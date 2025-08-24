Retteghetnek az illegális migránsok: Farage olyan ígéretet tett, hogy a fal is beleremegett

A közvélemény-kutatások szerint a bevándorlás és a menekültügy jelenleg a britek legnagyobb aggodalma, még a gazdaságot is megelőzve.
A Reform UK – amely öt mandátumot szerzett a tavalyi választásokon – az elmúlt hetekben több felmérésben is az élen végzett.
Tavaly 37 ezer ember – többségük Afganisztánból, Szíriából, Iránból, Vietnámból és Eritreából – érkezett Franciaországból kis csónakokon Nagy-Britanniába. Ez negyedével több volt, mint 2023-ban, és a teljes nettó migráció 9 százalékát tette ki. Az Oxfordi Egyetem adatai szerint a csónakosok mintegy kétharmada sikerrel folyamodik menedékért, miközben eddig csupán 3 százalékukat toloncolták ki.
Farage a The Times-nak kijelentette: megszüntetné a menedékkérelem jogát és a kitoloncolások elleni jogi fellebbezést azok számára, akik csónakkal érkeznek. Új törvényeket vezetne be, amelyekkel „nemzeti vészhelyzetre” hivatkozva kiléptetné Nagy-Britanniát a menekültügyi egyezményekből is. „A cél ennek a törvényhozásnak a tömeges kitoloncolás” – mondta, hozzátéve: a menedékkérők által okozott „óriási válság” táplálja a közfelháborodást.
A lap értesülései szerint Farage 24 ezer migráns számára hozna létre táborokat katonai repülőtereken,
2,5 milliárd font (3,4 milliárd dollár) költséggel. Emellett napi öt deportáló járatot indítana, amelynek révén a kitoloncoltak száma elérhetné a több százezret.
Ha ez sem működne, a menedékkérőket az Atlanti-óceán déli részén fekvő Ascension-szigetre szállítanák – szimbolikus üzenetként a világ felé.