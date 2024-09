Az Operaház nyomozója – de a műgyűjtőket és a szellemes cicákat, sőt a Cascadia új változatait is szívesen látjuk az asztalon

Műgyűjtők társasága: mennyit ér egy festmény?

Az elmúlt hónap talán legizgalmasabb és legkomolyabb társasjátéka azonban a Műgyűjtők társasága, melynél műértőként a játékosok legfontosabb feladata a legértékesebb gyűjtemény összeállítása. Ehhez egy átlagosan nagy dobozt kapunk, tele alkatrészekkel, főleg kartonlapkákkal, méghozzá egy jól átgondolt, egyszerű, de nagyszerű inzerttel.

Manapság nem ritka, hogy a dobozban lévő tároló mindennek dedikált helyet biztosít, ez ebben az esetben ráadásul számozással lett teljesen egyértelmű.

Műkincsrablók előnyben... bár itt inkább licitálni kell

Merthogy számozott festményekre licitálunk a körünkben, és az adott választékból mindig az választ magának elsőnek, aki a legnagyobb licitet dobta be a többiekkel szemben. Nem elég azonban festményt választani, mert azt a saját játékostáblán le is kell helyezni a szabályoknak megfelelően. Bizonyos esetekben dekorációlapka is üti a műgyűjtők markát, amit szintén a táblára rakhatunk.

A festmények a típusoknak megfelelően közben fel és leértékelődhetnek, ami viszont kimondottan fontos, hiszen a játék végén ennek megfelelően pontozzuk a táblánkon összegyűjtött képeket. Emiatt izgalmas és jópofa megoldásokkal rendelkező társasjáték a Műgyűjtők társasága, amely családoknak és baráti társaságoknak,1-4 főnek kínál nagyjából 1 órás, kimondottan remek elfoglaltságot. Ez talán a kedvencem az aktuális felhozatalból.