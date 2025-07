A kíváncsiság és az állhatatosság is fontos – Hoppál Hunor a Mandinernél

Hoppál Hunor 2019 és 2024 között a demokrata.hu publicistájaként főként külpolitikai témákban publikált, különös figyelemmel a német nyelvterület országainak politikájára és az európai uniós folyamatokra.

A Demokrata nyomtatott lapszámában 2022-ben megjelent, Heinz-Christian Strache korábbi osztrák alkancellárral készült nagyinterjúja országos visszhangot váltott ki.

Videós újságíróként a Pesti TV indulásától 2020-tól annak megszűnéséig, 2022-ig szerkesztő-műsorvezetőként dolgozott a csatornánál, majd 2022-től 2024-ig a PestiSrácok online videós felületén folytatta munkáját. Heti rendszerességgel készített interjúkat politikusokkal, elemzőkkel, újságírókkal és kulturális szereplőkkel. Emellett rendszeres vendége volt olyan közéleti vitaműsoroknak, mint a Hír TV, az ATV, a Hír FM vagy a Hit Rádió politikai elemző adásai.



A kíváncsiság a szakmai hűség alapja

Az újságírás iránti elköteleződése már fiatalon kirajzolódott: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen államtudományi mesterszakon végzett, ezzel doktori fokozatot is szerzett. Azóta is Budapesten él és dolgozik. Saját bevallása szerint a média mindig is az otthona volt – soha nem gondolkodott más pályán. Úgy véli, az újságíró egyik legfontosabb erénye a kíváncsiság: a történések hátterének megértése, az összefüggések feltárása és az értelmezés képessége.

Zenei érdeklődése személyes és családi hagyomány is egyben:

iskolás éveiben zongorázott, kórusban énekelt, és ma is aktív tagja egy egyházi énekkarnak. Úgy gondolja, a zene és az újságírás között is létezik összhangzat – a fegyelmezettség, a figyelem és az állhatatosság mindkét világban kulcsfontosságú.

A Mandinernél szerkesztőként és műsorvezetőként kezd új fejezetet szakmai életében – a megszokott alapossággal, kíváncsisággal és a közélet iránti szenvedéllyel.



Nyitóképünk: hirado.hu/Horváth Péter Gyula