Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Trump frusztráció

Kiderült: titokban a Pentagon akadályozta meg, hogy Oroszországot rakétázza Ukrajna

2025. augusztus 24. 12:07

Washingtonban titkos döntés született: Ukrajna nem használhatja az amerikai fegyvereket oroszországi célpontok ellen.

2025. augusztus 24. 12:07
null

Amerikai tisztségviselők szerint a Pentagon titokban blokkolta, hogy Ukrajna amerikai gyártmányú, hosszú hatótávolságú ATACMS rakétákat vessen be oroszországi célpontok ellen – írja a The Wall Street Journal.

A hírportál ugyanakkor nem tudta független forrásból megerősíteni az információt. Az értesülések szerint az Egyesült Államok védelmi minisztériumának belső engedélyezési folyamata akadályozta meg, hogy Kijev orosz területek elleni támadásokat indítson. 

Ezt is ajánljuk a témában

A lap úgy tudja, Pete Hegseth, a Pentagon vezetője rendelkezik a végső döntési jogkörrel a hosszú hatótávolságú fegyverek bevetését illetően.

Az időzítés különösen érzékeny, hiszen Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban nyilvánosan is jelezte frusztrációját amiatt, hogy a több mint három éve tartó háború és a békemegállapodás továbbra sem vezetett eredményre. 

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Trump szerint ha nem sikerül előrelépést elérni, akár teljesen kivonulhat az amerikai közvetítői szerepből.

Ezt is ajánljuk a témában

Dönteni fogok arról, hogy mit teszünk. Ez nagyon fontos döntés lesz: vagy hatalmas szankciókat, vagy óriási vámokat vezetünk be, esetleg mindkettőt, vagy pedig semmit, és azt mondjuk: ez a ti harcotok”

 – fogalmazott az elnök.

Trump ugyanakkor remélte, hogy tető alá hozhat egy közvetlen találkozót Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, ám ez a kezdeményezés egyelőre meghiúsult. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek nyilatkozva kijelentette: egy ilyen csúcstalálkozó csak akkor lehetséges, ha a napirend teljesen kidolgozott, de „ez jelenleg egyáltalán nincs kész”.

Sem az ukrán elnöki hivatal, sem a kijevi védelmi minisztérium nem reagált azonnal a hírre. Hasonlóképpen a Fehér Ház és a Pentagon sem válaszolt a Reuters megkeresésére.

A Pentagon állítólagos titkos beavatkozása újabb jele lehet annak, hogy Washington igyekszik korlátozni Ukrajna eszközeit a háború eszkalációjának megfékezése érdekében – miközben Trump döntései határozhatják meg a békefolyamat jövőjét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KCNA VIA KNS / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. augusztus 24. 12:23
A Starlinket mikor kapcsolják le? Azzal rögtön vége lenne a háborúnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!