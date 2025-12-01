Vergődik a csődben a főváros, Karácsony tilitolizik, a Tisza pedig szokás szerint nem vállal felelősséget

Betelt a pohár Németországban: Orbán példáját követve állítanák meg a szélsőbaloldalt
Azonnal felszólították a kancellárt.
„Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni”.
„Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni” – olvasható Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán a hétfői rendkívüli közgyűlés előtt. Mint a Fidesz budapesti elnöke kifejtette: Karácsonyék százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csináltak hat év alatt, ezután évekig házaltak azzal, hogy már tényleg nincs pénzük – majd megvették 51 milliárdért a rákosrendezői szeméttelepet, és tízmilliós prémiumokkal tömték ki a Gyurcsány-cégvezetőket.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta azt is, hogy
a kormány szeretne segíteni a csődbe jutott fővároson, ehhez azonban az szükséges, hogy a Fővárosi Közgyűlés kimondja: nem tud fizetni
– hiszen enélkül nincs jogalap, amely alapján a kormány kifizetheti a béreket a főváros helyett.
Csakhogy Karácsony irtózik attól, hogy kimondja: csődben van a főváros, nehogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen. „Úgy tesz, mintha a főváros állam lenne az államban. Mintha a választóitól ő arra kapott volna felhatalmazást, hogy törvényeket alkosson és Budapest fejlesztése ügyében ne csináljon semmit. Legfeljebb folyamatosan vitatkozzon a kormánnyal, hogy az ellenzék politikai céljait valósítsa meg, s közbe nyavalyog, hogy a kabinet kivérezteti a fővárost” – erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.
Úgy van csődben a főváros, hogy közben „ma a több száz milliárd, de szerintem ezer milliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban, nem fővárosi, hanem országos költségvetési pénzből. Tehát a főváros az elmúlt 15 évnek a legnagyobb nyertese” – mint ezt Orbán Viktor miniszterelnök elmondta Rónai Egonnak a Mérleg című műsorban.
Nemcsak Karácsony, de a Tisza Párt is a főváros ellen dolgozik. Mint arról a Mandiner is beszámolt: a városvezetés helyett a Tisza politikikusai csupán látszattevékenységet folytatnak. Ennek részeként mindössze három előterjesztést sikerült beadnia a 10 fős frakciónak.
Mindezek mellett a mostani közgyűlés elől is megfutamodtak: mint az Szantkirályi Alexandra posztjában olvasható: „Amikor a törvénytelen csődköltségvetést és a rákosrendezői pénzszórást kellett megszavazni,
a Tisza lelkesen asszisztált Karácsonynak.
Most, amikor emiatt a főváros becsődölt és a kormány megoldást kínál, nincs merszük eljönni a rendkívüli közgyűlésre és vállalni a felelősséget. Ezt kapják a budapestiek Magyar Pétertől, erre számíthatna minden magyar is”.
A helyzetet nehezíti, hogy – mint arról a Mandiner beszámolt – több mint egy éve főpolgármester-helyettes nélkül működik Budapest. Múlt szerdán ismét napirendre került Budapest hónapok óta húzódó belső vitája. Csakhogy a Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsony Gergelyt: nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád