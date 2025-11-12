Mi lesz így velünk?! Lassan lehúzhatja a rolót az a párt, amely nem is indult soha önállóan

Mikropártból válik ki egy amőbapárt, Schiffer András azonnal reagált
„Azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat” – jelentette ki a hír hallatán az egykori LMP-s politikus.
Barabás Richárd után V. Naszályi Márta is bedobta a törölközőt Karácsony Gergely pártjában.
A megszűnés szélére kezd sodródni Karácsony Gergely pártja, sorra hagyják el politikusai Párbeszédet. Hétfőn a párt társelnöke Barabás Richárd jelentette be, hogy pártjától külön, egy teljesen új alapokon nyugvó szervezettel indulna neki a 2026-os országgyűlési választásoknak.
Mindössze ez napot kellett várni és V. Naszályi Márta az I. kerület korábbi polgármestere jelentette be a közösségi oldalán, hogy kilépett a Párbeszéd – Zöldek Pártból.
„Régebb óta érlelődött ez a döntés és a Párbeszéd alapítójaként nem volt könnyű számomra. Kilépésem oka, hogy nem tudok azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.” – írta V. Naszályi.
A gyakorlatilag egész eddigi fennállása alatt mérhetetlen támogatottsággal rendelkező párt soha nem indult el egyetlen választáson sem.
Ennek ellenére még most is saját frakciója van a parlamentben, ami annak is köszönhető, hogy több egyéni képviselőjelöltje is győzni tudott a 2022-es választáson. Így szerzett képviselői helyet Szabó Tímea, Jámbor András és Tordai Bence, míg Pécsen Mellár Tamás.
Ahogy korábbi cikkünkben felidéztük, a a Párbeszéd Mozgalmat 2013 januárjában alapították az LMP-ből kilépő szakadárok, akik nem értettek egyet az akkor Schiffer András által vezetett párt döntésével, miszerint nem lépnek a választási szövetségre a Bajnai Gordon vezette együtt 2014 Mozgalommal.
Döntésükkel Karácsonyék egyben az LMP frakciót is bedöntötték, amely azonban fél évvel később, egy alkotmánybírósági döntést követően végül újra tudott alakulni.
Bár egyéni sikereket értek el a Párbeszéd politikusai az elmúlt években, pártként egyszer sem tudtak értékelhető teljesítményt felmutatni. Karácsony Gergelyék történetében volt pártból való kilépés, árulás és megfutamodás.
Később szövetséget is kötöttek az Együtt-el, majd a szocialistákkal és a DK-val is, de a 2014-es választáson, az Együtt-PM mindössze négy listás parlamenti helyhez jutott, amelyből csak egy maradt nekik.
2018-ban a Párbeszéd odáig jutott, hogy az akkor már zuglói polgármester Karácsony Gergely lett a Párbeszéd és az MSZP közös listájának miniszterelnök-jelöltje.
Bár ez a terve nem jött be,
a párt mégis – másoktól igazolva képviselőket – frakciót tudott alapítani az Országgyűlésben.
Karácsony sem tűnt el a süllyesztőben, sőt 2019-ben megnyerte a főpolgármester-választást Tarlós Istvánnal szemben. Két évvel később újra miniszterelnök-jelölt lett, de végül visszalépett Márki-Zay Péter javára.
Ebben az időben társelnökként vezette együtt Szabó Tímeával a Párbeszédet, de 2022-ben lemondtak erről a tisztségükről.
A káoszt egyébként színesíti az is, hogy a momentumos Cseh Katalin bejelentette, hogy csatlakozik Barabás Richárd mozgalmához, ezért pártja kizárta és visszakéri parlamenti mandátumát is.
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
Fotó: Párbeszéd-Zöldek Facebook oldala