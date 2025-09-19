Baloldal ide, jobboldal oda, van olyan, akire minden magyar büszke lehet: Budapest díszpolgárává válhat Kapu Tibor

Kapu Tibor gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit”

– magyarázta az egyébként nyíregyházi származású űrhajós budapesti kötődését Gulyás Gergely Kristóf.

Méltatta Kapu Tibort, mint példakép a magyar fiatalok számára, aki arról tesz tanúbizonyságot, hogy „kitartással, szakértelemmel és hazaszeretettel” bárhova el lehet jutni.