Mi lesz így velünk?! Lassan lehúzhatja a rolót az a párt, amely nem is indult soha önállóan

Mindössze ez napot kellett várni és V. Naszályi Márta az I. kerület korábbi polgármestere jelentette be a közösségi oldalán, hogy kilépett a Párbeszéd – Zöldek Pártból.

„Régebb óta érlelődött ez a döntés és a Párbeszéd alapítójaként nem volt könnyű számomra. Kilépésem oka, hogy nem tudok azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.” – írta V. Naszályi.