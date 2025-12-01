Vergődik a csődben a főváros, Karácsony tilitolizik, a Tisza pedig szokás szerint nem vállal felelősséget

Csakhogy Karácsony irtózik attól, hogy kimondja: csődben van a főváros, nehogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen. „Úgy tesz, mintha a főváros állam lenne az államban. Mintha a választóitól ő arra kapott volna felhatalmazást, hogy törvényeket alkosson és Budapest fejlesztése ügyében ne csináljon semmit. Legfeljebb folyamatosan vitatkozzon a kormánnyal, hogy az ellenzék politikai céljait valósítsa meg, s közbe nyavalyog, hogy a kabinet kivérezteti a fővárost” – erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

Úgy van csődben a főváros, hogy közben „ma a több száz milliárd, de szerintem ezer milliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban, nem fővárosi, hanem országos költségvetési pénzből. Tehát a főváros az elmúlt 15 évnek a legnagyobb nyertese” – mint ezt Orbán Viktor miniszterelnök elmondta Rónai Egonnak a Mérleg című műsorban.

Nemcsak Karácsony, de a Tisza Párt is a főváros ellen dolgozik. Mint arról a Mandiner is beszámolt: a városvezetés helyett a Tisza politikikusai csupán látszattevékenységet folytatnak. Ennek részeként mindössze három előterjesztést sikerült beadnia a 10 fős frakciónak.

Mindezek mellett a mostani közgyűlés elől is megfutamodtak: mint az Szantkirályi Alexandra posztjában olvasható: „Amikor a törvénytelen csődköltségvetést és a rákosrendezői pénzszórást kellett megszavazni,