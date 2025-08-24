A HVG újságírója megfeledkezett magáról és véletlenül megírta az igazságot a „Mocskosfideszező” fiatalokról

Így változott meg a „mocskos Fidesz” a fesztiválokon – és ennek az előadók örülhetnek a legjobban
A többség nem akarja elveszíteni a jobboldali rajongóit sem.
Miközben a cikk hangzatosan ecseteli a trágár szlogeneket skandáló fiatalokat, a liberális lap végül beismeri: nem ők döntik el a 2026-os választásokat.
A HVG egyik friss írása érdekes fordulatot vett: miközben hangzatosan ecseteli a „Mocskos Fidesz!”-t skandáló fiatalok világát, a sorok között végül maga a szerző árulja el a lényeget.
Bár a fesztiválokon tombolók hangosak és látványosak, valójában közel sem biztos, hogy elegen vannak ahhoz, hogy 2026-ban valódi politikai fordulatot hozzanak.
A cikkben felidézik: a köztársasági elnök rendre utasította a trágár szlogeneket harsogó fiatalokat, az ellenzék vezéralakja viszont szinte atyai gondoskodással próbálja a „lázadó nemzedéket” megszólítani.
A hangulatkép ismerős: sörrel a kézben, a színpad előtt ugrálva, politikai üzeneteket skandálva adják ki magukból a frusztrációt.
Ám a HVG szerzője kénytelen beismerni, hogy a fiatalok nem egységesek, és nem is egyöntetűen ellenzékiek.
A felmérések szerint ugyan a Fidesz támogatottsága ebben a korosztályban valóban gyengébb, mint az idősebbek körében, de korántsem tűnt el. A kormánypártnak így is számottevő fiatal szavazóbázisa van, és ami még fontosabb: a Tisza Párt viszi most a prímet a korosztályban.
Ez az apró „elszólás” teljesen átírja a cikk narratíváját.
Kiderül, hogy a „mocskosfideszező” fesztiválozó tömeg valójában csak egy hangos, de korántsem többségi szelete a fiataloknak.
A többi? Politikai preferenciáik sokkal színesebbek és összetettebbek, mint amit a médiában sugallni szokás.
A HVG cikkének így a legfontosabb tanulsága talán az lett, amit a szerző aligha szánt üzenetnek: a magyar fiatalok nem homogén politikai tömb, hanem sokféle érdeket, értéket és jövőképet képviselnek – és közöttük továbbra is akadnak olyanok, akik a kormánypártra voksolnak.
