09. 19.
péntek
űrhajós Gulyás Gergely Kristóf Kapu Tibor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen példakép

Baloldal ide, jobboldal oda, van olyan, akire minden magyar büszke lehet: Budapest díszpolgárává válhat Kapu Tibor

2025. szeptember 19. 14:50

Mint gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem diplomása érdemelhetné ki Kapu Tibor a címet.

2025. szeptember 19. 14:50
null

Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője nyújtott be javaslatot arra, hogy avassák Budapest díszpolgárává Kapu Tibort – számolt be a képviselő Facbook-oldalán.

Kapu Tibor gépészmérnök, kutatóűrhajós a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit”

– magyarázta az egyébként nyíregyházi származású űrhajós budapesti kötődését Gulyás Gergely Kristóf.

Méltatta Kapu Tibort, mint példakép a magyar fiatalok számára, aki arról tesz tanúbizonyságot, hogy „kitartással, szakértelemmel és hazaszeretettel” bárhova el lehet jutni.

„Szakmai kiválósága, a hazai űrkutatási hagyomány megújítása, valamint példamutató életútja méltóvá tette arra, hogy Budapest Díszpolgára legyen” – zárta bejegyzését a Fidesz képviselője.

karcos-2
2025. szeptember 19. 15:57
Meg kell akadályozni: VSquare: Orbán nem engedte el a rákosrendezői felhőkarcolótervet A 2026-os választásokig visszafogott lesz az ügyben, utána újra előveheti, már ha hatalmon marad.
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. szeptember 19. 15:56
De gondolom országos díjat is fog kapni...
Válasz erre
0
0
q-q-ri-q
2025. szeptember 19. 15:53
Nem lesz díszpolgár. Még nem határolódott el a Fidesztől, nem zokogta teli a FOS-t, hogy mennyire élhetetlen Magyarország, és hogy nem tud létezni ebben az embertelen rezsimben. És mivel még a Pride-on sem vonult, Karigeriék ezt nem fogják megszavazni.
Válasz erre
2
0
ujujuj
•••
2025. szeptember 19. 15:31 Szerkesztve
Kivéve ha az asztrofizika és a hajtóművek legfőbb apostolát, puzsér "másodpercenként egy tonna kerozin" róbertet kérdezzük, mert szerinte az űrben már nem maradt kutatnivaló, csak a társadalomtudományokban. Szerinte inkább magyar péter kellene, hogy díszpolgári címet kapjon.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!