08. 15.
péntek
Budapest Csépányi Balázs Karácsony Gergely

Vitézy Dávid Karácsony Gergely torkának ugrott, áll a bál Budapesten

2025. augusztus 15. 06:09

Ebből balhé lesz.

2025. augusztus 15. 06:09
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Karácsony és a Magyar Péter által kézi vezérelt Tisza-csapat hibát hibára halmoz.  Nincs rend, mára már ott tart a helyzet, hogy egymást is támadják. Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán ugrott neki a főpolgármesternek:

»A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál hosszabb ideig tart és drágább lesz, emiatt a szerződést várhatóan módosítani kell, közölte a sajtóval ma a BKK. A hatályos szabályok szerint a BKK kiemelt közbeszerzéseinek ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés bír döntési hatáskörrel. Ennek ellenére még a közlekedési szakbizottság tagjai is a sajtóból hallanak erről először. Itt tehát megint bűzlik valami. Ha nem volt megfelelő a felújítás előkészítése, az egy újabb csontváz a BKK Walter Katalin utáni szekrényében, ami a korábbi vezérigazgató távozása után borul ki - a súlyosan törvényellenes, százmillió bírságot kapott busztender és az Állami Számvevőszék szerint is szabálytalan tízmilliós prémiumok, és más szabálytalanságok mellett. Nem tudom, mi megy a háttérben, de a közgyűlési döntéshozók felé a transzparencia hiánya önmagában is gyanút keltő. Ez a sokadik eset, ahol Karácsony Gergely és a BKK a Közgyűlés háta mögött próbál intézni kiemelt jelentőségű gazdasági ügyeket.«

Elképesztő! A kérdés, hogy meddig tűrik ezt a szánalmas vergődést a budapestiek? Azért mindennek van egy határa.”

Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

backsplash
2025. augusztus 15. 07:52
Ezt akarták a budapestiek. Karácsonyt, Draskovicsot, Mártát, Korányi Monchichi-t.
Búvár Kund
2025. augusztus 15. 07:45
Dávidka meg Gelgő? Csajbunyó! Karmolnak is? 😁
johannluipigus
2025. augusztus 15. 07:40
Van róla elképzelésem, ahogy Dávidka Gelike torkának esik. Bár ha igazak a hírek, akár még mélytorkozás is elképzelhető a két helyes fiúka között.
fidelcastro
2025. augusztus 15. 07:36
ihavrillafidelcastro 2025. augusztus 15. 07:21 Megint szart eszel tiszás? Eszem ágában sincs hogy megegyelek.
