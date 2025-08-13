Mikor lehet újra „légyott a Ruszwurmnál”? – a budavári önkormányzat elárulta

Bérletidíj-botrány: új tulajdonost keres a nagy múltú cukrászda
Az I. kerületi önkormányzat mindent megtett a hely fennmaradásáért.
Egy másfél évtizede óta húzódó vita végére került augusztus elején pont, egy patinás, mintegy 200 éves cukrászda ajtajára pedig – sokak reménye szerint csak átmenetileg – lakat Budavár szívében. Hogy jutottunk idáig, mit tud tenni az önkormányzat, hogy megmentse a legendás Ruszwurmot? Utánajártunk.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, augusztus 6-án, szerdán reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat.
Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita.
Böröcz László Budavár polgármestere közösségi oldalán a bezárás napján kifejtette, hogy a cukrászdát tulajdonoló Ruszwurm Kft. 15 éve egy a piaci áron aluli bérleti díjat fizetett az önkormányzat felé. Ennek az összegnek a korrekciójáról 2015-ig tartott a vita, amikor az önkormányzat felmondta a bérleti szerződést a Kft.-vel és perre vitte az ügyet.
A Facebook-posztból az is kiderült, hogy a 2019-ben megválasztott polgármester, V. Naszályi Márta jó kapcsolatot ápolt Szamos Miklóssal, a cég tulajdonosával. A választásokat követően átmenetileg az önkormányzat fel is függesztette a pert, azonban 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás.
Emlékezetes, hogy Szamos ezt követően nyilvánosan megvádolta az akkori polgármestert, hogy pénzt kért tőle a megegyezésért cserébe. Az ügy évekig húzódott, melynek végén
a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat és kötelezte a Ruszwurm Kft.-t a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére.
Tavaly ősszel, miután Böröczék átvették az önkormányzat vezetését, a bírósági jogerős döntést tudomásul véve két ajánlattal is megkeresték a tulajdonosokat azzal a céllal, hogy megmentsék a híres cukrászdát.
Először felajánlották, hogy az önkormányzat átveszi a Kft.-t, és tovább működteti a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlották, hogy mindenkit tovább foglalkoztatnak. Azonban a cég nem élt a lehetőséggel.
A kerület polgármestere ugyancsak közösségi oldalán ismertette, hogy
a Ruszwurm Kft.-t a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak.
Így a bíróság döntése értelmében nem is tehettek mást, mint hogy birtokba vették az ingatlanokat. Böröcz arra is rámutatott, hogy a korábbi vezetés évekig húzta ezt az ügyet, így kétséges hogy az elindított jogi eljárások a cég sok száz milliós tartozásának behajtására sikeresek lesznek-e.
Az ikonikus cukrászda – vélhetően átmeneti – bezárását követően néhány órával végigsöpört a magyar sajtón a hír, hogy a tulajdonos Szamos Miklós rosszul lett, körházba került, majd életének 79. évében elhunyt.
Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.
A Ruszwurm hivatalos oldalán augusztus 11-én, hétfőn közölték, hogy az aranykoszorús cukrászmestertől augusztus 14-én, csütörtökön 12 óra 40 perckor vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben.
A történtek után lapunk kérdésekkel fordult az önkormányzat felé. Többek között az iránt érdeklődtünk, hogy miként kívánják megmenteni a mintegy kétévszázados múltra visszatekintő cukrászdát.
„Célunk, hogy megóvjuk a kerület értékeit és új lehetőségeket teremtsünk. Azon dolgozunk, hogy
még ősszel nyílt pályázaton találjuk meg a legjobb csapatot, akik minőségi cukrászdát tudnak nyitni a most bezárt üzlet helyén a budaváriak és az ide látogatók örömére”
– közölte a Budavári Önkormányzat lapunkkal.
Hozzátették, hogy a rendelkezésükre álló információk szerint 1994-ben a Ruszwurm Kft. havi 48.200 forint + áfa összegű bérleti díjat fizetett az ingatlan használatáért. 1998-ban már jogvita alakult ki a bérleti díj mértékéről, amelyből peres eljárás lett, majd megegyezéssel zárult: a felek havi 99.460 forint + áfa összegben állapodtak meg.
2015-ben az Önkormányzat kezdeményezte ennek a bérleti díjnak a megemelését, azonban ezt a Ruszwurm Kft. nem fogadta el, így újabb peres eljárás indult.
A 171 négyzetméteres üzlethelyiség esetében 2015-ben, az akkori Önkormányzat vezetése körülbelül havi 330.000 forint + áfa összegű bérleti díjat javasolt. Ezt nem fogadta el akkor a cég.
A fideszes városvezetés tavaly október óta próbálta menteni a menthetőt, míg az előző polgármester hibát hibára halmozott és országos botrányt kavart a cukrászda körül.
A Mandiner azt is megtudta, hogy
jelenleg a Kft.-nek nem bérleti díjat, hanem a hatályos kerületi rendeletek alapján megállapított használati díjat kellene fizetnie, ami a korábbi bérleti díj tízszerese.
A pályáztatás során derül majd ki, hogy mennyi a reális bérleti díj. Összehasonlításképp egy Tárnok utcai 140 négyzetméteres helyiség után több mint nettó 4 millió forint bérleti díjat fizetnek havonta – írták példaként.
A Budavári Önkormányzat válaszában arra is kitért, hogy a sajtóhírekben említett bútorok pedig az állam tulajdonában vannak, ezek és más, a helyszínen lévő ingóságok is a kulturális örökség részét képezik. Az Önkormányzatnak a többi ingósággal kapcsolatban a következő 60 napban kell részletes leltárt készítenie – tekintettek előre.
A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a Budai Várnegyed Szentháromság utcai épületében. Alapítója Schwabl Ferenc volt, akit özvegye, majd annak új férje, a József nádor udvari sütőjeként ismert Richter Lénárt követett. A cukrászda enteriőrjét – a biedermeier stílusú bútorzatot és kirakatot – a XIX. század közepén alakították ki, és az ma is műemléki védettséget élvez.
A Ruszwurm különleges helyet foglal el a magyar vendéglátás történetében,
A híres vendégek között szerepeltek: Sissi (Erzsébet királyné), az Andrássy család, Deák Ferenc, az Eötvösök, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, valamint Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida, aki innen vásárolta az uralkodónő reggelijét.
A XX. században is fontos szerepet játszott a cukrászda: a két világháború alatt is működött. Bezárásáig népszerű volt a turisták és a közéleti szereplők körében. Egyik legfelkapottabb édessége a krémes volt. Többek között Arnold Schwarzenegger is meglátogatta.
