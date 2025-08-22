Megjött az új ukrán csodafegyver, a „Flamingó” – ezt kell tudni róla

Miközben Ukrajna szövetségesei azon vitatkoznak, hogyan biztosítsanak neki biztonsági garanciákat, Kijev a saját módszerével tartja távol az oroszokat:

egy új cirkálórakétával, amely képes eltalálni Oroszország egész európai részét, és amelynek hatalmas, több mint egytonnás robbanófeje van,

– írja a Politico.

Ez a Flamingo FP-5 rakéta, amelyet az ukrán Fire Point védelmi vállalat fejlesztett ki – a gyorsan növekvő harci dróngyártó, amely kulcsfontosságú szereplővé vált az Oroszország elleni háborúban.

„Nem akartuk nyilvánosságra hozni ezt, de úgy tűnik, itt az ideje. A Flamingo egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta, amely 1150 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, és 3000 kilométerre repülhet Oroszországba” – mondta Irina Terekh, a cég vezérigazgatója és műszaki igazgatója.

„Elég gyorsan kitaláltuk. Kevesebb mint kilenc hónapba telt, mire az ötlettől az első sikeres csatatéri tesztekig fejlesztettük. Nem árulom el a pontos sebességét, de azt elmondhatom, hogy gyorsabb, mint az összes többi jelenleg meglévő rakétánk” – fejtette ki Terekh, hozzátéve: „Teljesen ukrán gyártmány”.

A szokatlan név és a rakéta eredeti színe – egy élénk rózsaszín hegy, ahol a robbanófej található – egy belső vicc volt a vállalatnál a nők alulbecsült szerepéről a fegyverek és a háború férfiak által uralt világában.

„Figyeltük az orosz reakciókat az első küldetéseinkre, és elmondhatom, hogy minél sikeresebb volt a küldetés, annál inkább megpróbálták az oroszok elfojtani a nyilvánosságot körülötte”

– mondja Terekh.

A Flamingo most sorozatgyártásba került, a cél a havi 200 darabos termelés.

„Decemberre sokkal több lesz belőlük” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak, de nem volt hajlandó további részleteket közölni a fegyverről, amíg „Ukrajna nem tud több százat használni belőlük”.

Donald Trump amerikai elnök pedig úgy tűnik, nyitottabb lett Ukrajna ellentámadási lehetőségei felé. Csütörtökön egy közösségi médiás bejegyzésben Trump azt írta: „Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot. Olyan ez, mint egy nagyszerű sportcsapat, amely fantasztikus védekezéssel rendelkezik, de nem játszhat támadást.”

Egy norvég szakértő a Flamingók kapcsán azt közölte: „Ha 3000-5000 ilyen és hasonló rakétát tudnak bevetni, amelyek 24–48 órán belül készen állnak arra, hogy Oroszország gazdasági termelésének több mint 25 százalékát megsemmisítsék, akkor a további orosz agresszió tarthatatlanná válik”.

Fotó: képernyőmentés