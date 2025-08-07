Ft
Ruszwurm V. Naszályi Márta Szamos Miklós Ruszwurm Cukrászda Gulyás Gergely Kristóf Ruszwurm Kft Korona Cukrászda Budavári Önkormányzat Böröcz László

A Ruszwurm-sztori: két évszázados működés, tizenöt éves jogi csatározás és egy tragédia

2025. augusztus 07. 14:33

A fideszes városvezetés tavaly október óta próbálta menteni a menthetőt, míg az előző polgármester hibát hibára halmozott és országos botrányt kavart a cukrászda körül.

2025. augusztus 07. 14:33
null

Augusztus 6-án került sor a Budai Várnegyedben működő, patinás múlttal bíró Ruszwurm Cukrászda önkormányzati tulajdonba vételére. Az I. kerület 2024-ben hivatalba lépett fideszes vezetése eltökélt abban, hogy a helyhatóság tovább működtesse a legendás vendéglátóhelyet, és ezzel továbbra is munkát biztosítson az ott dolgozók számára. A mára intézménnyé vált cukrászdát szeretnék megőrizni a helyi közösség számára.

A folyamatnak azonban drámai színezetet adott a hír, miszerint Szamos Miklós, a cukrászdát üzemeltető Szamos Kft. tulajdonosa, sajtóinformációk szerint szerdán szívinfarktus következtében elhunyt.

A gyász és a veszteség ellenére annyi biztos, hogy új, az eddigieknél talán pozitívabb fejezet kezdődhet a Ruszwurm és az I. kerület hányattatott kapcsolatában. Érdemes áttekinteni, hogy mi történt eddig, hogyan mérgesedett el menthetetlenül az elmúlt évtizedekben a viszony a mindenkori városvezetés és az üzemeltető között.

V. Naszályi Márta begyújtja a puskaporos hordót

A politikai lavina eredőjét 2023 őszén kell keresni, innentől dagadt országos botránnyá a Ruszwurm körüli, addig jobbára a helyi politika búvópatakjaként csordogáló jogvita.

Az ügy október 9-én robbant ki, amikor az Index tényfeltáró cikkben ismertette Szamos Miklós állítását, miszerint évekkel korábban, még a 2019-es önkormányzati választások előtt, V. Naszályi Márta 20–30 millió forintnyi kampánytámogatást kért tőle, cserébe azért, hogy megválasztása esetén elsimítsa a Ruszwurm Kft. és az önkormányzat között hosszú ideje húzódó jogi konfliktust.

Szamos szerint

több tízmilliós „védelmi pénzt” kértek tőle, hogy megtarthassa a cukrászdáit (a Rszwurm mellett a Dísz téren működő Korona Cukrászda is érintett volt a dologban).

V. Naszályi Márta, az I. kerület akkori párbeszédes polgármestere még aznap Facebook-bejegyzésében „nevetségesnek” titulálta a vádakat, és közölte, hogy

rágalmazás miatt feljelentést tesz Szamos Miklós ellen.

Már a teljes vég fenyegetett

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor az év második felében olyan sajtóhírek jelentek meg, miszerint a Budavári Önkormányzat bezáratja a Ruszwurm Cukrászdát.

Az értesülést egy október 26-án kelt végrehajtói jegyzőkönyv is alátámasztotta, amely december 4-ét jelölte meg a Ruszwurm és a Korona Cukrászda kiürítésének dátumaként.

A bejelentés sokkolta a közvéleményt: a több mint 190 éves múltra visszatekintő cukrászda megszűnésének híre országos visszhangot váltott ki.

Vizsgálóbizottság és politikai pengeváltások

A botrány hatására a budavári testületben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték jobboldali képviselők, élükön Gulyás Gergely Kristóffal, a helyi Fidesz-frakció vezetőjével.

A testület volt hivatott feltárni

  • a polgármester és a Ruszwurm Kft. közötti kommunikációt;
  • az önkormányzat és a Ruszwurm Kft. közötti, 2014 utáni peres eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokat; illetve azt, hogy
  • történt-e olyan egyeztetés a két fél között, amely hivatalosan nem jelent meg az önkormányzat könyveiben; valamint ellenőrizte
  • az önkormányzat és a cég között 2014 után létrejött szerződéseket és a szerződéses jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését.

Ha az ügyben senkinek sincs takargatnivalója, akkor mind a kerületi, mind az országos közvéleményt meg tudjuk nyugtatni. Ellenkező esetben pedig tartozunk azzal a választóknak, hogy feltárjuk a közérdek sérelmét”

– jelentette ki a novemberi testületi ülésen Gulyás Gergely Kristóf.

Gulyás Gergely Kristóf
Forrás:  Facebook

A baloldali képviselők bojkottja és politikai manőverezése miatt a bizottság, végül három jobboldali taggal kezdte a munkáját, amely átcsúszott 2024-re.

Nehezen átlátható jogi helyzet

A jogi háttér sem volt egyszerű: a Kúria már 2019-ben kimondta, hogy a Ruszwurm Kft. nem rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel a két cukrászdát illetően. A döntés nyomán végrehajtási eljárás indult, ezt azonban V. Naszályi Márta polgármester hat hónapra felfüggesztette, még 2019-ben.

A képviselő-testületi vitákon ráadásul az is felmerült, hogy a Ruszwurm a koronavírus-járvány idején is jogtalanul használta a közterületet, mivel a kedvezmények csak az érvényes szerződéssel rendelkező vendéglátóhelyekre vonatkoztak.

Tovább gördül a lavina

A 2023. december 4-ei határidő végül eseménytelenül múlt el. Hivatalos indoklás nem látott napvilágot arról, miért maradt el a bezárás és  a kilakoltatás.

V. Naszályi Márta ezért később több képviselő-testületi ülésen is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát hibáztatta, amely szerinte „fideszes kézivezérlésre” nem volt hajlandó kiüríteni a két cukrászdát.

Feltárul a tények szövevényes hálója

Az említett önkormányzati vizsgálóbizottság 2024. január 10-én tarthatta meg az első ülését. A testület célja az volt, hogy egy hónapon belül tisztázza V. Naszályi Márta szerepét az ügyben, és feltárja, érte-e anyagi kár az I. kerületet.

V. Naszályi Márta
Forrás:  Facebook

A bizottság elnöke, Gulyás Gergely Kristóf kiemelte: azt is tisztázni kell, hogy az önkormányzat csak Szamos Miklós vádjai után kezdte-e el bírságolni a Ruszwurmot tiltott közterület-használat miatt, vagy az intézkedésekre már korábban sor került-e.

Ahogy arról az I. kerületi önkormányzati lap, a Várnegyed beszámolt, január 22-én meghallgatták a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjét, Gálné Kis Mária Zsuzsannát, valamint az önkormányzat jogi képviselőjét, dr. Jancsár Györgyöt.

Ezen az ülésen több fontos információ is napvilágot látott. Gálné szerint ugyanis a sajtóban tévesen jelent meg, hogy 2016 óta nem fizettek bérleti díjat. Állítása szerint befizetéseik egy részét a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) kimutatásai nem tartalmazzák.

A volt polgármester elsimító keze

Gálné a bizottság előtt megerősítette azt is, amit korábban Szamos Miklós állított. Szerinte V. Naszályi Márta 2019-ben kampánytámogatást kért a cég tulajdonosától, és cserébe. Mint fogalmazott:

Azt kérte, hogy támogassa a kampányát, és akkor a bérleti szerződésbe bekerül, hogy a Ruszwurm Kft.-t nem lehet kitenni az ingatlanokból.”

Az ügyvezető állította:

nem kértek semmilyen kivételezést, csak a törvényes működés feltételeinek biztosítását.

Gálné azt is felidézte: 2020 tavaszán a cukrászda teraszán egyeztettek az akkori jegyzővel és az önkormányzat ügyvédjével. Ott szóbeli megállapodás született a bérleti díj emeléséről, és arról, hogy az üzletek (de nem az ingatlanok) a Ruszwurm tulajdonát képezik. Ezt követően fél évre felfüggesztették a pereket, de a fentiekről végül nem született írásos megállapodás.

Az ügyvezető szerint 2020. szeptember 2-án Szamos Miklóst behívták az I. kerületi Polgármesteri Hivatalba, ahol egy négy pontból álló dokumentumot akartak vele aláíratni. Ennek lényege az lett volna, hogy

a Ruszwurm Kft. minden, az ingatlanokhoz fűződő jogáról lemond, amit Szamos elutasított, másnap pedig az önkormányzat újraindította a pereket.

A közterület-használat körüli bonyodalmak

A Ruszwurm szerint az önkormányzat a cukrászda legfontosabb bevételi forrását, a teraszhasználatot is próbálta megvonni tőlük.

Gálné felidézte: a Kúria 2019-ben a Ruszwurm javára döntött, kimondva, hogy az önkormányzat nem tagadhatja meg a közterület-használati engedélyt.

Ennek ellenére 2023. szeptember 14-én megbírságolták a Ruszwurmot illegális közterület-használat miatt. Gálné szerint ez volt az első ilyen eset, és előtte érvényes engedéllyel rendelkeztek.

Több száz millió forint sorsa volt a tét

Az ügyvezető elismerte:

a Ruszwurm Kft. mintegy 300 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak, de részletfizetési ajánlatot tettek, és minden hónapban 3 millió forintot utaltak át, megbízás nélküli teljesítés jogcímén.

Emellett elárulta, hogy hat végrehajtási eljárás van folyamatban a cég ellen.

Bűncselekmények gyanúja

A vizsgálóbizottság 2024. január 31-én zárta le a munkáját, és egy 15 oldalas jelentésben foglalta össze megállapításait, amelyet a képviselő-testület elé terjesztettek. A jobboldali többség végül felhatalmazta a bizottságot, hogy észrevételeiket hivatalosan is megküldhessék a nyomozóhatóságnak és a Kormányhivatalnak.

A bizottság az alábbi megállapításokra jutott:

  • 2015-ben az önkormányzat egyoldalúan felmondta a Ruszwurm két üzlethelyiségére (Dísz tér 16., Szentháromság utca 7.) vonatkozó szerződéseket.
  • A Ruszwurm a felmondás után nem szolgáltatta vissza az ingatlanokat, és nem fizetett használati díjat.
  • 2019. január 21-én az önkormányzat peres eljárást indított a Kft. ellen.

A jelentés szerint a perek 2020-ban a polgármester kezdeményezésére szüneteltek, holott nem volt egyezségi ajánlat a másik fél részéről.

Gulyás szerint az üggyel kapcsolatban

  • hivatali visszaélés,
  • hűtlen kezelés,
  • hivatali vesztegetés, illetve
  • hivatali vesztegetés elfogadása gyanúja merült fel.

Továbbá V. Naszályi Márta 2020 februárjában és júniusában is adott közterület-használati engedélyt a cégnek,

holott az önkormányzat saját rendelete tiltotta ezt olyan cégek esetében, amelyeknek pénzügyi tartozása áll fenn a kerülettel szemben.

A bizottság szerint:

Így a polgármesteri döntések jogszabálysértők voltak.”

A bizottság megállapította: az önkormányzat csak 2023 áprilisában szólította fel a cukrászdákat a bezárásra, holott a testület már 2022. novemberében meghozta az erről szóló határozatot. Ez a késlekedés is az önkormányzati érdekek sérelmével járt.

Újabb bezárási dátum a horizonton

2024 áprilisában újabb végrehajtói felszólítás érkezett: ennek értelmében a Ruszwurmot május 9-én, a Korona Cukrászdát pedig május 14-én kellett volna kiüríteni. Szamos Miklós azonban az Index kérdésére határozottan közölte, nem hajlandó végrehajtani az utasítást.

Teljesen feleslegesen jönnek ide a végrehajtók, hiszen nem adjuk át a cukrászdáinkat, ha kell, erőszakkal ellenállunk.”

Szamos továbbra is fenntartotta a korábbi vádjait V. Naszályival szemben, sőt, azt is hozzátette:

a polgármester célja szerinte az, hogy másnak adja át a Ruszwurmot, miközben vele még csak szóba sem áll az önkormányzat.

Vádak, bosszú és veszteségek

A kialakult helyzet az összes fél részéről kemény reakciókat váltott ki. Böröcz László, a Fidesz kerületi elnöke, illetve akkor még csak polgármesterjelöltje, úgy fogalmazott:

V. Naszályi Márta „elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát”, és személyes bosszúból jár el, miközben a kerület több száz milliós tartozás behajtásától esik el.

V. Naszályi Márta a Facebookon reagált az eseményekre, „Rogán-médiáról” és „rágalmakról” beszélt, valamint igyekezett elhatárolódni a botránytól.

Ugyanakkor közösségi bejegyzéseiben durva és sértő hangnemben illette a bírálóit. Az egyik testületi vitában kijelentette – Gulyás Gergely Kristóf felszólalására reagálva –, hogy:

„Önök csak a sz.rt kenegetik jobbra-balra.”

A végrehajtás újabb kudarca

Az üzlethelyiségek tényleges kiürítése azonban ezután sem történt meg, a Ruszwurm Cukrászda változatlanul működött tovább.

A késlekedés újabb kérdéseket vetett fel: miért nem hajtják végre az ítéletet? Később derült ki, hogy a Ruszwurm Kft. megtámadta a végzést, ami felfüggesztette a végrehajtói eljárást. Ugyanakkor az önkormányzat nem tett további érdemi lépéseket a helyzet megoldására.

Böröcz László
Böröcz László
Forrás:  Facebook

Kilencvenhét napirendi pont, egyetlen ügy

A konfliktus szeptemberre újabb groteszk fordulatot vett: 2024. szeptember 26-án a Budavári Önkormányzat 97 napirendi pontban kívánt tárgyalni a Ruszwurm Kft. fellebbezéseit. Az ügyek egytől egyig a különböző közigazgatási határozatok elleni fellebbezésekre vonatkoztak.

A testületi ülés zárt ajtók mögött zajlott, így a nyilvánosság ekkor nem kapott információt a döntésekről.

Magyarázkodás helyett megoldások

Szeptember 23-án a Telex interjút közölt Böröcz Lászlóval, aki ekkor mát megválasztott polgármester volt, és végül október 1-jén lépett hivatalba. Böröcz világossá tette:

A Ruszwurm védjegy, amely a Szamos család tulajdona.

  • Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy akár más üzemeltető közreműködésével ,de Ruszwurm néven működjön tovább a cukrászda.
  • A kiürítés szerinte elkerülhetetlen, csak a fellebbezés miatt nem hajtották még végre.

Böröcz ekkor vetette fel először, hogy az önkormányzat saját üzemeltető cége vinné majd tovább a Ruszwurmot, ha nem sikerül megállapodni Szamos Miklóssal a további együttműködésről. De azt is lehetségesnek nevezte, hogy pályázatot írjanak ki az üzemeltetésre.

Kompromisszumos mentési kísérlet és makacs elzárkózás

2024 októberében Böröcz László, immár polgármesterként állt elő a Ruszwurm és a Korona Cukrászdák megmentésére kidolgozott önkormányzati koncepcióval.

A kerület vezetője két kompromisszumos megoldást is felvázolt:

  • A Ruszwurm Kft. átvétele: Így az önkormányzat folytathatná az üzemeltetést és kiegyenlíthetné a bérleti tartozásokat.
  • A cukrászdák önkormányzati üzemeltetése, a dolgozók önkormányzati alkalmazásával: a kiürítés után, akár a Ruszwurm név mellőzésével is tovább üzemeltették volna a vendéglátóhelyeket, ha nem sikerül egyességre jutni Szamosékkal.

Böröcz László rámutatott, hogy a kialakult helyzet az előző városvezetés hibáinak következménye, és elárulta, hogy

a Ruszwurm Kft. már 400 millió forintos tartozást halmozott fel az I. kerülettel szemben.

Az önkormányzat a saját rendeleteit figyelmen kívül hagyva hozta helyzetbe a cukrászda tulajdonosát, amíg ő jóban volt V. Naszályi Mártával. Amikor pedig összevesztek, akkor az önkormányzat részéről is változott a hangnem”

– mondta a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldali önkormányzati garnitúra hibájából a hatalmas tartozást már képtelenek lesznek behajtani, hiszen a tulajdonos bőven kapott időt arra, hogy minden tőkét átcsoportosítson a cégéből.

Vita a múltról

Miközben a kerületvezetés mentőövet dobott, a felek közötti ellentmondások továbbra is fennmaradtak. A Ruszwurm Kft. közleményben utasította vissza azt az állítást, miszerint nem fizetnének bérleti díjat. A cég szerint mindig tettek fizetési javaslatokat, az önkormányzat azonban ezekre érdemben nem reagált.

Emellett újabb halasztás következett: a Ruszwurm október 22-ei kiürítését immár sokadik alkalommal függesztette fel a bíróság.

A teraszhasználat kérdésében is éles ellentét maradt: a cég szerint jogszerűen használták a közterületet, míg az önkormányzat álláspontja szerint erre nem volt engedélyük, amit egy 2024. márciusi városfejlesztési bizottsági határozat is megerősített. A cégtulajdonos láthatóan az új önkormányzati vezetéssel sem bírt dűlőre jutni.

Kulturális örökség és kerületi érdek

2025. január 22-én, az Indexnek adott nagyinterjúban Böröcz László ismét megerősítette: a Ruszwurm-ügyet a kulturális örökség megőrzése és a közérdek szempontjából kívánja kezelni.

Mivel a két év múlva 200 éves Ruszwurm Cukrászda sokak szívéhez közel áll, tettünk egy javaslatot az ott dolgozóknak. Ha a cég átadja a névhasználat jogát, tovább üzemeltetjük a cukrászdát.”

A polgármester újfent hangsúlyozta, ha ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat saját jogán is tovább viheti a cukrászdákat, más név alatt, de az eredeti enteriőr és szellemiség megőrzésével, illetve a dolgozók átvételével.

Arról is beszélt, hogy a 400 millió forintos tartozás valószínűleg soha nem lesz behajtható.

A vég, ami egyben egy új kezdet is

Ezzel elérkeztünk 2025. augusztus 6-ához, amikor is a hosszú jogi és politikai huzavona után az I. kerület pontot tett a több mint 15 éves történet végére, és ismét birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda ingatlanját.

A szintén a Ruszwurm Kft. által üzemeltetett Korona Cukrászda esetében augusztus 8-ára írták ki a végrehajtást.

A Várnegyed információi szerint az önkormányzat részéről jelenleg azon dolgoznak, hogy még ősszel nyílt pályázat keretében találjanak olyan „szakmailag alkalmas és elkötelezett vállalkozót”, aki képes minőségi cukrászdát nyitni és működtetni a most bezárt cukrászda helyén.

198 évnyi édes élet

A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a Budai Várnegyed Szentháromság utcai épületében. Alapítója Schwabl Ferenc volt, akit özvegye, majd annak új férje, a József nádor udvari sütőjeként ismert Richter Lénárt követett. A cukrászda enteriőrjét – a biedermeier stílusú bútorzatot és kirakatot – a XIX. század közepén alakították ki, és az ma is műemléki védettséget élvez.

A Ruszwurm különleges helyet foglal el a magyar vendéglátás történetében:

  • itt dolgozhattak először női tanoncok a cukrászatban,
  • mindig női ágon öröklődött a vezetése,
  • a legendás Ruszwurm Vilmos nevét 1884-től viseli.

A híres vendégek között szerepeltek: Sissi (Erzsébet királyné), az Andrássy család, Deák Ferenc, az Eötvösök, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, valamint Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida, aki innen vásárolta az uralkodónő reggelijét.

A XX. században is fontos szerepet játszott a cukrászda: a két világháború alatt is működött, és ma is népszerű a turisták és a közélet ismert szereplői körében – többek között Arnold Schwarzenegger is meglátogatta.

***

Fotó: A Ruszwurm Cukrászda 1965-ben / Fortepan

