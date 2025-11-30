Kitört a pánik Kijevben: Zelenszkijt kihagyják, Trumpék a háta mögött egyezhetnek meg Putyinnal

A nevük elhallgatását kérő ukrán tisztviselők arról számoltak be a lapnak, hogy attól tartanak, az Egyesült Államok megpróbálja megkerülni Volodimir Zelenszkij elnököt, és előbb Putyinnal egyezkedik, majd csak azután tér vissza Ukrajnához. Zelenszkij ugyanis nem vesz részt a mostani tárgyaláson, de a területi kérdésekben övé a végső döntés. Az amerikaiak ugyanakkor szeretnének már egy végleges tervezettel Moszkvába utazni.