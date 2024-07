Art déco, szocialista brutalizmus és expresszionizmus – olyan várost építhetünk, amilyet még nem látott a világ

Nyitókép: Böjtös Gábor

A koncepció könnyen megérthető: a levegőben lebegő város, a Skyrise polgármestere a legnagyobb építészeket és vizionárusokat hívta segítségül, hogy a település a lehető legkülönlegesebb formákat és stílusjegyeket kapja meg. A mesterek feladata ráadásul nem csak annyi, hogy építenek: a szűkös erőforrásoknak és a város egyedi elrendezésének hála minden épületet alaposan át kell gondolni. Pláne, hogy a város frakcióit is be kell vonni a terep kialakításába, emellett a különböző elvárásoknak is meg kell felelni. És bár a két éra során zajló építkezés a közösség javát is szolgálja, természetesen mindenki a saját szerencséjének kovácsa, mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti.

A Skyrise mellett egyébként többször is elmentem. Elsőként mikor Kickstarteren a közösségi gyűjtés tartott, ami alatt többször átfutottam a kampányt, de mivel akkoriban több támogatott projektem is akadt, egyszerűen elengedtem a játékot. Aztán később, a második esélyt jelentő pledge manager alatt ismét rácsodálkoztam a gyönyörű épületekre és megvalósításra.

Nagyon tetszett a dizájn, de valahogy úgy voltam vele, hogy ha rá kell lelnem a társasra, lesz még esélyem rá – ami a Kickstarter-játékoknál nem egy életbiztosítás.

Végül az utolsó esélyt a szülészorvosból lett társasjáték-ellátó, Dr. Kánai Zoltán hozta el, aki az elmúlt években megnyitotta tököli boltját, segít másoknak a különleges Kickstarter-játékok beszerzésében, sőt A+Z Kiadóként magyarul is megjelentet igazi különlegességeket. A varázsszó pedig a különlegesség: hogy a Skyrise felbukkant a kínálatában, egyértelmű jelzés volt arra, hogy le kell ülnöm a társas mellé.