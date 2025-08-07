A Ruszwurm-sztori: két évszázados működés, tizenöt éves jogi csatározás és egy tragédia

Az értesülést egy október 26-án kelt végrehajtói jegyzőkönyv is alátámasztotta, amely december 4-ét jelölte meg a Ruszwurm és a Korona Cukrászda kiürítésének dátumaként.

A bejelentés sokkolta a közvéleményt: a több mint 190 éves múltra visszatekintő cukrászda megszűnésének híre országos visszhangot váltott ki.

Vizsgálóbizottság és politikai pengeváltások

A botrány hatására a budavári testületben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték jobboldali képviselők, élükön Gulyás Gergely Kristóffal, a helyi Fidesz-frakció vezetőjével.

A testület volt hivatott feltárni

a polgármester és a Ruszwurm Kft. közötti kommunikációt;

az önkormányzat és a Ruszwurm Kft. közötti, 2014 utáni peres eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokat; illetve azt, hogy

történt-e olyan egyeztetés a két fél között, amely hivatalosan nem jelent meg az önkormányzat könyveiben; valamint ellenőrizte

az önkormányzat és a cég között 2014 után létrejött szerződéseket és a szerződéses jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését.

Ha az ügyben senkinek sincs takargatnivalója, akkor mind a kerületi, mind az országos közvéleményt meg tudjuk nyugtatni. Ellenkező esetben pedig tartozunk azzal a választóknak, hogy feltárjuk a közérdek sérelmét”

– jelentette ki a novemberi testületi ülésen Gulyás Gergely Kristóf.

Gulyás Gergely Kristóf

Forrás: Facebook

A baloldali képviselők bojkottja és politikai manőverezése miatt a bizottság, végül három jobboldali taggal kezdte a munkáját, amely átcsúszott 2024-re.

Nehezen átlátható jogi helyzet

A jogi háttér sem volt egyszerű: a Kúria már 2019-ben kimondta, hogy a Ruszwurm Kft. nem rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel a két cukrászdát illetően. A döntés nyomán végrehajtási eljárás indult, ezt azonban V. Naszályi Márta polgármester hat hónapra felfüggesztette, még 2019-ben.

A képviselő-testületi vitákon ráadásul az is felmerült, hogy a Ruszwurm a koronavírus-járvány idején is jogtalanul használta a közterületet, mivel a kedvezmények csak az érvényes szerződéssel rendelkező vendéglátóhelyekre vonatkoztak.

Tovább gördül a lavina

A 2023. december 4-ei határidő végül eseménytelenül múlt el. Hivatalos indoklás nem látott napvilágot arról, miért maradt el a bezárás és a kilakoltatás.

V. Naszályi Márta ezért később több képviselő-testületi ülésen is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát hibáztatta, amely szerinte „fideszes kézivezérlésre” nem volt hajlandó kiüríteni a két cukrászdát.

Feltárul a tények szövevényes hálója

Az említett önkormányzati vizsgálóbizottság 2024. január 10-én tarthatta meg az első ülését. A testület célja az volt, hogy egy hónapon belül tisztázza V. Naszályi Márta szerepét az ügyben, és feltárja, érte-e anyagi kár az I. kerületet.

V. Naszályi Márta

Forrás: Facebook

A bizottság elnöke, Gulyás Gergely Kristóf kiemelte: azt is tisztázni kell, hogy az önkormányzat csak Szamos Miklós vádjai után kezdte-e el bírságolni a Ruszwurmot tiltott közterület-használat miatt, vagy az intézkedésekre már korábban sor került-e.

Ahogy arról az I. kerületi önkormányzati lap, a Várnegyed beszámolt, január 22-én meghallgatták a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjét, Gálné Kis Mária Zsuzsannát, valamint az önkormányzat jogi képviselőjét, dr. Jancsár Györgyöt.

Ezen az ülésen több fontos információ is napvilágot látott. Gálné szerint ugyanis a sajtóban tévesen jelent meg, hogy 2016 óta nem fizettek bérleti díjat. Állítása szerint befizetéseik egy részét a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) kimutatásai nem tartalmazzák.

A volt polgármester elsimító keze

Gálné a bizottság előtt megerősítette azt is, amit korábban Szamos Miklós állított. Szerinte V. Naszályi Márta 2019-ben kampánytámogatást kért a cég tulajdonosától, és cserébe. Mint fogalmazott:

Azt kérte, hogy támogassa a kampányát, és akkor a bérleti szerződésbe bekerül, hogy a Ruszwurm Kft.-t nem lehet kitenni az ingatlanokból.”

Az ügyvezető állította:

nem kértek semmilyen kivételezést, csak a törvényes működés feltételeinek biztosítását.

Gálné azt is felidézte: 2020 tavaszán a cukrászda teraszán egyeztettek az akkori jegyzővel és az önkormányzat ügyvédjével. Ott szóbeli megállapodás született a bérleti díj emeléséről, és arról, hogy az üzletek (de nem az ingatlanok) a Ruszwurm tulajdonát képezik. Ezt követően fél évre felfüggesztették a pereket, de a fentiekről végül nem született írásos megállapodás.

Az ügyvezető szerint 2020. szeptember 2-án Szamos Miklóst behívták az I. kerületi Polgármesteri Hivatalba, ahol egy négy pontból álló dokumentumot akartak vele aláíratni. Ennek lényege az lett volna, hogy

a Ruszwurm Kft. minden, az ingatlanokhoz fűződő jogáról lemond, amit Szamos elutasított, másnap pedig az önkormányzat újraindította a pereket.

A közterület-használat körüli bonyodalmak

A Ruszwurm szerint az önkormányzat a cukrászda legfontosabb bevételi forrását, a teraszhasználatot is próbálta megvonni tőlük.

Gálné felidézte: a Kúria 2019-ben a Ruszwurm javára döntött, kimondva, hogy az önkormányzat nem tagadhatja meg a közterület-használati engedélyt.

Ennek ellenére 2023. szeptember 14-én megbírságolták a Ruszwurmot illegális közterület-használat miatt. Gálné szerint ez volt az első ilyen eset, és előtte érvényes engedéllyel rendelkeztek.

Több száz millió forint sorsa volt a tét

Az ügyvezető elismerte:

a Ruszwurm Kft. mintegy 300 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak, de részletfizetési ajánlatot tettek, és minden hónapban 3 millió forintot utaltak át, megbízás nélküli teljesítés jogcímén.

Emellett elárulta, hogy hat végrehajtási eljárás van folyamatban a cég ellen.

Bűncselekmények gyanúja

A vizsgálóbizottság 2024. január 31-én zárta le a munkáját, és egy 15 oldalas jelentésben foglalta össze megállapításait, amelyet a képviselő-testület elé terjesztettek. A jobboldali többség végül felhatalmazta a bizottságot, hogy észrevételeiket hivatalosan is megküldhessék a nyomozóhatóságnak és a Kormányhivatalnak.

A bizottság az alábbi megállapításokra jutott:

2015-ben az önkormányzat egyoldalúan felmondta a Ruszwurm két üzlethelyiségére (Dísz tér 16., Szentháromság utca 7.) vonatkozó szerződéseket.

A Ruszwurm a felmondás után nem szolgáltatta vissza az ingatlanokat, és nem fizetett használati díjat.

2019. január 21-én az önkormányzat peres eljárást indított a Kft. ellen.

A jelentés szerint a perek 2020-ban a polgármester kezdeményezésére szüneteltek, holott nem volt egyezségi ajánlat a másik fél részéről.

Gulyás szerint az üggyel kapcsolatban

hivatali visszaélés,

hűtlen kezelés,

hivatali vesztegetés, illetve

hivatali vesztegetés elfogadása gyanúja merült fel.

Továbbá V. Naszályi Márta 2020 februárjában és júniusában is adott közterület-használati engedélyt a cégnek,

holott az önkormányzat saját rendelete tiltotta ezt olyan cégek esetében, amelyeknek pénzügyi tartozása áll fenn a kerülettel szemben.

A bizottság szerint:

Így a polgármesteri döntések jogszabálysértők voltak.”

A bizottság megállapította: az önkormányzat csak 2023 áprilisában szólította fel a cukrászdákat a bezárásra, holott a testület már 2022. novemberében meghozta az erről szóló határozatot. Ez a késlekedés is az önkormányzati érdekek sérelmével járt.

Újabb bezárási dátum a horizonton

2024 áprilisában újabb végrehajtói felszólítás érkezett: ennek értelmében a Ruszwurmot május 9-én, a Korona Cukrászdát pedig május 14-én kellett volna kiüríteni. Szamos Miklós azonban az Index kérdésére határozottan közölte, nem hajlandó végrehajtani az utasítást.

Teljesen feleslegesen jönnek ide a végrehajtók, hiszen nem adjuk át a cukrászdáinkat, ha kell, erőszakkal ellenállunk.”

Szamos továbbra is fenntartotta a korábbi vádjait V. Naszályival szemben, sőt, azt is hozzátette:

a polgármester célja szerinte az, hogy másnak adja át a Ruszwurmot, miközben vele még csak szóba sem áll az önkormányzat.

Vádak, bosszú és veszteségek

A kialakult helyzet az összes fél részéről kemény reakciókat váltott ki. Böröcz László, a Fidesz kerületi elnöke, illetve akkor még csak polgármesterjelöltje, úgy fogalmazott:

V. Naszályi Márta „elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát”, és személyes bosszúból jár el, miközben a kerület több száz milliós tartozás behajtásától esik el.

V. Naszályi Márta a Facebookon reagált az eseményekre, „Rogán-médiáról” és „rágalmakról” beszélt, valamint igyekezett elhatárolódni a botránytól.

Ugyanakkor közösségi bejegyzéseiben durva és sértő hangnemben illette a bírálóit. Az egyik testületi vitában kijelentette – Gulyás Gergely Kristóf felszólalására reagálva –, hogy:

„Önök csak a sz.rt kenegetik jobbra-balra.”

A végrehajtás újabb kudarca

Az üzlethelyiségek tényleges kiürítése azonban ezután sem történt meg, a Ruszwurm Cukrászda változatlanul működött tovább.

A késlekedés újabb kérdéseket vetett fel: miért nem hajtják végre az ítéletet? Később derült ki, hogy a Ruszwurm Kft. megtámadta a végzést, ami felfüggesztette a végrehajtói eljárást. Ugyanakkor az önkormányzat nem tett további érdemi lépéseket a helyzet megoldására.

Böröcz László

Forrás: Facebook

Kilencvenhét napirendi pont, egyetlen ügy

A konfliktus szeptemberre újabb groteszk fordulatot vett: 2024. szeptember 26-án a Budavári Önkormányzat 97 napirendi pontban kívánt tárgyalni a Ruszwurm Kft. fellebbezéseit. Az ügyek egytől egyig a különböző közigazgatási határozatok elleni fellebbezésekre vonatkoztak.

A testületi ülés zárt ajtók mögött zajlott, így a nyilvánosság ekkor nem kapott információt a döntésekről.

Magyarázkodás helyett megoldások

Szeptember 23-án a Telex interjút közölt Böröcz Lászlóval, aki ekkor mát megválasztott polgármester volt, és végül október 1-jén lépett hivatalba. Böröcz világossá tette:

A Ruszwurm védjegy, amely a Szamos család tulajdona.

Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy akár más üzemeltető közreműködésével ,de Ruszwurm néven működjön tovább a cukrászda.

A kiürítés szerinte elkerülhetetlen, csak a fellebbezés miatt nem hajtották még végre.

Böröcz ekkor vetette fel először, hogy az önkormányzat saját üzemeltető cége vinné majd tovább a Ruszwurmot, ha nem sikerül megállapodni Szamos Miklóssal a további együttműködésről. De azt is lehetségesnek nevezte, hogy pályázatot írjanak ki az üzemeltetésre.

Kompromisszumos mentési kísérlet és makacs elzárkózás

2024 októberében Böröcz László, immár polgármesterként állt elő a Ruszwurm és a Korona Cukrászdák megmentésére kidolgozott önkormányzati koncepcióval.