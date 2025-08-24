Orbán Viktor olyan elegánsan szúrt oda Magyar Péternek, ahogyan csak ő tud

Az Európai Unió vezetőinek alaszkai jelenlétét Orbán élesen bírálta, úgy látva, hogy viselkedésük inkább emlékeztetett egy „vezérigazgató előtti raportra”, mint egyenrangú tárgyalásra.

Úgy vélte: ezzel végképp szertefoszlott az európai stratégiai autonómiáról szőtt álom.

Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa a másodosztályban játszik”

– írta.

Brüsszel Kijev oldalára állt

A levélben szó esett a háború gazdasági hatásairól is. Orbán Viktor szerint a konfliktus blokkolja a magyar növekedést, és súlyos következményekkel jár, hogy az ukránok ismét szétlőtték a Barátság olajvezetéket.

Brüsszel ugyanakkor nem nyújt segítséget Magyarországnak, sőt Kijev oldalára állt”

– áll a körlevélben.

Hozzátette: Olaszországban közben elfogtak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsítanak.