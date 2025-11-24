Fővárosi Közgyűlés: a tiszások most nem érnek rá

Azzal azonban a képviselő nem számolt, hogy
ilyen jellegű felméréseket, kutatásokat jelenleg is végez a Budapesti Közlekedési Központ,
az elmúlt években Budapest-szerte ennek megfelelően alakítottak ki zebrákat, illetve jelenleg is az utasforgalmi adatok alapján alakítja át a közlekedésszervező cég az éjszakai közlekedési hálózatot.
Ahogy a Magyar Nemzet megjegyzi, szintén nagyot akart alkotni Bovier György képviselő, aki a mozgássérültek közterületi mosdóhasználatát akarja könnyebbé tenni. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Budapesten senki számára sem elérhetőek a köztéri mosdók. A többségük ugyanis legtöbbször zárva tart, meghibásodott vagy éppen borzalmas állapotban van.
Nyitókép: a Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. május 28-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)