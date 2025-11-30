Kitört a pánik Kijevben: Zelenszkijt kihagyják, Trumpék a háta mögött egyezhetnek meg Putyinnal

Ukrajna és Amerika a háború lezárásáról tárgyal: eldőlhetnek a fő kérdések
Az Egyesült Államok és Ukrajna a miami egyeztetéseken két kulcsfontosságú kérdésben próbál kompromisszumra jutni
Az ukrán vezetés retteg: a Politico szerint az amerikaiak átnyúlhatnak a fejük felett, és kész ténnyel állítják őket szembe.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Ukrajna és az USA vasárnap az Egyesült Államokban tárgyal az orosz–ukrán háborút lezáró béketerv feltételeiről, ám a Politico információi szerint Kijev attól tart, hogy a megbeszélteket felülírhatják Moszkva érdekei. A mostani egyeztetés a legnagyobb lehetőség Ukrajna számára, hogy befolyásolni tudja Steve Witkoff amerikai különmegbízottat, mielőtt Moszkvába utazik további tárgyalásokra.
A nevük elhallgatását kérő ukrán tisztviselők arról számoltak be a lapnak, hogy attól tartanak, az Egyesült Államok megpróbálja megkerülni Volodimir Zelenszkij elnököt, és előbb Putyinnal egyezkedik, majd csak azután tér vissza Ukrajnához. Zelenszkij ugyanis nem vesz részt a mostani tárgyaláson, de a területi kérdésekben övé a végső döntés. Az amerikaiak ugyanakkor szeretnének már egy végleges tervezettel Moszkvába utazni.
Az ukrán delegációt Rusztem Umjerov, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára vezeti. Az amerikai csapatban Witkoff mellett Marco Rubio külügyminiszter és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner is jelen van.
Az ukrán fél legfontosabb célja, hogy végre átlássa, pontosan mire készül az Egyesült Államok Moszkvában, és tisztában legyen azzal, milyen tervekkel indul el Witkoff.
Az ukránok bizalmatlanságát tovább erősítette, hogy a múlt héten kiszivárgott felvételek szerint az amerikai különmegbízott háttérbeszélgetést folytatott Jurij Usakovval, és tanácsot adhatott az oroszoknak arról, hogyan befolyásolhatnák Trumpot Moszkva számára kedvező háborús lezárás érdekében. Trump később megvédte Witkoff lépéseit, és tiszta vizet öntött a pohárba, de Kijev szempontjából újabb kérdések merültek fel az amerikaiak szándékával kapcsolatban.
Az amerikai elnök tisztázta a Witkoff körüli találgatásokat, és egyértelműen kiállt megbízottja mellett.
