„Magyar Péter és a Tisza elhazudott, letagadott, állítólag nem is létező adócsomagját most bárki elolvashatja, mert megjelent. Javaslom tanulmányozásra mindenkinek, aki bírja idegekkel a neoliberális sarcmesterek közveszélyes agymenéseit, azt az országrontó sokkterápia-halmazt, ami másra sem jó, mint teljesen lenullázni a magyar gazdaság legnagyobb szereplőit – veszélybe sodorva ezzel százezrek munkahelyét -, közben pedig agyonadóztatni, megbüntetni mindenkit, aki dolgozik, gyereket nevel, vállalkozik, családi vagyona, tulajdona van, vagy éppen örökölt.

Megdöbbentő, hogy a Magyar Péter mögött álló szakértők és közgazdász »zsenik« kizárólag abban a közgazdasági irányzatban képesek gondolkodni, amely a múltban – balos kormányok idején – a magyar társadalom minden rétegében elképesztő károkat okozott és többször is megbukott már. Erre mivel állnak elő? Ugyanazzal, csak turbó fokozatba kapcsolva a népsarcolási potenciált! Nem véletlenül mondta Orbán Viktor: