08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság the economist GDP Írország

Ez fájni fog a balos sajtónak: Bezzegírországról is kiderült, hogy közel sem az ígéret földje

2025. augusztus 24. 11:10

Az Economist közzétette éves rangsorát a világ leggazdagabb országairól, a lista élén jól ismert nevek szerepelnek.

2025. augusztus 24. 11:10
null

Az Economist közzétette éves rangsorát a világ leggazdagabb országairól, amely három mutató alapján készült: az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) piaci árfolyamon számolva, a helyi költségekhez igazított jövedelmek – vagyis a vásárlóerő-paritás –, valamint a ledolgozott munkaórák figyelembevétele – írja az Irish Times.

A lista élén jól ismert nevek szerepelnek: Svájc, Szingapúr és Norvégia szerepelnek. 

Dollárban számolva Svájc vezet, ahol az átlagos kereset tavaly meghaladta a 100 000 dollárt (kb. 34 millió forint). Őt követi Szingapúr 90 700 dollárral (kb. 31 millió forint) és Norvégia 86 800 dollárral (kb. 30 millió forint).

A helyi költségekkel korrigálva Szingapúr ugrik az élre, míg a ledolgozott órákhoz viszonyítva Norvégia kerül az első helyre – akárcsak tavaly –, mögötte Katarral és Dániával.

Mi a helyzet Írországgal?

Bár gyakran halljuk, hogy az ország a világ leggazdagabbjai közé tartozik, az Economist 178 országot felölelő listáján nem szerepel.

A lap szerint az ír GDP-számításokat „elcsúfítja az adóoptimalizálás”. 

Ez kizárja Írországot a valóban gazdag országok köréből, ahogy az The Economist fogalmaz. Paul Krugman amerikai közgazdász évekkel ezelőtt „koboldgazdaságnak” nevezte az ír GDP-adatokat. Ugyanakkor nem lehetünk túl panaszosak, hiszen az ír Központi Statisztikai Hivatal egy alternatív mutatót is számol, a módosított GNI-t, amely kiszűri a multinacionális cégek tevékenységének egy részét (például a lízingelt repülőgépek értékcsökkenését), így jobban mutatja a hazai gazdaság teljesítményét.

Nyitókép: Paul FAITH / AFP

Összesen 8 komment

Finale
2025. augusztus 24. 12:02
Irorszagban szinte lehetetlen lakast berelni, venni meg iszonyatosan draga.Sok ir jon at Franciaorszagba elni mert ott mar nem tud hol lakni.
vamonos-3
2025. augusztus 24. 11:44 Szerkesztve
A megelhetesi koltsegek Dublinban, Cork-ban igen magasak nyugati mercevel is. A fizetesek szinten. Az eletszinvonal a budapestinel, mindent egybevetve Dublinban jocskan magasabb. Pont annyival, mint amennyivel Becsben.
neszteklipschik
2025. augusztus 24. 11:41 Szerkesztve
Írország az adóoptimalizáló multik paradicsoma, ám ezek a tényleges gazdasági tevékenységüknek vagy csak elhanyagolhatóan csekély részét valósítják meg Írországban, vagy egyáltalán semmit. Vagyis fizikailag nem az ír gazdaság termeli meg azt a profitot, amit viszont már náluk számolnak el és adóznak le. "Papíron" tehát minden nagyon szép, a valóságban meg a profit csak átfolyik Írországon és szépen megy is ki utána. Nem mondom, hogy ebből Írország nem profitál, mert persze ez jó nekik is, de ez csak addig van, ameddig megéri a külföldieknek ezt a pénzügyi Patyomkin-falut ott működtetni. Az ír gazdaság tehát egy 'kobold gazdaság', egy Tesco Gazdaságos "gazdasági csoda" és ezt a The Economist éves rangsora is csak megerősíti...
vamonos-3
2025. augusztus 24. 11:41
Irorszag is utolerte Romaniat, mint Bindzsisztan ?
