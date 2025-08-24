Új légvédelmi rakétarendszert teszteltek Észak-Koreában

Észak-Korea szombaton két új légvédelmi rakétarendszert tesztelt, a kísérletet személyesen Kim Dzsongun felügyelte – írja a Kyodo News.

A próbán a fegyverek sikeresen megsemmisítettek többféle légi célpontot, köztük drónokat és cirkálórakétákat, miközben bizonyították a rendszer gyors reagálóképességét is.

A Koreai Központi Hírügynökség szerint az észak-koreai vezető „jelentős feladatokat” határozott meg a védelmi kutatási ágazat számára a közelgő pártkongresszus előtt. A kongresszus időpontját – amelyet ötévente rendeznek meg, legutóbb 2021 januárjában – egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP