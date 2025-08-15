Kell-e aggódnia a Fidesznek a pártot szidalmazó fiatalok miatt? – szakértőket kérdeztünk

Mindig azt történt, hogy a kormányellenes tábor hangosnak tűnt, de végül mindig vereséget szenvedett – emlékeztetett az elemző. „Tehát messzemenő következtetéseket levinni abból, hogy az ellenzéki sajtóban folyamatosan azt mutatják, hogy koncerteken a Fideszt szidják, ez nem egy reprezentatív minta” – tette hozzá.

Ugyanakkor az is fontos szempont, hogy a mindenkori kormánypártnak nehezített pálya a fiatalok megszólítása és meggyőzése.

A kormány hozzáállása ugyanakkor világos, ahogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy kérdésre válaszolta: a kormánynak az a dolga, hogy a lehetőséget megteremtse a fiataloknak. Menjenek világot látni, de itthon biztosítsuk számukra a feltételeket és lehetőségeket, hogy legyen hova hazajönni. Boros Bánk ennek kapcsán emlékeztetett az eddig meghozott intézkedésekre, a gyermekvállaláshoz, otthonteremtéshez kapcsolódó kedvezményektől kezdve, a munkáshitelen és a 25 év alattiak szja-mentességét keresztül a most bejelentett kedvezményes lakáshitelig.

Szó sincs lemondásról

„Ameddig nincsenek olyan kutatási eredmények, amelyek kifejezetten, azaz önállóan a szavazókorú, 18-29 év közötti a fiatalokat vizsgálva ezt bizonyítja, addig ezt kategorikusan nem lehet kijelenteni” – mondta lapunknak Szabó Andrea szociológus arra a mostanában hangoztatott tételre, hogy a Fidesz elvesztette a fiatalokat.

Ugyanakkor az utóbbi időszakban kétségtelenül voltak olyan, országos lakossági kutatások, amelyek azt mutatták, hogy jelentős problémákkal küzd a Fidesz a fiatalok körében – tette hozzá, kitérve arra, hogy nekik is volt olyan vizsgálataik, amely azt mutatták, hogy

nem a Fidesz a legtámogatottabb párt a fiatalok körében.

De a fiatalokról tudni kell, hogy ők nagyon impulzív szavazók, a közeli benyomásoknak hatalmas befolyása van a választásukra. Az MCC Ifjúságkutató elemzése pedig azt mutatta, hogy minden előzetes várakozással szemben 2022-ben az első választók körében nem szerepelt rosszul a kormánypárt, sőt, a társadalmi átlagnak megfelelő eredmények születtek – mutatott rá a szociológus.

Tehát az az állítás sem igaz, hogy a Fidesz már 2022 előtt biztosan elvesztette a fiatalokat.

Hogy mekkora problémát jelenthet egy párt számára, ha a fiatalok nem hozzájuk húznak, a szociológus azt válaszolta: rövid távon ennek nincs súlyosabb következménye, mert a választási részvételi szándék az idősebb korcsoportoknál, negyven év felett kezd el jelentősen növekedni, és 55-65 év között válik a legmagasabbá. Középtávon azonban ez már képes kritikus problémát okozni, hiszen a másféle attitűddel a választásba belépő generációk miatt elkezdhet egy párt szavazótábora öregedni.