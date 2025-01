Nagy-Britanniára éppen ráomlik a multikulti kupleráj

„A bántalmazott lányok egyesével kerültek be a szociális ellátórendszerbe, és nem úgy, mint egy etnikai alapon szerveződő maffia által testileg, lelkileg kizsákmányolt csoport tagjai. A jelentés szerint nem volt olyan eset, ahol bárki elhallgatta, hogy pakisztániak az elkövetők, csak azért, mert nem akartak rosszat a bevándorlóknak.” Well, ha egyesével kerültek be, akkor bizonyára semmiféle összefüggés még csak el sem képzelhető az „elszigetelt esetek” (honnan is ismerős ez?) között. Az elhallgatással kapcsolatban meg elég csak megnézni a fentebb linkelt dokumentumfilm első perceit, vagy meghallgatni azt az Ayaan Hirsi Alit, akinek egyfelől több, mint elegendő releváns személyes tapasztalata van a témában, másfelől meg az utóbbi évek egyik legérdekesebb beszélgetésében semmisítette meg korábbi mestere, a militáns ateizmus evangélistája, Richard Dawkins érvrendszerének jó kilencven százalékát.

„Az is több helyen megjelent, hogy csak fehér lányok estek a bűnszervezetnek áldozatul, pedig ez egyáltalán nem igaz. Rengeteg pakisztáni származású lány ugyanazon ment keresztül, mint Lucy.” Tipikus taktika egy képtelen állítás kiválasztása „cáfolat” céltáblája gyanánt.

Jobban sikerült művekben sikerül megtámogatni a képtelen állítás célzott elhelyezésével is.

„Minden társadalmi csoportban vannak bűnözők, nem csak a bevándorlók között.” Nahát, ki gondolta volna? Fájdalom, de nehéz fenntartani a bárányt és farkast egy ágyban altató progresszív mennyország mítoszát, ha az a fránya fasiszta-rasszista-jóskapista bűnügyi statisztika minduntalan csúf, kirekesztő adatokat tár elénk. Amely statisztika természetesen az egyénre nézvést előzetesen semmit nem jelent, prejudikálni nem szabad, viszont elkövetői profilokat és elkövetési módokat illetően, utólagosan nagyon is érdemes lenne a vonatkozó tanulságokat levonni. Már amennyiben az áldozatvédelem fontosabb, mint a progresszív mennyország mítosza.