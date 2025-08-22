Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Flamingo Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Megjött az új ukrán csodafegyver, a „Flamingó” – ezt kell tudni róla

2025. augusztus 22. 11:09

A 3000 kilométeres hatótávolságú eszköz tömegesen indítva állítólag 24 óra alatt megroppanthatja az orosz ipart.

2025. augusztus 22. 11:09
null

Miközben Ukrajna szövetségesei azon vitatkoznak, hogyan biztosítsanak neki biztonsági garanciákat, Kijev a saját módszerével tartja távol az oroszokat: 

egy új cirkálórakétával, amely képes eltalálni Oroszország egész európai részét, és amelynek hatalmas, több mint egytonnás robbanófeje van,

– írja a Politico.

Ez a Flamingo FP-5 rakéta, amelyet az ukrán Fire Point védelmi vállalat fejlesztett ki – a gyorsan növekvő harci dróngyártó, amely kulcsfontosságú szereplővé vált az Oroszország elleni háborúban.

„Nem akartuk nyilvánosságra hozni ezt, de úgy tűnik, itt az ideje. A Flamingo egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta, amely 1150 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, és 3000 kilométerre repülhet Oroszországba” – mondta Irina Terekh, a cég vezérigazgatója és műszaki igazgatója.

„Elég gyorsan kitaláltuk. Kevesebb mint kilenc hónapba telt, mire az ötlettől az első sikeres csatatéri tesztekig fejlesztettük. Nem árulom el a pontos sebességét, de azt elmondhatom, hogy gyorsabb, mint az összes többi jelenleg meglévő rakétánk” – fejtette ki Terekh, hozzátéve: „Teljesen ukrán gyártmány”.

A szokatlan név és a rakéta eredeti színe – egy élénk rózsaszín hegy, ahol a robbanófej található – egy belső vicc volt a vállalatnál a nők alulbecsült szerepéről a fegyverek és a háború férfiak által uralt világában.

„Figyeltük az orosz reakciókat az első küldetéseinkre, és elmondhatom, hogy minél sikeresebb volt a küldetés, annál inkább megpróbálták az oroszok elfojtani a nyilvánosságot körülötte”

– mondja Terekh.

A Flamingo most sorozatgyártásba került, a cél a havi 200 darabos termelés.

„Decemberre sokkal több lesz belőlük” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak, de nem volt hajlandó további részleteket közölni a fegyverről, amíg „Ukrajna nem tud több százat használni belőlük”.

Donald Trump amerikai elnök pedig úgy tűnik, nyitottabb lett Ukrajna ellentámadási lehetőségei felé. Csütörtökön egy közösségi médiás bejegyzésben Trump azt írta: „Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot. Olyan ez, mint egy nagyszerű sportcsapat, amely fantasztikus védekezéssel rendelkezik, de nem játszhat támadást.”

Egy norvég szakértő a Flamingók kapcsán azt közölte: „Ha 3000-5000 ilyen és hasonló rakétát tudnak bevetni, amelyek 24–48 órán belül készen állnak arra, hogy Oroszország gazdasági termelésének több mint 25 százalékát megsemmisítsék, akkor a további orosz agresszió tarthatatlanná válik”.

Fotó: képernyőmentés

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2025. augusztus 22. 12:35
Másfél tonnás tömeget mozgatni nem kis energia (Az összevetése kedvéért ..pl 1 VolksWagen caddy üresen) a rakéta hosszú testrésze hajtóanyag kell hogy legyen. Tobbia.hajtómű és az azt kiszolgáló ellátó részek Mindezt tolóerővel.1 Mach kozeli sebességre felgyorsítani valódi technikai bravúr mindezt 10 hónap alatt csak a lezuhant orosz dronok elektronikai visszafejtései alapján amerikai segítséggel tudom elképzelni
Válasz erre
0
0
tutor
2025. augusztus 22. 12:31
Csináljátok! Szerintem még több olaj kell a tűzre. Csak az a baj ezzel, hogy a válasz nem marad el, és máris benn találjuk magunkat a harmadik világháborúban. Sok sikert!
Válasz erre
2
0
piramis-2
2025. augusztus 22. 12:29
Vége van, kicsi. Ezzel már csak magatokat égetitek. "cél a havi 200 darabos termelés" Majd!!! „Ha 3000-5000 ilyen és hasonló rakétát tudnak bevetni, amelyek 24–48 órán belül készen állnak arra, hogy Oroszország gazdasági termelésének több mint 25 százalékát megsemmisítsék, akkor a további orosz agresszió tarthatatlanná válik” Na akkor számoljunk egy kicsit és maradjunk a 3000-es darabszámnál! Havi 200-asával 15 hónap alatt van meg a 3000db amit 24-48 ÓRA alatt akar ellövöldözni. Tudod hol lesztek 1 év 3 hónap múlva?
Válasz erre
2
0
mnmn
2025. augusztus 22. 12:29
Hiába ez az ukrán egy tehetséges nép. Azelőtt a bűnözőiről, a kurváiról meg a banki csalásokra kiépült iparágról volt híres, most pedig merényletekkel és mindenféle pusztító eszközök ellőállításában bontakoztatják ki a tehetségüket. Valamiért még nem hallottunk olyan produktumról ami az emberiség javát szolgálta volna. Azt hiszem ez a Föld nevű bolygó segglyuka.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!