kapott: Azt kell csinálni, amit Brüsszelben mondanak (VIDEÓ)

2025. október 07. 15:22

A miniszterelnök szerint Brüsszel példátlan módon visszaél a mentelmi jog intézményével.

2025. október 07. 15:22
null

„Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a legújabb Facebook-videójába arra, hogy Magyar Péter bármit megtehet, a brüsszeli mentelmi joga minden bűntett alól feloldja őt.

Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak”

– fejtette ki a miniszterelnök azt, hogyan zsarolják Magyar Pétert Brüsszelből a mentelmi jogával.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő példátlan esetnek nevezte azt, hogy Brüsszelben ne adják ki egy Magyarországon köztörvényes vádak miatt elítélt személy mentelmi jogát.

Ennek oka, hogy ha ez megtörténne, akkor Magyar Péternek bennfentes kereskedés és lopás miatt hazánk jogrendszere elé kellene állnia.

Ezen felül a miniszterelnök videójában láthatunk egy montázst, amelyben az Európai Parlament képviselői kiállnak a Tisza Párt vezére, Magyar Péter mellett.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 07. 16:09
Jellemző,hogy Magyarországon két büdöslábú, bűnöző, rongyemberek mentelmijogát nem adtak ki az Európa Parlamentben!! TISZA párt és DK! Két abszolút komenista gyökerű szélhámos politikusnak. Dobrev Klára: Apró villa Magyar Péter: Magyar villa =================✓ Nagy,és nemes feladat vár az MJK ® többmilliós táborára! Újra le kell győzni ezt a komenista maradványok sopredejet.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. október 07. 16:00
Nem teszi zsebre Magyar Péter" Persze hogy nem mert orbán teszi zsebre.😂😂🤣👍De hatvanpusztából egy gyermekotthon lesz, de a vezetőjének nem semjén elvtárst választják.😂😂🤣👌👍
Válasz erre
0
1
llnnhegyi
•••
2025. október 07. 15:53 Szerkesztve
A fertelmes libbcsikommcsi bagázs manapság is hazudnak, rágalmaznak. Eszüket vesztették. A hatalom hiánya miatt. "Soha többé libbcsikommcsi hatalmat Magyarországon!"
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 07. 15:43
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!