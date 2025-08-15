Tikkasztó hőguta előtt állunk: akár 40 fok is lehet szombaton, vasárnap érkezik a fordulat

Riasztó térképek érkeztek Magyarországról: súlyosbodik a helyzet
A következő napokban sem várható jelentős csapadék az ország nagy részén.
A HungaroMet figyelmeztet: szombaton hőségrekord, vasárnap viharos fordulat.
Az elmúlt héten országszerte többnyire napos, meleg idő uralkodott, a légköri szárazság mellett sehol sem esett eső. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban a hőség tovább fokozódik:
szombaton a csúcshőmérséklet akár 35–40 fok között alakulhat.
Vasárnap hidegfront érkezik, amely főként az ország keleti felén hozhat helyenként záporokat, zivatarokat, miközben a hőmérséklet néhány fokkal enyhül. Hétfőn már 30 fok alatti maximumokra lehet számítani, majd a hét elején átmenetileg ismét melegebb idő köszönt be.
A jövő hét második felében újra mérséklődhet a hőség, és nő a záporok, zivatarok esélye. Addig azonban a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és súlyossága tovább nőhet, amit a légköri szárazság is fokozhat. Az erős UV-sugárzás miatt továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a zöldségek és gyümölcsök megégnek a napon.
Nyitókép: Jewel SAMAD / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A következő napokban sem várható jelentős csapadék az ország nagy részén.