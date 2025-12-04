Egy emberként álltak ki Karácsonnyal szemben a kerületi polgármesterek: át kell venni a fővárosi zöldterületeket!

– mutatott rá Karsay.

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármester arról számolt be, hogy van, amikor már így is a kerület végez el olyan feladatokat, amelyeket a fővárosnak kellene. A Regős-ligetet hozta fel példaként: „Amikor már nem tudjuk nézni milyen állapotban van, akkor helyettük kaszálunk. Jobb lenne, ha a főváros átadná ezeket a területeket azzal a pénzzel együtt, amit elszámol a cége és a cége alvállalkozói az elvégzett munkára. Mi százszor jobban elvégeznénk ezt a munkát ennyi pénzből.”

Hasonló gondokról írt Horváth Tamás, Rákosmente vezetője is: „Sajnos Rákosmentén is hasonló a helyzet. 2025-ben a Zrinyi utat és a Péceli illetve Csabai utat is nekünk kellett lekaszálni, mert már a közlekedés biztonságát veszélyeztette a magas fű! […] Adják át a forrásokat és mi elvégezzük a feladatot!”

Látható, hogy a kerületi polgármesterek megelégelték a fővárosi önkormányzat semmittevését, a kérdés már csak az, hogy Karácsony Gergelyék vajon elismerik-e alkalmatlanságukat, és engednek-e azoknak, akik képesek rendet tenni Budapest zöldfelületein.