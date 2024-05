Valaki a történelméről, valaki pedig a híres csontkápolnáról ismeri a Prága melletti várost – töltsd meg élettel Kutná Horát ebben a különleges társasban!

Elsőre kicsit sötétnek tűnt, ami a bányászat témája miatt könnyen megmagyarázható, de összképében mégis kellően színes és eredeti, igényes társasról van szó, ami bőven igényli a gondolkodást, a jó és megfelelő stratégiát, a rendelkezésre álló eszközök legjobb kihasználását.

Az európai történelem és a gondolkodósabb, de a középnehéznél nem komplexebb stratégiai játékok kedvelőinek abszolút ajánlott, pláne, hogy tényleg 2023 egyik legjobbja vált elérhetővé magyarul. És a tavalyi év bizony igen erős volt, ha olyanokra gondolunk, mint a már bemutatott Hegemony: Lead Your Class to Victory, a hamarosan magyarul is érkező Darwin’s Journey, vagy éppen a Ticket to Ride Legacy: A legendás nyugat.