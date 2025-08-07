A Ruszwurm-sztori: két évszázados működés, tizenöt éves jogi csatározás és egy tragédia

Bérletidíj-botrány: új tulajdonost keres a nagy múltú cukrászda
Az I. kerületi önkormányzat mindent megtett a hely fennmaradásáért.
A fideszes városvezetés tavaly október óta próbálta menteni a menthetőt, míg az előző polgármester hibát hibára halmozott és országos botrányt kavart a cukrászda körül.
Augusztus 6-án került sor a Budai Várnegyedben működő, patinás múlttal bíró Ruszwurm Cukrászda önkormányzati tulajdonba vételére. Az I. kerület 2024-ben hivatalba lépett fideszes vezetése eltökélt abban, hogy a helyhatóság tovább működtesse a legendás vendéglátóhelyet, és ezzel továbbra is munkát biztosítson az ott dolgozók számára. A mára intézménnyé vált cukrászdát szeretnék megőrizni a helyi közösség számára.
A folyamatnak azonban drámai színezetet adott a hír, miszerint Szamos Miklós, a cukrászdát üzemeltető Szamos Kft. tulajdonosa, sajtóinformációk szerint szerdán szívinfarktus következtében elhunyt.
A gyász és a veszteség ellenére annyi biztos, hogy új, az eddigieknél talán pozitívabb fejezet kezdődhet a Ruszwurm és az I. kerület hányattatott kapcsolatában. Érdemes áttekinteni, hogy mi történt eddig, hogyan mérgesedett el menthetetlenül az elmúlt évtizedekben a viszony a mindenkori városvezetés és az üzemeltető között.
A politikai lavina eredőjét 2023 őszén kell keresni, innentől dagadt országos botránnyá a Ruszwurm körüli, addig jobbára a helyi politika búvópatakjaként csordogáló jogvita.
Az ügy október 9-én robbant ki, amikor az Index tényfeltáró cikkben ismertette Szamos Miklós állítását, miszerint évekkel korábban, még a 2019-es önkormányzati választások előtt, V. Naszályi Márta 20–30 millió forintnyi kampánytámogatást kért tőle, cserébe azért, hogy megválasztása esetén elsimítsa a Ruszwurm Kft. és az önkormányzat között hosszú ideje húzódó jogi konfliktust.
Szamos szerint
több tízmilliós „védelmi pénzt” kértek tőle, hogy megtarthassa a cukrászdáit (a Rszwurm mellett a Dísz téren működő Korona Cukrászda is érintett volt a dologban).
V. Naszályi Márta, az I. kerület akkori párbeszédes polgármestere még aznap Facebook-bejegyzésében „nevetségesnek” titulálta a vádakat, és közölte, hogy
rágalmazás miatt feljelentést tesz Szamos Miklós ellen.
Az ügy újabb fordulatot vett, amikor az év második felében olyan sajtóhírek jelentek meg, miszerint a Budavári Önkormányzat bezáratja a Ruszwurm Cukrászdát.
Az értesülést egy október 26-án kelt végrehajtói jegyzőkönyv is alátámasztotta, amely december 4-ét jelölte meg a Ruszwurm és a Korona Cukrászda kiürítésének dátumaként.
A bejelentés sokkolta a közvéleményt: a több mint 190 éves múltra visszatekintő cukrászda megszűnésének híre országos visszhangot váltott ki.
A botrány hatására a budavári testületben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték jobboldali képviselők, élükön Gulyás Gergely Kristóffal, a helyi Fidesz-frakció vezetőjével.
A testület volt hivatott feltárni
Ha az ügyben senkinek sincs takargatnivalója, akkor mind a kerületi, mind az országos közvéleményt meg tudjuk nyugtatni. Ellenkező esetben pedig tartozunk azzal a választóknak, hogy feltárjuk a közérdek sérelmét”
– jelentette ki a novemberi testületi ülésen Gulyás Gergely Kristóf.
A baloldali képviselők bojkottja és politikai manőverezése miatt a bizottság, végül három jobboldali taggal kezdte a munkáját, amely átcsúszott 2024-re.
A jogi háttér sem volt egyszerű: a Kúria már 2019-ben kimondta, hogy a Ruszwurm Kft. nem rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel a két cukrászdát illetően. A döntés nyomán végrehajtási eljárás indult, ezt azonban V. Naszályi Márta polgármester hat hónapra felfüggesztette, még 2019-ben.
A képviselő-testületi vitákon ráadásul az is felmerült, hogy a Ruszwurm a koronavírus-járvány idején is jogtalanul használta a közterületet, mivel a kedvezmények csak az érvényes szerződéssel rendelkező vendéglátóhelyekre vonatkoztak.
A 2023. december 4-ei határidő végül eseménytelenül múlt el. Hivatalos indoklás nem látott napvilágot arról, miért maradt el a bezárás és a kilakoltatás.
V. Naszályi Márta ezért később több képviselő-testületi ülésen is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát hibáztatta, amely szerinte „fideszes kézivezérlésre” nem volt hajlandó kiüríteni a két cukrászdát.
Az említett önkormányzati vizsgálóbizottság 2024. január 10-én tarthatta meg az első ülését. A testület célja az volt, hogy egy hónapon belül tisztázza V. Naszályi Márta szerepét az ügyben, és feltárja, érte-e anyagi kár az I. kerületet.
A bizottság elnöke, Gulyás Gergely Kristóf kiemelte: azt is tisztázni kell, hogy az önkormányzat csak Szamos Miklós vádjai után kezdte-e el bírságolni a Ruszwurmot tiltott közterület-használat miatt, vagy az intézkedésekre már korábban sor került-e.
Ahogy arról az I. kerületi önkormányzati lap, a Várnegyed beszámolt, január 22-én meghallgatták a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjét, Gálné Kis Mária Zsuzsannát, valamint az önkormányzat jogi képviselőjét, dr. Jancsár Györgyöt.
Ezen az ülésen több fontos információ is napvilágot látott. Gálné szerint ugyanis a sajtóban tévesen jelent meg, hogy 2016 óta nem fizettek bérleti díjat. Állítása szerint befizetéseik egy részét a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) kimutatásai nem tartalmazzák.
Gálné a bizottság előtt megerősítette azt is, amit korábban Szamos Miklós állított. Szerinte V. Naszályi Márta 2019-ben kampánytámogatást kért a cég tulajdonosától, és cserébe. Mint fogalmazott:
Azt kérte, hogy támogassa a kampányát, és akkor a bérleti szerződésbe bekerül, hogy a Ruszwurm Kft.-t nem lehet kitenni az ingatlanokból.”
Az ügyvezető állította:
nem kértek semmilyen kivételezést, csak a törvényes működés feltételeinek biztosítását.
Gálné azt is felidézte: 2020 tavaszán a cukrászda teraszán egyeztettek az akkori jegyzővel és az önkormányzat ügyvédjével. Ott szóbeli megállapodás született a bérleti díj emeléséről, és arról, hogy az üzletek (de nem az ingatlanok) a Ruszwurm tulajdonát képezik. Ezt követően fél évre felfüggesztették a pereket, de a fentiekről végül nem született írásos megállapodás.
Az ügyvezető szerint 2020. szeptember 2-án Szamos Miklóst behívták az I. kerületi Polgármesteri Hivatalba, ahol egy négy pontból álló dokumentumot akartak vele aláíratni. Ennek lényege az lett volna, hogy
a Ruszwurm Kft. minden, az ingatlanokhoz fűződő jogáról lemond, amit Szamos elutasított, másnap pedig az önkormányzat újraindította a pereket.
A Ruszwurm szerint az önkormányzat a cukrászda legfontosabb bevételi forrását, a teraszhasználatot is próbálta megvonni tőlük.
Gálné felidézte: a Kúria 2019-ben a Ruszwurm javára döntött, kimondva, hogy az önkormányzat nem tagadhatja meg a közterület-használati engedélyt.
Ennek ellenére 2023. szeptember 14-én megbírságolták a Ruszwurmot illegális közterület-használat miatt. Gálné szerint ez volt az első ilyen eset, és előtte érvényes engedéllyel rendelkeztek.
Az ügyvezető elismerte:
a Ruszwurm Kft. mintegy 300 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak, de részletfizetési ajánlatot tettek, és minden hónapban 3 millió forintot utaltak át, megbízás nélküli teljesítés jogcímén.
Emellett elárulta, hogy hat végrehajtási eljárás van folyamatban a cég ellen.
A vizsgálóbizottság 2024. január 31-én zárta le a munkáját, és egy 15 oldalas jelentésben foglalta össze megállapításait, amelyet a képviselő-testület elé terjesztettek. A jobboldali többség végül felhatalmazta a bizottságot, hogy észrevételeiket hivatalosan is megküldhessék a nyomozóhatóságnak és a Kormányhivatalnak.
A bizottság az alábbi megállapításokra jutott:
A jelentés szerint a perek 2020-ban a polgármester kezdeményezésére szüneteltek, holott nem volt egyezségi ajánlat a másik fél részéről.
Gulyás szerint az üggyel kapcsolatban
Továbbá V. Naszályi Márta 2020 februárjában és júniusában is adott közterület-használati engedélyt a cégnek,
holott az önkormányzat saját rendelete tiltotta ezt olyan cégek esetében, amelyeknek pénzügyi tartozása áll fenn a kerülettel szemben.
A bizottság szerint:
Így a polgármesteri döntések jogszabálysértők voltak.”
A bizottság megállapította: az önkormányzat csak 2023 áprilisában szólította fel a cukrászdákat a bezárásra, holott a testület már 2022. novemberében meghozta az erről szóló határozatot. Ez a késlekedés is az önkormányzati érdekek sérelmével járt.
2024 áprilisában újabb végrehajtói felszólítás érkezett: ennek értelmében a Ruszwurmot május 9-én, a Korona Cukrászdát pedig május 14-én kellett volna kiüríteni. Szamos Miklós azonban az Index kérdésére határozottan közölte, nem hajlandó végrehajtani az utasítást.
Teljesen feleslegesen jönnek ide a végrehajtók, hiszen nem adjuk át a cukrászdáinkat, ha kell, erőszakkal ellenállunk.”
Szamos továbbra is fenntartotta a korábbi vádjait V. Naszályival szemben, sőt, azt is hozzátette:
a polgármester célja szerinte az, hogy másnak adja át a Ruszwurmot, miközben vele még csak szóba sem áll az önkormányzat.
A kialakult helyzet az összes fél részéről kemény reakciókat váltott ki. Böröcz László, a Fidesz kerületi elnöke, illetve akkor még csak polgármesterjelöltje, úgy fogalmazott:
V. Naszályi Márta „elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát”, és személyes bosszúból jár el, miközben a kerület több száz milliós tartozás behajtásától esik el.
V. Naszályi Márta a Facebookon reagált az eseményekre, „Rogán-médiáról” és „rágalmakról” beszélt, valamint igyekezett elhatárolódni a botránytól.
Ugyanakkor közösségi bejegyzéseiben durva és sértő hangnemben illette a bírálóit. Az egyik testületi vitában kijelentette – Gulyás Gergely Kristóf felszólalására reagálva –, hogy:
„Önök csak a sz.rt kenegetik jobbra-balra.”
Az üzlethelyiségek tényleges kiürítése azonban ezután sem történt meg, a Ruszwurm Cukrászda változatlanul működött tovább.
A késlekedés újabb kérdéseket vetett fel: miért nem hajtják végre az ítéletet? Később derült ki, hogy a Ruszwurm Kft. megtámadta a végzést, ami felfüggesztette a végrehajtói eljárást. Ugyanakkor az önkormányzat nem tett további érdemi lépéseket a helyzet megoldására.
A konfliktus szeptemberre újabb groteszk fordulatot vett: 2024. szeptember 26-án a Budavári Önkormányzat 97 napirendi pontban kívánt tárgyalni a Ruszwurm Kft. fellebbezéseit. Az ügyek egytől egyig a különböző közigazgatási határozatok elleni fellebbezésekre vonatkoztak.
A testületi ülés zárt ajtók mögött zajlott, így a nyilvánosság ekkor nem kapott információt a döntésekről.
Szeptember 23-án a Telex interjút közölt Böröcz Lászlóval, aki ekkor mát megválasztott polgármester volt, és végül október 1-jén lépett hivatalba. Böröcz világossá tette:
A Ruszwurm védjegy, amely a Szamos család tulajdona.
Böröcz ekkor vetette fel először, hogy az önkormányzat saját üzemeltető cége vinné majd tovább a Ruszwurmot, ha nem sikerül megállapodni Szamos Miklóssal a további együttműködésről. De azt is lehetségesnek nevezte, hogy pályázatot írjanak ki az üzemeltetésre.
2024 októberében Böröcz László, immár polgármesterként állt elő a Ruszwurm és a Korona Cukrászdák megmentésére kidolgozott önkormányzati koncepcióval.
A kerület vezetője két kompromisszumos megoldást is felvázolt:
Böröcz László rámutatott, hogy a kialakult helyzet az előző városvezetés hibáinak következménye, és elárulta, hogy
a Ruszwurm Kft. már 400 millió forintos tartozást halmozott fel az I. kerülettel szemben.
Az önkormányzat a saját rendeleteit figyelmen kívül hagyva hozta helyzetbe a cukrászda tulajdonosát, amíg ő jóban volt V. Naszályi Mártával. Amikor pedig összevesztek, akkor az önkormányzat részéről is változott a hangnem”
– mondta a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldali önkormányzati garnitúra hibájából a hatalmas tartozást már képtelenek lesznek behajtani, hiszen a tulajdonos bőven kapott időt arra, hogy minden tőkét átcsoportosítson a cégéből.
Miközben a kerületvezetés mentőövet dobott, a felek közötti ellentmondások továbbra is fennmaradtak. A Ruszwurm Kft. közleményben utasította vissza azt az állítást, miszerint nem fizetnének bérleti díjat. A cég szerint mindig tettek fizetési javaslatokat, az önkormányzat azonban ezekre érdemben nem reagált.
Emellett újabb halasztás következett: a Ruszwurm október 22-ei kiürítését immár sokadik alkalommal függesztette fel a bíróság.
A teraszhasználat kérdésében is éles ellentét maradt: a cég szerint jogszerűen használták a közterületet, míg az önkormányzat álláspontja szerint erre nem volt engedélyük, amit egy 2024. márciusi városfejlesztési bizottsági határozat is megerősített. A cégtulajdonos láthatóan az új önkormányzati vezetéssel sem bírt dűlőre jutni.
2025. január 22-én, az Indexnek adott nagyinterjúban Böröcz László ismét megerősítette: a Ruszwurm-ügyet a kulturális örökség megőrzése és a közérdek szempontjából kívánja kezelni.
Mivel a két év múlva 200 éves Ruszwurm Cukrászda sokak szívéhez közel áll, tettünk egy javaslatot az ott dolgozóknak. Ha a cég átadja a névhasználat jogát, tovább üzemeltetjük a cukrászdát.”
A polgármester újfent hangsúlyozta, ha ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat saját jogán is tovább viheti a cukrászdákat, más név alatt, de az eredeti enteriőr és szellemiség megőrzésével, illetve a dolgozók átvételével.
Arról is beszélt, hogy a 400 millió forintos tartozás valószínűleg soha nem lesz behajtható.
Ezzel elérkeztünk 2025. augusztus 6-ához, amikor is a hosszú jogi és politikai huzavona után az I. kerület pontot tett a több mint 15 éves történet végére, és ismét birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda ingatlanját.
A szintén a Ruszwurm Kft. által üzemeltetett Korona Cukrászda esetében augusztus 8-ára írták ki a végrehajtást.
A Várnegyed információi szerint az önkormányzat részéről jelenleg azon dolgoznak, hogy még ősszel nyílt pályázat keretében találjanak olyan „szakmailag alkalmas és elkötelezett vállalkozót”, aki képes minőségi cukrászdát nyitni és működtetni a most bezárt cukrászda helyén.
A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a Budai Várnegyed Szentháromság utcai épületében. Alapítója Schwabl Ferenc volt, akit özvegye, majd annak új férje, a József nádor udvari sütőjeként ismert Richter Lénárt követett. A cukrászda enteriőrjét – a biedermeier stílusú bútorzatot és kirakatot – a XIX. század közepén alakították ki, és az ma is műemléki védettséget élvez.
A Ruszwurm különleges helyet foglal el a magyar vendéglátás történetében:
A híres vendégek között szerepeltek: Sissi (Erzsébet királyné), az Andrássy család, Deák Ferenc, az Eötvösök, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, valamint Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida, aki innen vásárolta az uralkodónő reggelijét.
A XX. században is fontos szerepet játszott a cukrászda: a két világháború alatt is működött, és ma is népszerű a turisták és a közélet ismert szereplői körében – többek között Arnold Schwarzenegger is meglátogatta.
***
Fotó: A Ruszwurm Cukrászda 1965-ben / Fortepan