Bojan Pancevski Orbán politika

Nagyon gyanús lett a Wall Street Journal újságírójának: a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz

2025. augusztus 19. 20:33

„Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai” – írta Bojan Pancevski.

2025. augusztus 19. 20:33
null

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor több pontban foglalta össze álláspontját: szerinte a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin találkozóval lehet csökkenteni, az elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának.

Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai. Az EU-tagság kérdésében azonban egyelőre nem ennyire egyértelmű a helyzet”

– reagált a magyar miniszterelnök kijelentéseire Bojan Pancevski, a Wall Street Journal európai tudósítója az X-en.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2025. augusztus 19. 21:09
es ez baj a libernyak szemeben, mi ?
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. augusztus 19. 21:06
"...a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz" „Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai” Nocsak! Lehet, hogy ezt a tézist szabadalmaztatni kellene?
Válasz erre
2
0
titi77
2025. augusztus 19. 21:06
minél nagyobb ezeknek a globalistáknak a gondja én annál boldogabb vagyok!
Válasz erre
1
0
mihint
2025. augusztus 19. 20:57
Orbánnal pont az a "gondotok", ami pont nem gond. A gondolkozás megy még? A pontnál is kisebb ország vezetőjéről beszéltek, mintha rajta múlna a világ sorsa. Melyik bolondgombából vettetek, én is kérek belőle.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!