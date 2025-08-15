Tikkasztó hőguta előtt állunk: akár 40 fok is lehet szombaton, vasárnap érkezik a fordulat

Az elmúlt héten országszerte többnyire napos, meleg idő uralkodott, a légköri szárazság mellett sehol sem esett eső. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban a hőség tovább fokozódik:

szombaton a csúcshőmérséklet akár 35–40 fok között alakulhat.

Vasárnap hidegfront érkezik, amely főként az ország keleti felén hozhat helyenként záporokat, zivatarokat, miközben a hőmérséklet néhány fokkal enyhül. Hétfőn már 30 fok alatti maximumokra lehet számítani, majd a hét elején átmenetileg ismét melegebb idő köszönt be.

A jövő hét második felében újra mérséklődhet a hőség, és nő a záporok, zivatarok esélye. Addig azonban a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és súlyossága tovább nőhet, amit a légköri szárazság is fokozhat. Az erős UV-sugárzás miatt továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a zöldségek és gyümölcsök megégnek a napon.

Nyitókép: Jewel SAMAD / AFP

