Prémium társasjátékok haladóknak – a Lacerda-szindróma

Az már szerencsére sok éve megdöntött tévhit, hogy a társasjátékok leragadtak az előző század “dobok és lépek”, kizárólag a szerencsére építő játékmeneténél, melynek bár megvannak a maga szórakoztató pillanatai, de biztosan akad, akiben maradandó sérüléseket okozott egy-egy Monopoly-parti, miközben a Ki nevet a végén intellektuálisan nem elégíti ki a szükségleteit.

Nos, bár az utóbbi években is megmaradt a kocka kiemelt szerepe, pláne az ameri játékokban, kiemelten az amerikai Fantasy Flight Games és CMON kiadók történetorientált, akciódús, lovecrafti és zombis, vagy éppen A Gyűrűk Ura-világra építő társasainál, de az euró vonal egyre komolyabb és nagyobb részt szel a képzeletbeli tortából.

Ezen a vonalon aztán igen sokan tettek azért, hogy a társasjátékokat más szemmel nézzük: Stefan Feld például a kockák felhasználását reformálta meg a The Castles of Burgundy képében egy modern klasszikussal, ami már számos ráncfelvarrást kapott, legutolsó verziója pedig tényleg minden igényt kielégít, de emellett igazi matematikusok is dolgoznak a legtökéletesebben felépített mechanikákon.

Richard Garfield, a Magic: The Gathering szülőatyja, vagy Reiner Knizia, számos nagynevű társasjáték megalkotója kimondottan érdekes, ráadásul nem annyira nehézsúlyú fejlesztésekkel színesíti a piacot.

Aztán ott van az amerikai Genius Games, amely immáron, egy felvásárlást követően az Artana Games-t is magába építve

kínál biológiai, kémiai és egyéb tudományos témákat, amiken belül játszva tanítja azokat, akiket érdekel például a repüléstörténet, vagy éppen a fotoszintézis.

De a kínálat hatalmas abban az iparban, ahol évente több ezer játék jelenik meg, így csak a piac bemutatására rengeteg karaktert el lehetne fecsérelni.

Viszont akkor ugye mi maradna aktuális főszereplőnkre, aki nem más, mint Vital Lacerda, a kimondottan nehéz, agyat próbáló társasjátékok és prémium kialakítású kiadványok fenegyereke, egyenesen Liszabonból?

Emberünk nem mellesleg a marketing területéről érkezett, ott töltött el 15 sikeres évet, éppen ezért azt is jól tudja, hogy mi kell a játékosoknak.

Nos, jelen állás szerint rengeteg komplex szabály, bámulatos anyagminőség és asztalkép, valamint egy olyan téma, ami az adott játék minden egyes kis összetevőjében visszaköszön, közben logikusan építve egymásra a különböző lehetőségeket.

Magyarul is izzadhatunk döntéseink súlya alatt

Míg eredetileg az amerikai Eagle Gryphon lett Lacerda állandó partnere a közösségi gyűjtésben, Kickstarter-kampányok során megvalósuló különleges, Deluxe kiadásoknál is, addig itthon az eredetileg kifejezetten gamer témákra és összetettségre – no és persze fantasy regényekre, szerepjátékokra – szakosodott Delta Vision állt be a közkedvelt alkotó társasjátékai mögé. Így – bár a borkészítéssel foglalkozó Vinhos, valamint a témájául a képkiállítást választó The Gallerist nem érhető el itthoni változatban – több társasa is megvásárolható magyarul, miközben a legfrissebb Találmányok idén érkezik.

Cikkünkben ezekkel a játékokkal foglalkozunk átfogó jelleggel, nem részletezve az előkészítést és a szabályokat, inkább csak nagyvonalakban bemutatva a mechanikákat és az élményt.

Liszabon felépítésétől az autógyártásig

Az biztos, hogy Lacerda életművének egyik legkülönlegesebb darabja az a Lisboa, amely egészen az 1755-ös évig nyúlik vissza, abba a korba, mikor Liszabont a földrengések mellett a tűz és a víz is pusztította, konkrétan egész városrészeket rombolva le szinte a földig. Azonban ebben az időben is akadtak vállalkozó kedvű férfiemberek, akik úgy gondolták, lerombolva egy teljes negyedet, korlátozások nélkül hozhatnak létre új ucákat. Így a játékban is a király és Pombal márkija, Sebastião José de Carvalho e Melo az, aki megküzd a lehetetlennek tűnő feladattal, miközben a játékosok nemesekként 22 esztendő alatt igyekeznek felépíteni Liszabont, amivel elnyerik a király és a miniszter kegyeit.

Vital Lacerda: Lisboa

Erre egy fantasztikus látványvilággal rendelkező, kellően nagy méretű játéktáblán és a saját játékostáblákon van lehetőség, miközben kártyák felhasználásával árut szerezhetnek, hajókat küldhetnek ki a megszerzett áruval, valamint találkozhatnak a bíborossal. Még fontosabb azonban

maga Liszabon újjáépítése, amihez épületeket lehet megépíteni a rendelkezésre álló utcákon, az odaillő portékával,

amivel akár középület nyitása is lehetséges. Közben mindenki parókát gyűjt, ami akkoriban hatalmas értékkel rendelkezett, illetve az építkezés során különböző törmeléket, ami viszont a játék végét hozza el. És ha a kifejezetten összetett társasjáték tartalma nem lenne elég, a Lacerda-játékok külsejéért felelős Ian O’Toole a dizájnt teljes egészében az azulejos portugeses, avagy a mázas portugál csempék mintájára alkotta meg, ezzel egészen fantasztikus külsőt rendelve az agyégetős játék mellé.

Jóval modernebb téma és megvalósítás jellemző a 2014-es Kanban 2020-as újragondolására, ami a Kanban EV, mely címéhez hűen a hatékony autógyártást mutatja be, folyamatos termeléssel és zökkenőmentes munkamenettel. Itt a játékosok kezdő alkalmazottak, akiknek bizonyítaniuk kell, miközben továbbképzik magukat a különböző munkaállomásoknál. Az ezúttal is kellően méretes játéktábla különböző területei ezeket tartalmazzák, és az akcióhelyek minden esetben a munkaórák számát jelzik, amit tetszés szerint lehet szétosztani a különböző folyamatok és a tanulás között.

Vital Lacerda: Kanban EV

És micsoda tanulás ez?! Hiszen valóban kis könyveket veszünk birtokunkba, amik aztán könnyítik a dolgunkat, növelik a képességeinket, mialatt alkatrészeket szerzünk, autókat gyártunk, majd azt tesztkörnyezetben próbáljuk ki, hogy megfelelően teljesítsenek.

Néha még Sandra, az automatizált gyárigazgató is körülnéz a gyárban, aki pedig rosszul teljesít azt megbünteti, így érdemes minden téren előre gondolkodni, a folyamatos edukálás mellett. Micsoda ötlet és micsoda koncepció! Nem véletlen, hogy a Kanban EV Lacerda talán legsikeresebb játéka, elvégre ha a téma nem is érdekel, a megvalósítás annyira logikus, annyira kapcsolódik minden mindenhez, hogy az a játékot minden idők legjobb társasjátékai közé emeli.

Az időjárás és a Mars megzabolázása

Azt mondják, hogy a 2022-es Időjárásgép egy Lacerda best of-nak felel meg, melyben számos elemet hasznosít újra, hogy azokból egy új, kerek egészet alkosson, és ebben a véleményben is van valami.

De ki tudna ezért neheztelni, ha ezek az elemek a legjobbak, miközben egy remek koncepció társul a megvalósításhoz?

A Lightning Technologies alkalmazottja, a meteorológiai manipuláció projektvezetője, Seni Lativ professzor ugyanis azt merte kijelenteni, hogy a természeti katasztrófákról hamarosan már csak múlt időben beszélhetünk. A professzor csapataként pedig nincs is más dolgunk, mint különböző kormányzati engedélyeket gyűjtve, robotokat és vegyszereket beszerezve, majd bevetve tanulmányozzuk az időjárást, utána pedig megépítsük és éles tesztek során bevetve teszteljük az időjárásgép-prototípust, amely örökre megváltoztathatja a világot.

Vital Lacerda: Időjárásgép

És bizony az Időjárásgép egy nagyon szórakoztató és ötletes euró társasjáték, nagyon komoly agyégetős megvalósítással, aminél minden esetben egyetlen akciónk van, ami aztán különböző, jól időzített kombinációkkal fűzhető fel egy komolyabb láncba. Mindehhez ráadásul a látványvilág is asszisztál, szokás szerint Ian O’Tool illusztrációival, illetve gyönyörű fa és fém komponensekkel, amik között élvezet az elemeket ide-oda rakosgatni. Ráadásul, ha valaki nem rendelkezik társakkal,

a magyar sztárfejlesztő, Turczi Dávid szóló módja ügynökökkel teszi izgalmassá az alap koncepciót,

így meg kell küzdenünk az ipari kémkedés nyújtotta nehézségekkel.

És ha már ennyire a jövőben és a fantasztikumban járunk, nem szabad megfeledkezni A Marsról sem, ami Lacerda legösszetettebb játéka, és amelynek története szerint az első telepesek Marsra szállását követően a különböző magáncégek önfenntartó telepek kialakításán dolgoznak, és a játékosok természetesen ezeknek a vállalatoknak a vezető űrhajósaiként igyekeznek a legnagyobb és legfejlettebb kolóniákat kialakítani. Ami igazán különlegessé teszi ezt a koncepciót, az az ingázás az űrállomás és a bolygó felszíne között, miközben mindenki igyekszik maximálisan automatizálni a bolygón kialakított élőhelyet, bányával, erőművel, üvegházzal és menedékkel.

Vital Lacerda: A Mars

Ehhez a külső ezúttal kissé kevésbé földhözragadt, a marsi vöröst Ian O’Tool különböző pasztell színekkel és mintákkal vegyítve dobja fel, miközben az Idegen invázió című kiegészítő az egész játékot kooperatívvá varázsolja, ahogy egy forgatókönyv mentén a játékosok az idegenekkel küzdenek meg.

Az ötletek fejlődése

Az vitathatatlan, hogy Vital Lacerda nagyon sokat tett a kimondottan nehéz euró társasjátékokért, hiszen a korábban másodlagos külsőt Ian O’Toollal olyan szintre emelte, aminél már a látvány megbabonázza az érdeklődőt, emellett a száraz tartalmat is ötletes koncepciókra, majd azokon belül logikus felépítésre cserélte. Persze, a Lacerda-játékok nem valók mindenkinek. Aki a társasjátékban csak a laza és könnyed kikapcsolódást keresi, nem ezek mellett találja meg a számításait. Aki viszont kedveli ezeket a különleges témákat, avagy érdeklődik Liszabon történelme, az autógyártás, vagy egy festészeti kiállítás (az angolul elérhető The Gallerist) iránt,

illetve szeret akár 4-10 percet is gondolkodni, előre tervezni,

mielőtt megteszi a következő lépését, az könnyen új kedvencekre lelhet.

Külön hálát érdemel a Delta Vision, amiért ezeket a társasokat magyarul is megjelenteti. Mert noha a játékok nyelvfüggetlenek, a szabályok fordításával még több emberhez jutnak el. Drága játékok, nehéz játékok, de különlegesek is, elképesztő anyagminőséggel. És április végére várható Lacerda legfrissebb társasa is magyarul, a Találmányok: Az ötletek fejlődése, ami az emberiség legjelentősebb innovációit követi nyomon, és e technológiai fejlesztéseket a játékosok kezébe adja, hogy a korszakok során fejlesszék a társadalmat. Az biztos, hogy Lacerda ötleteinek fejlődésével semmi gond, így ennek kihívásaiba is örömmel vetjük bele magunkat, természetesen be is számolva tapasztalatainkról.