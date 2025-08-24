Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
rakéta Észak-Korea fegyver

Új légvédelmi rakétarendszert teszteltek Észak-Koreában

2025. augusztus 24. 12:01

A próbán a fegyverek sikeresen megsemmisítettek többféle légi célpontot.

2025. augusztus 24. 12:01
null

Észak-Korea szombaton két új légvédelmi rakétarendszert tesztelt, a kísérletet személyesen Kim Dzsongun felügyelte – írja a Kyodo News

A próbán a fegyverek sikeresen megsemmisítettek többféle légi célpontot, köztük drónokat és cirkálórakétákat, miközben bizonyították a rendszer gyors reagálóképességét is. 

A Koreai Központi Hírügynökség szerint az észak-koreai vezető „jelentős feladatokat” határozott meg a védelmi kutatási ágazat számára a közelgő pártkongresszus előtt. A kongresszus időpontját – amelyet ötévente rendeznek meg, legutóbb 2021 januárjában – egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!