08. 24.
vasárnap
tanulság HVG ellenzék fordulat

A HVG újságírója megfeledkezett magáról és véletlenül megírta az igazságot a „Mocskosfideszező” fiatalokról

2025. augusztus 24. 14:11

Miközben a cikk hangzatosan ecseteli a trágár szlogeneket skandáló fiatalokat, a liberális lap végül beismeri: nem ők döntik el a 2026-os választásokat.

2025. augusztus 24. 14:11
null

A HVG egyik friss írása érdekes fordulatot vett: miközben hangzatosan ecseteli a „Mocskos Fidesz!”-t skandáló fiatalok világát, a sorok között végül maga a szerző árulja el a lényeget. 

Bár a fesztiválokon tombolók hangosak és látványosak, valójában közel sem biztos, hogy elegen vannak ahhoz, hogy 2026-ban valódi politikai fordulatot hozzanak.

A cikkben felidézik: a köztársasági elnök rendre utasította a trágár szlogeneket harsogó fiatalokat, az ellenzék vezéralakja viszont szinte atyai gondoskodással próbálja a „lázadó nemzedéket” megszólítani. 

A hangulatkép ismerős: sörrel a kézben, a színpad előtt ugrálva, politikai üzeneteket skandálva adják ki magukból a frusztrációt.

Ám a HVG szerzője kénytelen beismerni, hogy a fiatalok nem egységesek, és nem is egyöntetűen ellenzékiek. 

A felmérések szerint ugyan a Fidesz támogatottsága ebben a korosztályban valóban gyengébb, mint az idősebbek körében, de korántsem tűnt el. A kormánypártnak így is számottevő fiatal szavazóbázisa van, és ami még fontosabb: a Tisza Párt viszi most a prímet a korosztályban.

Ez az apró „elszólás” teljesen átírja a cikk narratíváját. 

Kiderül, hogy a „mocskosfideszező” fesztiválozó tömeg valójában csak egy hangos, de korántsem többségi szelete a fiataloknak. 

A többi? Politikai preferenciáik sokkal színesebbek és összetettebbek, mint amit a médiában sugallni szokás.

A HVG cikkének így a legfontosabb tanulsága talán az lett, amit a szerző aligha szánt üzenetnek: a magyar fiatalok nem homogén politikai tömb, hanem sokféle érdeket, értéket és jövőképet képviselnek – és közöttük továbbra is akadnak olyanok, akik a kormánypártra voksolnak.

Nyitókép: Guillaume BAPTISTE / AFP

 

 

Összesen 9 komment

oberennsinnen49
2025. augusztus 24. 15:22
HVG? Hulladék weboldal. Majka, Azariah, Krubi fesztiválok? Hulladék"művészek" hulladékmutatványai. Az őrjöngőik? Énkép nélküli hulladékfiatalok.
Válasz erre
0
0
vamonos-3
2025. augusztus 24. 15:12
Tenyleg nem ok dontik el a valasztasokat Ok majd labbal szavaznak inkabb
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. augusztus 24. 15:04
"Bár a fesztiválokon tombolók hangosak és látványosak, valójában közel sem biztos, hogy elegen vannak ahhoz, hogy 2026-ban valódi politikai fordulatot hozzanak..." De! Szerintem pontosan elegendően vannak. Az 5. kétharmadhoz. Több meg nem is szükséges.
Válasz erre
0
1
domdodom-3
2025. augusztus 24. 14:55
"azok a fiatalok, akiknek pénzük se lenne egy 30 ezer forintos krúbi koncertre általában a legelkötelezettebb kormánypártiak" Logikus! Szarul élnek, ezért a kormányra szavaznak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!