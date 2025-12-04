Ft
12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
Budapest Böröcz László Karácsony Gergely

Egy emberként álltak ki Karácsonnyal szemben a kerületi polgármesterek: át kell venni a fővárosi zöldterületeket!

2025. december 04. 18:52

Sok helyen már így is a kerületek végzik el azokat a feladatokat, amelyek a fővárosé lennének.

2025. december 04. 18:52
null

Budavár polgármestere, Böröcz László közösségi oldalán fogalmazta meg mindazt, amit a budapesti lakók nap mint nap a saját bőrükön tapasztalnak:

a főváros egyszerűen képtelen ellátni alapvető feladatait.

Böröcz a Vérmező állapotát hozta fel példaként, de a hozzászólásokból egyértelműen kiderült: a probléma nem egyedi, hanem az egész városra kiterjedő, rendszerszintű kudarc. „A saját bőrünkön tapasztaljuk a főváros működésképtelenségét” – írta, majd felsorolta a jellemző tüneteket:

  • romló közszolgáltatások,
  • problémás közvilágítás,
  • elmaradó út- és zöldfelület-karbantartás,
  • hiányos takarítás,
  • elakadt fejlesztések,
  • lassú bürokratikus ügyintézés,
  • átláthatatlan közpénz-kezelés és
  • a kerületi érdekeket háttérbe szorító politikai csatározások.

A budavári vezető egyértelmű megoldást kínált:

Budavár továbbra is készen áll átvenni a Vérmező kezelését, hogy végre gyors, valódi, helyben hasznosuló fejlesztések valósuljanak meg.

Böröcz László bejegyzéséhez aztán több másik kerületi polgármester is hozzászólt, mindegyikük hasonló gondokról számolt be, és egytől egyig megerősítették a kritikát, és bejelentették, amennyiben a megfelelő forrásokat megkapják ők is készek átvenni több fővárosi tulajdonú zöldterület és közterület kezelését. 

D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere a következőt írta: „Teljes mértékben egyetértek polgármester kollégámmal. Budapest legnagyobb közparkjának, a Népligetnek az állapota is igazolja a véleményét. Elhanyagolt zöldterületek, szabálytalanul behajtó gépkocsik, kritikus közbiztonság. […]”. Hozzátette, a Kőbányai Önkormányzat már most is számos nagy parkot tart fenn, fejleszt, ezért biztos benne, hogy a Népligetnek is jobb gazdája lenne a fővárosnál. 

Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere szerint ugyanezek a problémákat tapasztalják Budapest XXII. kerületében is. 

Csak a főváros által elmulasztott, helyettük elvégzett városüzemeltetési munkákra nagyjából évi 1 milliárd forintot fordítunk. Nem a mi dolgunk, de megcsináljuk. Ha ehhez jogi felhatalmazást és forrást is kapnánk, tovább javíthatnánk közterületeink állapotát”

mutatott rá Karsay. 

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármester arról számolt be, hogy van, amikor már így is a kerület végez el olyan feladatokat, amelyeket a fővárosnak kellene. A Regős-ligetet hozta fel példaként: „Amikor már nem tudjuk nézni milyen állapotban van, akkor helyettük kaszálunk. Jobb lenne, ha a főváros átadná ezeket a területeket azzal a pénzzel együtt, amit elszámol a cége és a cége alvállalkozói az elvégzett munkára. Mi százszor jobban elvégeznénk ezt a munkát ennyi pénzből.”

Hasonló gondokról írt Horváth Tamás, Rákosmente vezetője is: „Sajnos Rákosmentén is hasonló a helyzet. 2025-ben a Zrinyi utat és a Péceli illetve Csabai utat is nekünk kellett lekaszálni, mert már a közlekedés biztonságát veszélyeztette a magas fű! […] Adják át a forrásokat és mi elvégezzük a feladatot!”

Látható, hogy a kerületi polgármesterek megelégelték a fővárosi önkormányzat semmittevését, a kérdés már csak az, hogy Karácsony Gergelyék vajon elismerik-e alkalmatlanságukat, és engednek-e azoknak, akik képesek rendet tenni Budapest zöldfelületein.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

