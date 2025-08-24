Orbán Viktor olyan elegánsan szúrt oda Magyar Péternek, ahogyan csak ő tud

Miniszter, olimpiai bajnok, filmrendező, polgármester, gazda, pék – szépen bővül a vidéki digitális polgári kör
Dinamikusan gyarapodik Gyopáros Alpár kormánybiztos digitális polgári köre, hogy a vidék szavát képviselje a digitális térben.
„Csak a béke!” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az alaszkai csúcs után Trump lehet a megoldás. A miniszterelnök levele Brüsszelt bírálja, Moszkvára hivatkozik, és Orseolo Péterrel üzen a jelennek.
Orbán Viktor legfrissebb Digitális Polgári Kör-hírlevelében ismét a nemzetközi helyzetet és a hazai politikai fejleményeket értékelte.
A miniszterelnök szerint az alaszkai csúcs után bár elült a diplomáciai zaj, a háttérben tovább folynak a tárgyalások, és még mindig van esély arra, hogy Donald Trump elnök békét teremtsen.
Csak a béke!”
– fogalmazott Orbán.
Ezt is ajánljuk a témában
Dinamikusan gyarapodik Gyopáros Alpár kormánybiztos digitális polgári köre, hogy a vidék szavát képviselje a digitális térben.
Az Európai Unió vezetőinek alaszkai jelenlétét Orbán élesen bírálta, úgy látva, hogy viselkedésük inkább emlékeztetett egy „vezérigazgató előtti raportra”, mint egyenrangú tárgyalásra.
Úgy vélte: ezzel végképp szertefoszlott az európai stratégiai autonómiáról szőtt álom.
Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa a másodosztályban játszik”
– írta.
A levélben szó esett a háború gazdasági hatásairól is. Orbán Viktor szerint a konfliktus blokkolja a magyar növekedést, és súlyos következményekkel jár, hogy az ukránok ismét szétlőtték a Barátság olajvezetéket.
Brüsszel ugyanakkor nem nyújt segítséget Magyarországnak, sőt Kijev oldalára állt”
– áll a körlevélben.
Hozzátette: Olaszországban közben elfogtak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsítanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, Orbán Viktort pedig régóta figyelmeztették arra, hogy Moszkva megbízhatatlan partner.
A belpolitikai résznél a miniszterelnök az augusztus 20-i ünnepségeket emelte ki, amely szerinte „emberemlékezet óta a legnagyobb közös ünnep” volt.
Magyarnak lenni jó! Sőt, királyság! Ráadásul 1025 éves királyság!”
– fogalmazott.
Kitért a hamarosan induló Otthon Start programra is, amely 3 százalékos kamattal kínál lehetőséget fiataloknak saját lakáshoz jutni.
„Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk” – tette hozzá.
Orbán Viktor egyben élesen bírálta a fővárosi vezetést is, kiemelve, hogy „már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is”.
A miniszterelnök megemlítette Szentkirályi Alexandra adatokat bemutató nyilatkozatát, amely a budapesti közlekedés helyzetéről szólt.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton ismertette a részleteket.
A levélben Dömötör Csaba leleplezésére is hivatkozott, aki szerint Brüsszel titkos politikai finanszírozási módszerekkel, óriási összegekkel támogat olyan álcivil szervezeteket, amelyek a nemzeti kormányok ellen dolgoznak. Orbán ezt felháborítónak nevezte.
A körlevél végén történelmi példára is kitért: megemlítette Orseolo Péter önkoronázását, ironikusan hozzáfűzve, hogy
akinek mindenről csak saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni”.
A 2025-ös augusztus 20-ai tűzijáték narrációjában az Árpád-kori Orseolo Péterről volt szó, ebbe látta bele a Magyar Péterrel való párhuzamot a baloldali sajtó. A Telex a tűzijáték alatt bemutatott történetet úgy értelmezte, hogy az áruló személye valójában Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét takarja, a Német-Római Császárság pedig akár az Európai Unió is lehet.
Végül a „Zebrákhoz” fordult:
Hajrá, Zebrák! Legeljétek le az álhíreket!”
– zárta üzenetét a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő összegeket költött és költ jelenleg is az Európai Unió. Mindezt hétköznapi szemmel nézve teljesen felesleges, vagy épp megmagyarázhatatlan területekre világszerte a nyilvánosságra hozott uniós NGO-lista alapján. A Mandiner sorozatban mutatja be a furcsa támogatásokat.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor