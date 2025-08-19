Nagyon gyanús lett a Wall Street Journal újságírójának: a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor több pontban foglalta össze álláspontját: szerinte a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin találkozóval lehet csökkenteni, az elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának.

Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai. Az EU-tagság kérdésében azonban egyelőre nem ennyire egyértelmű a helyzet”

– reagált a magyar miniszterelnök kijelentéseire Bojan Pancevski, a Wall Street Journal európai tudósítója az X-en.