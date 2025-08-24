Ez fájni fog a balos sajtónak: Bezzegírországról is kiderült, hogy közel sem az ígéret földje

Az Economist közzétette éves rangsorát a világ leggazdagabb országairól, amely három mutató alapján készült: az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) piaci árfolyamon számolva, a helyi költségekhez igazított jövedelmek – vagyis a vásárlóerő-paritás –, valamint a ledolgozott munkaórák figyelembevétele – írja az Irish Times.

A lista élén jól ismert nevek szerepelnek: Svájc, Szingapúr és Norvégia szerepelnek.

Dollárban számolva Svájc vezet, ahol az átlagos kereset tavaly meghaladta a 100 000 dollárt (kb. 34 millió forint). Őt követi Szingapúr 90 700 dollárral (kb. 31 millió forint) és Norvégia 86 800 dollárral (kb. 30 millió forint).

A helyi költségekkel korrigálva Szingapúr ugrik az élre, míg a ledolgozott órákhoz viszonyítva Norvégia kerül az első helyre – akárcsak tavaly –, mögötte Katarral és Dániával.

Mi a helyzet Írországgal?

Bár gyakran halljuk, hogy az ország a világ leggazdagabbjai közé tartozik, az Economist 178 országot felölelő listáján nem szerepel.

A lap szerint az ír GDP-számításokat „elcsúfítja az adóoptimalizálás”.

Ez kizárja Írországot a valóban gazdag országok köréből, ahogy az The Economist fogalmaz. Paul Krugman amerikai közgazdász évekkel ezelőtt „koboldgazdaságnak” nevezte az ír GDP-adatokat. Ugyanakkor nem lehetünk túl panaszosak, hiszen az ír Központi Statisztikai Hivatal egy alternatív mutatót is számol, a módosított GNI-t, amely kiszűri a multinacionális cégek tevékenységének egy részét (például a lízingelt repülőgépek értékcsökkenését), így jobban mutatja a hazai gazdaság teljesítményét.

Nyitókép: Paul FAITH / AFP