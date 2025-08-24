Ft
Orseolo Péter Dömötör Csaba Orbán Viktor levél

Orbán Viktor olyan elegánsan szúrt oda Magyar Péternek, ahogyan csak ő tud

2025. augusztus 24. 11:59

„Csak a béke!” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az alaszkai csúcs után Trump lehet a megoldás. A miniszterelnök levele Brüsszelt bírálja, Moszkvára hivatkozik, és Orseolo Péterrel üzen a jelennek.

2025. augusztus 24. 11:59
null

Orbán Viktor legfrissebb Digitális Polgári Kör-hírlevelében ismét a nemzetközi helyzetet és a hazai politikai fejleményeket értékelte. 

A miniszterelnök szerint az alaszkai csúcs után bár elült a diplomáciai zaj, a háttérben tovább folynak a tárgyalások, és még mindig van esély arra, hogy Donald Trump elnök békét teremtsen. 

Csak a béke!”

 – fogalmazott Orbán.

Az Európai Unió vezetőinek alaszkai jelenlétét Orbán élesen bírálta, úgy látva, hogy viselkedésük inkább emlékeztetett egy „vezérigazgató előtti raportra”, mint egyenrangú tárgyalásra. 

Úgy vélte: ezzel végképp szertefoszlott az európai stratégiai autonómiáról szőtt álom. 

Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa a másodosztályban játszik”

 – írta.

Brüsszel Kijev oldalára állt

A levélben szó esett a háború gazdasági hatásairól is. Orbán Viktor szerint a konfliktus blokkolja a magyar növekedést, és súlyos következményekkel jár, hogy az ukránok ismét szétlőtték a Barátság olajvezetéket

Brüsszel ugyanakkor nem nyújt segítséget Magyarországnak, sőt Kijev oldalára állt”

– áll a körlevélben. 

Hozzátette: Olaszországban közben elfogtak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsítanak.

Orseolo Péter újratöltve

A belpolitikai résznél a miniszterelnök az augusztus 20-i ünnepségeket emelte ki, amely szerinte „emberemlékezet óta a legnagyobb közös ünnep” volt. 

 

Magyarnak lenni jó! Sőt, királyság! Ráadásul 1025 éves királyság!”

 – fogalmazott. 

Kitért a hamarosan induló Otthon Start programra is, amely 3 százalékos kamattal kínál lehetőséget fiataloknak saját lakáshoz jutni.

„Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk” – tette hozzá.

Orbán Viktor egyben élesen bírálta a fővárosi vezetést is, kiemelve, hogy „már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is”.

A miniszterelnök megemlítette Szentkirályi Alexandra adatokat bemutató nyilatkozatát, amely a budapesti közlekedés helyzetéről szólt.

A levélben Dömötör Csaba leleplezésére is hivatkozott, aki szerint Brüsszel titkos politikai finanszírozási módszerekkel, óriási összegekkel támogat olyan álcivil szervezeteket, amelyek a nemzeti kormányok ellen dolgoznak. Orbán ezt felháborítónak nevezte.

A körlevél végén történelmi példára is kitért: megemlítette Orseolo Péter önkoronázását, ironikusan hozzáfűzve, hogy 

akinek mindenről csak saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni”.

A 2025-ös augusztus 20-ai tűzijáték narrációjában az Árpád-kori Orseolo Péterről volt szó, ebbe látta bele a Magyar Péterrel való párhuzamot  a baloldali sajtó. A Telex a tűzijáték alatt bemutatott történetet úgy értelmezte, hogy az áruló személye valójában Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét takarja, a Német-Római Császárság pedig akár az Európai Unió is lehet. 

Végül a „Zebrákhoz” fordult: 

Hajrá, Zebrák! Legeljétek le az álhíreket!”

 – zárta üzenetét a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

