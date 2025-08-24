Kiderült: titokban a Pentagon akadályozta meg, hogy Oroszországot rakétázza Ukrajna

Dönteni fogok arról, hogy mit teszünk. Ez nagyon fontos döntés lesz: vagy hatalmas szankciókat, vagy óriási vámokat vezetünk be, esetleg mindkettőt, vagy pedig semmit, és azt mondjuk: ez a ti harcotok”

– fogalmazott az elnök.

Trump ugyanakkor remélte, hogy tető alá hozhat egy közvetlen találkozót Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, ám ez a kezdeményezés egyelőre meghiúsult.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek nyilatkozva kijelentette: egy ilyen csúcstalálkozó csak akkor lehetséges, ha a napirend teljesen kidolgozott, de „ez jelenleg egyáltalán nincs kész”.

Sem az ukrán elnöki hivatal, sem a kijevi védelmi minisztérium nem reagált azonnal a hírre. Hasonlóképpen a Fehér Ház és a Pentagon sem válaszolt a Reuters megkeresésére.

A Pentagon állítólagos titkos beavatkozása újabb jele lehet annak, hogy Washington igyekszik korlátozni Ukrajna eszközeit a háború eszkalációjának megfékezése érdekében – miközben Trump döntései határozhatják meg a békefolyamat jövőjét.