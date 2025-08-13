Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita bérleti díj Ruszwurm Cukrászda terv Budavári Önkormányzat pályázat üzlet cukrászmester végrehajtó történelem

Mikor lehet újra „légyott a Ruszwurmnál”? – a budavári önkormányzat elárulta

2025. augusztus 13. 09:47

Egy másfél évtizede óta húzódó vita végére került augusztus elején pont, egy patinás, mintegy 200 éves cukrászda ajtajára pedig – sokak reménye szerint csak átmenetileg – lakat Budavár szívében. Hogy jutottunk idáig, mit tud tenni az önkormányzat, hogy megmentse a legendás Ruszwurmot? Utánajártunk.

2025. augusztus 13. 09:47
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mint arról a Mandiner is beszámolt, augusztus 6-án, szerdán reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat  birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. 

Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita.

Egy másfél évtizede húzódó vita miatt került lakat alá a Ruszwurm cukrászda. Fotó: Böröcz László Facebook-oldala

Hogy jutottunk idáig?

Böröcz László Budavár polgármestere közösségi oldalán  a bezárás napján kifejtette, hogy a cukrászdát tulajdonoló Ruszwurm Kft. 15 éve egy a piaci áron aluli bérleti díjat fizetett az önkormányzat felé. Ennek az összegnek a korrekciójáról 2015-ig tartott a vita, amikor az önkormányzat felmondta a bérleti szerződést a Kft.-vel és perre vitte az ügyet.

A Facebook-posztból az is kiderült, hogy a 2019-ben megválasztott polgármester, V. Naszályi Márta jó kapcsolatot ápolt Szamos Miklóssal, a cég tulajdonosával. A választásokat követően átmenetileg az önkormányzat fel is függesztette a pert, azonban 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás.

Emlékezetes, hogy Szamos ezt követően nyilvánosan megvádolta az akkori polgármestert, hogy pénzt kért tőle a megegyezésért cserébe. Az ügy évekig húzódott, melynek végén 

a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat és kötelezte a Ruszwurm Kft.-t a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére.

Ezt is ajánljuk a témában

A fideszes vezetés hónapok óta kereste a megoldást

Tavaly ősszel, miután Böröczék átvették az önkormányzat vezetését, a bírósági jogerős döntést tudomásul véve két ajánlattal is megkeresték a tulajdonosokat azzal a céllal, hogy megmentsék a híres cukrászdát.

Először felajánlották, hogy az önkormányzat átveszi a Kft.-t, és tovább működteti a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlották, hogy mindenkit tovább foglalkoztatnak. Azonban a cég nem élt a lehetőséggel. 

A kerület polgármestere ugyancsak közösségi oldalán ismertette, hogy 

a Ruszwurm Kft.-t a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak.

Így a bíróság döntése értelmében nem is tehettek mást, mint hogy birtokba vették az ingatlanokat. Böröcz arra is rámutatott, hogy a korábbi vezetés évekig húzta ezt az ügyet, így kétséges hogy az elindított jogi eljárások a cég sok száz milliós tartozásának behajtására sikeresek lesznek-e.

Órákkal a cukrászda bezárása után elhunyt a tulajdonos is

Az ikonikus cukrászda – vélhetően átmeneti – bezárását követően néhány órával végigsöpört a magyar sajtón a hír, hogy a tulajdonos Szamos Miklós rosszul lett, körházba került, majd életének 79. évében elhunyt.

Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát. 

A Ruszwurm hivatalos oldalán augusztus 11-én, hétfőn közölték, hogy az aranykoszorús cukrászmestertől augusztus 14-én, csütörtökön 12 óra 40 perckor vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben.

Bíznak a folytatásban

A történtek után lapunk kérdésekkel fordult az önkormányzat felé. Többek között az iránt érdeklődtünk, hogy miként kívánják megmenteni a mintegy kétévszázados múltra visszatekintő cukrászdát

„Célunk, hogy megóvjuk a kerület értékeit és új lehetőségeket teremtsünk. Azon dolgozunk, hogy 

még ősszel nyílt pályázaton találjuk meg a legjobb csapatot, akik minőségi cukrászdát tudnak nyitni a most bezárt üzlet helyén a budaváriak és az ide látogatók örömére”

 – közölte a Budavári Önkormányzat lapunkkal.

Hozzátették, hogy a rendelkezésükre álló információk szerint 1994-ben a Ruszwurm Kft. havi 48.200 forint + áfa összegű bérleti díjat fizetett az ingatlan használatáért. 1998-ban már jogvita alakult ki a bérleti díj mértékéről, amelyből peres eljárás lett, majd megegyezéssel zárult: a felek havi 99.460 forint + áfa összegben állapodtak meg.

2015-ben az Önkormányzat kezdeményezte ennek a bérleti díjnak a megemelését, azonban ezt a Ruszwurm Kft. nem fogadta el, így újabb peres eljárás indult.

A 171 négyzetméteres üzlethelyiség esetében 2015-ben, az akkori Önkormányzat vezetése körülbelül havi 330.000 forint + áfa összegű bérleti díjat javasolt. Ezt nem fogadta el akkor a cég.

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner azt is megtudta, hogy 

jelenleg a Kft.-nek nem bérleti díjat, hanem a hatályos kerületi rendeletek alapján megállapított használati díjat kellene fizetnie, ami a korábbi bérleti díj tízszerese. 

A pályáztatás során derül majd ki, hogy mennyi a reális bérleti díj. Összehasonlításképp egy Tárnok utcai 140 négyzetméteres helyiség után több mint nettó 4 millió forint bérleti díjat fizetnek havonta – írták példaként.

A Budavári Önkormányzat válaszában arra is kitért, hogy a sajtóhírekben említett bútorok pedig az állam tulajdonában vannak, ezek és más, a helyszínen lévő ingóságok is a kulturális örökség részét képezik. Az Önkormányzatnak a többi ingósággal kapcsolatban a következő 60 napban kell részletes leltárt készítenie – tekintettek előre.

Édes kis romantika a város felett

A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a Budai Várnegyed Szentháromság utcai épületében. Alapítója Schwabl Ferenc volt, akit özvegye, majd annak új férje, a József nádor udvari sütőjeként ismert Richter Lénárt követett. A cukrászda enteriőrjét – a biedermeier stílusú bútorzatot és kirakatot – a XIX. század közepén alakították ki, és az ma is műemléki védettséget élvez.

A Ruszwurm különleges helyet foglal el a magyar vendéglátás történetében,

  • hiszen itt dolgozhattak először női tanoncok a cukrászatban,
  • mindig női ágon öröklődött a vezetése,
  • és a legendás Ruszwurm Vilmos nevét 1884-től viseli.

A híres vendégek között szerepeltek: Sissi (Erzsébet királyné), az Andrássy család, Deák Ferenc, az Eötvösök, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, valamint Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida, aki innen vásárolta az uralkodónő reggelijét.

A XX. században is fontos szerepet játszott a cukrászda: a két világháború alatt is működött. Bezárásáig népszerű volt a turisták és a közéleti szereplők körében. Egyik legfelkapottabb édessége a krémes volt. Többek között Arnold Schwarzenegger is meglátogatta.

Nyitókép: Ruszwurm Cukrászda Budai vár Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
2025. augusztus 13. 10:47
Milyen tulajdonosról beszélnek a néhai Szamos Úr esetében? A hírekből az derül ki hogy bérelte a cukrászdát. Vagy az ingatlan a tulajdonában volt, viszont a muzeális védett berendezés nem? Minek is volt a tulajdonosa Szamos Miklós?
Válasz erre
0
0
salátás
2025. augusztus 13. 10:18
nagyon viccesek azok az emberek, akik szerint évtizedekig a piaci ár alatt kellene kiadni a helyiséget és ezt a nem-ügyet is kizárólag a kormány támadására használják fel
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!