Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Magyar Péter persze – szokásához híven – gyáván menekül, s megpróbál úgy tenni, mintha a kiszivárgott dokumentum nem is létezne.
„Magyar Péter és a Tisza elhazudott, letagadott, állítólag nem is létező adócsomagját most bárki elolvashatja, mert megjelent. Javaslom tanulmányozásra mindenkinek, aki bírja idegekkel a neoliberális sarcmesterek közveszélyes agymenéseit, azt az országrontó sokkterápia-halmazt, ami másra sem jó, mint teljesen lenullázni a magyar gazdaság legnagyobb szereplőit – veszélybe sodorva ezzel százezrek munkahelyét -, közben pedig agyonadóztatni, megbüntetni mindenkit, aki dolgozik, gyereket nevel, vállalkozik, családi vagyona, tulajdona van, vagy éppen örökölt.
Megdöbbentő, hogy a Magyar Péter mögött álló szakértők és közgazdász »zsenik« kizárólag abban a közgazdasági irányzatban képesek gondolkodni, amely a múltban – balos kormányok idején – a magyar társadalom minden rétegében elképesztő károkat okozott és többször is megbukott már. Erre mivel állnak elő? Ugyanazzal, csak turbó fokozatba kapcsolva a népsarcolási potenciált! Nem véletlenül mondta Orbán Viktor:
»A Bokros csomag kellemes teadélután volt a Tisza népnyúzó tervéhez képest.«
Magyar Péter persze – szokásához híven – gyáván menekül, s megpróbál úgy tenni, mintha a kiszivárgott dokumentum nem is létezne, azt hazudva, hogy nem is ők írták, semmi közük hozzá.
Miközben a Tisza országjáró fórumain hónapok óta, rendszeresen szerepeltetik azokat a ballib közgazdászokat, akik szó szerint, büszkén hirdetik ugyanazokat a közveszélyes, fiskális lázálmaikat, amelyek a ma megjelentet, »nem is létező« tiszás »kormányprogramban« szerepelnek. Jól mondta a Tarr nevű Tisza-alelnököd, Bütyök! Ebbe belebuktok! Meg is érdemlitek, hogy így legyen!”
