Baloldal ide, jobboldal oda, van olyan, akire minden magyar büszke lehet: Budapest díszpolgárává válhat Kapu Tibor

Hamar véget érhet a Kutyapárt józsefvárosi bohóckodása: Balázs András korábbi munkahelye sem cáfolta a jelölt nőbántalmazását
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora nem kelt a volt munkavállalójának védelmére.
Mint gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem diplomása érdemelhetné ki Kapu Tibor a címet.
Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője nyújtott be javaslatot arra, hogy avassák Budapest díszpolgárává Kapu Tibort – számolt be a képviselő Facbook-oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora nem kelt a volt munkavállalójának védelmére.
Kapu Tibor gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit”
– magyarázta az egyébként nyíregyházi származású űrhajós budapesti kötődését Gulyás Gergely Kristóf.
Méltatta Kapu Tibort, mint példakép a magyar fiatalok számára, aki arról tesz tanúbizonyságot, hogy „kitartással, szakértelemmel és hazaszeretettel” bárhova el lehet jutni.
„Szakmai kiválósága, a hazai űrkutatási hagyomány megújítása, valamint példamutató életútja méltóvá tette arra, hogy Budapest Díszpolgára legyen” – zárta bejegyzését a Fidesz képviselője.
Nyitókép: Giorgio VIERA / AFP
***