Retteghetnek az illegális migránsok: Farage olyan ígéretet tett, hogy a fal is beleremegett

Nigel Farage, a Brexit egykori élharcosa szombaton bejelentette: ha pártja, a Reform UK alakítaná meg a következő brit kormányt, „tömeges kitoloncolásokat” hajtana végre azok ellen a migránsok ellen, akik kis csónakokkal kelnek át a La Manche csatornán.

A The Times szombati számának adott interjúban Farage közölte, hogy kiléptetné Nagy-Britanniát az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, és megállapodásokat kötne Afganisztánnal, Eritreával és más származási országokkal az illegális migránsok visszaküldéséről.

Lehetünk kedvesek az emberekkel, lehetünk kedvesek más országokkal, vagy lehetünk nagyon kemények velük… Trump elnök már elég alaposan bebizonyította ezt a pontot”

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy az érintetteket megkínozhatják vagy megölhetik, ha olyan országokba küldik vissza őket, ahol gyenge az emberi jogi helyzet, Farage így válaszolt: sokkal jobban aggódik az általa a brit társadalomra leselkedő veszélyek miatt.

Nem vállalhatok felelősséget a világ összes despota rezsimjéért. De felelősséggel tartozom a nők és lányok biztonságáért az utcáinkon”

– mondta.

Az Egyesült Királyságban az utóbbi hetekben rendszeresen voltak kisebb tiltakozások azok előtt a szállodák előtt, amelyekben menedékkérőket helyeztek el. Ezeket részben közbiztonsági félelmek táplálták, miután néhány migráns ellen szexuális zaklatás vádjával indult eljárás.