Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt fővárosi frakció Fővárosi Közgyűlés előterjesztés

Fővárosi Közgyűlés: a tiszások most nem érnek rá

2025. november 24. 18:37

Csak álelőterjesztésekre futotta Magyar Péter frakciójától.

2025. november 24. 18:37
null

A városvezetés helyett az előválasztással vannak elfoglalva a Tisza Párt fővárosi képviselői. A politikusok láthatóan ebben a hónapban is csak látszattevékenységet folytatnak. Ennek részeként mindössze három előterjesztést sikerült beadnia a 10 fős frakciónak – írta a Magyar Nemzet

Az előterjesztések legtöbbször az önkormányzat rendes működésével kapcsolatosak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Árpád, a Tisza kiskunhalasi jelöltaspiránsa arról nyújtott be például előterjesztést, hogy a fővárosnak intézkedési tervet kell kidolgoznia a nyugdíjasházi lakások felújításával kapcsolatban. A javaslatban ugyan nincs szó a lakások állapotának érdemi javításával kapcsolatban, ugyanakkor a főpolgármesternek és kabinetének extra feladatokat ad ki az ingatlanok dokumentálása kapcsán. 

Legalább ennyire zavaros előterjesztést nyújtott be a közgyűlésre Barna Judit, aki gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására tett javaslatot. Ennek értelmében a főpolgármestert arra kérik fel, közlekedésszervező útján vizsgálja meg, hogy milyen értékek mentén döntenek az utazók a különböző közlekedési módok használata mellett.

Azzal azonban a képviselő nem számolt, hogy

ilyen jellegű felméréseket, kutatásokat jelenleg is végez a Budapesti Közlekedési Központ, 

az elmúlt években Budapest-szerte ennek megfelelően alakítottak ki zebrákat, illetve jelenleg is az utasforgalmi adatok alapján alakítja át a közlekedésszervező cég az éjszakai közlekedési hálózatot. 

Ahogy a Magyar Nemzet megjegyzi, szintén nagyot akart alkotni Bovier György képviselő, aki a mozgássérültek közterületi mosdóhasználatát akarja könnyebbé tenni. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Budapesten senki számára sem elérhetőek a köztéri mosdók. A többségük ugyanis legtöbbször zárva tart, meghibásodott vagy éppen borzalmas állapotban van.

Nyitókép: a Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. május 28-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2025. november 24. 20:27
Ennyire elég a wikipédia, a chat GPT-t meg még nem tanulták meg használni.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. november 24. 19:13 Szerkesztve
Szeretem, hogyha valaki ért valamihez. Pl. egészen jól tudok kötni. Egyik speciális változatánál tulajdonképpen világbajnok vagyok. Nevezetesen a lusta-kötés világbajnoka. Már az első öltést sem teszem meg. Vagyok így mással is. Gondolom ez lehet itt is az ideológia.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!