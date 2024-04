A politika nem játék! Vagy mégis? Méghozzá nem is akármilyen.

Politizálásra fel!

Nem véletlen, hogy a Hegemony: Lead Your Class to Victory kapta a legtöbb figyelmet, hiszen ez a legújabb és talán a legérdekesebb játék a témában, amely bár csak angolul, de ismét elérhető itthon is. Dizájnja letisztult és igényes, ahogy komponensei is nagyon minőségiek, a téma komplexitásához képest pedig egy nagyon izgalmas, élvezetes és logikus formában kínálja azt a politikai viszályt és gazdasági erőpróbát, ami a mindennapokban is zajlik. Persze mindegyik felsorolt társasjáték nagyszerű választás annak, aki kedveli a témát, hiszen a maga módján mindegyik különleges, ezzel is bizonyítva azt, hogy a modern társasjáték sokkal több egy szimpla "játéknál", ami már