Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Párbeszéd – Zöldek V. Naszályi Márta kilépés Karácsony Gergely

Mi lesz így velünk?! Lassan lehúzhatja a rolót az a párt, amely nem is indult soha önállóan

2025. november 12. 15:06

Barabás Richárd után V. Naszályi Márta is bedobta a törölközőt Karácsony Gergely pártjában.

2025. november 12. 15:06
null

A megszűnés szélére kezd sodródni Karácsony Gergely pártja, sorra hagyják el politikusai Párbeszédet. Hétfőn a párt társelnöke Barabás Richárd jelentette be, hogy pártjától külön, egy teljesen új alapokon nyugvó szervezettel indulna neki a 2026-os országgyűlési választásoknak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindössze ez napot kellett várni és V. Naszályi Márta az I. kerület korábbi polgármestere jelentette be a közösségi oldalán, hogy kilépett a Párbeszéd – Zöldek Pártból. 

„Régebb óta érlelődött ez a döntés és a Párbeszéd alapítójaként nem volt könnyű számomra. Kilépésem oka, hogy nem tudok azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.” – írta V. Naszályi. 

A gyakorlatilag egész eddigi fennállása alatt mérhetetlen támogatottsággal rendelkező párt soha nem indult el egyetlen választáson sem. 

Ennek ellenére még most is saját frakciója van a parlamentben, ami annak is köszönhető, hogy több egyéni képviselőjelöltje is győzni tudott a 2022-es választáson. Így szerzett képviselői helyet Szabó Tímea, Jámbor András és Tordai Bence, míg Pécsen Mellár Tamás. 

Ahogy korábbi cikkünkben felidéztük, a a Párbeszéd Mozgalmat 2013 januárjában alapították az LMP-ből kilépő szakadárok, akik nem értettek egyet az akkor Schiffer András által vezetett párt döntésével, miszerint nem lépnek a választási szövetségre a Bajnai Gordon vezette együtt 2014 Mozgalommal. 
Döntésükkel Karácsonyék egyben az LMP frakciót is bedöntötték, amely azonban fél évvel később, egy alkotmánybírósági döntést követően végül újra tudott alakulni.

Ezt is ajánljuk a témában

Később szövetséget is kötöttek az Együtt-el, majd a szocialistákkal és a DK-val is, de a 2014-es választáson, az Együtt-PM mindössze négy listás parlamenti helyhez jutott, amelyből csak egy maradt nekik.

2018-ban a Párbeszéd odáig jutott, hogy az akkor már zuglói polgármester Karácsony Gergely lett a Párbeszéd és az MSZP közös listájának miniszterelnök-jelöltje. 

Bár ez a terve nem jött be, 

a párt mégis – másoktól igazolva képviselőket – frakciót tudott alapítani az Országgyűlésben. 

Karácsony sem tűnt el a süllyesztőben, sőt 2019-ben megnyerte a főpolgármester-választást Tarlós Istvánnal szemben. Két évvel később újra miniszterelnök-jelölt lett, de végül visszalépett Márki-Zay Péter javára. 

Ebben az időben társelnökként vezette együtt Szabó Tímeával a Párbeszédet, de 2022-ben lemondtak erről a tisztségükről. 

A káoszt egyébként színesíti az is, hogy a momentumos Cseh Katalin bejelentette, hogy csatlakozik Barabás Richárd mozgalmához, ezért pártja kizárta és visszakéri parlamenti mandátumát is. 

Ezt is ajánljuk a témában


Fotó: Párbeszéd-Zöldek Facebook oldala

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:44
Hát nem tudom. Hogy szűnhet meg, ami sose létezett? Filozófiai rejtély.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:42
Márta néni a polosra kacsintgat?
Válasz erre
0
0
filemon
2025. november 12. 16:09
A söpredék azt sem tudja, hogy hogyan kellene jövőre újra bejutni a parlamentbe, mindenre képesek, csak hogy ne kelljen elmenniük dolgozni. Bár néhánynak még talán jutna placc a kamionparkolóban, de ahogy elnézem őket, már ott sem teremne sok babér a számukra.
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. november 12. 15:46
"A gyakorlatilag egész eddigi fennállása alatt mérhetetlen támogatottsággal rendelkező párt soha nem indult el egyetlen választáson sem." Lehetne a következő ilyen eltűnő, régóta nem létező pióca párt a KDNP. Azon túl, hogy valamikor a rendszerváltás hajnalán elindultak EGYSZER önállóan, semmi más teljesítményük nincs, egy az egyben a fidesz párbeszéde...
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!