Kitört a pánik Kijevben: Zelenszkijt kihagyják, Trumpék a háta mögött egyezhetnek meg Putyinnal

2025. november 30. 22:01

Az ukrán vezetés retteg: a Politico szerint az amerikaiak átnyúlhatnak a fejük felett, és kész ténnyel állítják őket szembe.

2025. november 30. 22:01
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Ukrajna és az USA vasárnap az Egyesült Államokban tárgyal az orosz–ukrán háborút lezáró béketerv feltételeiről, ám a Politico információi szerint Kijev attól tart, hogy a megbeszélteket felülírhatják Moszkva érdekei. A mostani egyeztetés a legnagyobb lehetőség Ukrajna számára, hogy befolyásolni tudja Steve Witkoff amerikai különmegbízottat, mielőtt Moszkvába utazik további tárgyalásokra.

A nevük elhallgatását kérő ukrán tisztviselők arról számoltak be a lapnak, hogy attól tartanak, az Egyesült Államok megpróbálja megkerülni Volodimir Zelenszkij elnököt, és előbb Putyinnal egyezkedik, majd csak azután tér vissza Ukrajnához. Zelenszkij ugyanis nem vesz részt a mostani tárgyaláson, de a területi kérdésekben övé a végső döntés. Az amerikaiak ugyanakkor szeretnének már egy végleges tervezettel Moszkvába utazni.

Az ukrán delegációt Rusztem Umjerov, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára vezeti. Az amerikai csapatban Witkoff mellett Marco Rubio külügyminiszter és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner is jelen van. 

Az ukrán fél legfontosabb célja, hogy végre átlássa, pontosan mire készül az Egyesült Államok Moszkvában, és tisztában legyen azzal, milyen tervekkel indul el Witkoff.

Az ukránok bizalmatlanságát tovább erősítette, hogy a múlt héten kiszivárgott felvételek szerint az amerikai különmegbízott háttérbeszélgetést folytatott Jurij Usakovval, és tanácsot adhatott az oroszoknak arról, hogyan befolyásolhatnák Trumpot Moszkva számára kedvező háborús lezárás érdekében. Trump később megvédte Witkoff lépéseit, és tiszta vizet öntött a pohárba, de Kijev szempontjából újabb kérdések merültek fel az amerikaiak szándékával kapcsolatban.

Nyitókép: AFP / TOM BRENNER

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. november 30. 23:11
Kedves ukrán politikusok (akik nem szoktak velünk kedvesek lenni)! 1. Tettszettek volna Orbán tavalyi békemisszióját komolyan venni, és felhasználni! Kevesebb ukrán halt, sebesült volna meg, kevesebb özvegy, árva, és pusztítás lett volna. De viszont adósság a korrupciós fekete kaszákkal együtt több lett. 2. Nem kellett volna a segítő Magyarországot nyíltan fenyegetni, Orbán ellenzékét nyíltan támogatni. Azt hitték, hogy ezt Trump, mint egyetlen európai támogatója ellen hibrid háborút, szó nélkül fogja hagyni? Hát nem. Sőt, nemcsak pénzügyi területen nyújt védernyőt. Mai szóhasználattal: " Instant karma." És még hol a vége? Kaptak jelzéseket mindezekről az ukrán testvérek... de öntelten semmibe vették. Most megtudják, mennyire fontosak az őket támogató nyugati politikusoknak: az ukránok béke hiányában kiontatott vére mutatja, nekik semennyire. A világon eddig három vezetőnek volt fontos az ukrán élet: a pápának, Trumpnak és Orbánnak. Isten óvja az ukrán és minden európai népet!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 30. 22:59
"Ha nem ülsz az asztalnál, te vagy az étlapon". (Dakota közmondás OV után szabadon) :)
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. november 30. 22:57
"a területi kérdésekben övé (a bohócé) a végső döntés". Putyin meg csak szipog a sarokban mi? Semmit nem fog aláírni a bohóccal. Náluk is zajlik a meccs mégis volt népszavazás. Odaát meg nem volt. Megvárja amig lesz és utána aláírja Zaluzsnijjal :)
Válasz erre
1
1
csalodtamafideszben
2025. november 30. 22:56
Putyin de facto megkapja az elrabolt, szarrá bombázott területeket. Az ukránok de jure nem ismerik el, és megtartják a Donbasznak azon részét, amit a KGB-s főgeci zsoldosai 4 év alatt sem bírtak elfoglalni. Ukrajna biztonsági garanciát kap az USA-tól és az EU-tól a határainak védelmére. Sem migránsok, sem zöld emberkék, sem Putyin zsoldosai nem léphetik át.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!