Mikor lehet újra „légyott a Ruszwurmnál”? – a budavári önkormányzat elárulta

Mint arról a Mandiner is beszámolt, augusztus 6-án, szerdán reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat.

Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita.

Egy másfél évtizede húzódó vita miatt került lakat alá a Ruszwurm cukrászda. Fotó: Böröcz László Facebook-oldala

Hogy jutottunk idáig?

Böröcz László Budavár polgármestere közösségi oldalán a bezárás napján kifejtette, hogy a cukrászdát tulajdonoló Ruszwurm Kft. 15 éve egy a piaci áron aluli bérleti díjat fizetett az önkormányzat felé. Ennek az összegnek a korrekciójáról 2015-ig tartott a vita, amikor az önkormányzat felmondta a bérleti szerződést a Kft.-vel és perre vitte az ügyet.

A Facebook-posztból az is kiderült, hogy a 2019-ben megválasztott polgármester, V. Naszályi Márta jó kapcsolatot ápolt Szamos Miklóssal, a cég tulajdonosával. A választásokat követően átmenetileg az önkormányzat fel is függesztette a pert, azonban 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás.

Emlékezetes, hogy Szamos ezt követően nyilvánosan megvádolta az akkori polgármestert, hogy pénzt kért tőle a megegyezésért cserébe. Az ügy évekig húzódott, melynek végén