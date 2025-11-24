Fővárosi Közgyűlés: a tiszások most nem érnek rá

Orbán Árpád, a Tisza kiskunhalasi jelöltaspiránsa arról nyújtott be például előterjesztést, hogy a fővárosnak intézkedési tervet kell kidolgoznia a nyugdíjasházi lakások felújításával kapcsolatban. A javaslatban ugyan nincs szó a lakások állapotának érdemi javításával kapcsolatban, ugyanakkor a főpolgármesternek és kabinetének extra feladatokat ad ki az ingatlanok dokumentálása kapcsán.

Legalább ennyire zavaros előterjesztést nyújtott be a közgyűlésre Barna Judit, aki gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására tett javaslatot. Ennek értelmében a főpolgármestert arra kérik fel, közlekedésszervező útján vizsgálja meg, hogy milyen értékek mentén döntenek az utazók a különböző közlekedési módok használata mellett.