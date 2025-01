A különleges ügyészség főnöke bizonyos Keir Starmer volt, az ügyet eltussolók közül többen azóta a kormánypártban magas pozit töltenek be. Starmer alatt nem emeltek vádat egy sor pedofil bűnöző ellen, vagy kértek nagyon enyhe ítéletet rájuk. Nem volt ritka az olyan eset, amikor a lányukat kiszabadítani igyekvő apákat csukták le birtokháborításért, a 12-14 éves gyerekeket csoportosan erőszakolókat pedig el se kezdték vizsgálni, mivel a rendőrök gyors szemrevételezéssel megállapították, hogy a leitatott, elkábított kislányok beleegyeztek a csoportos erőszakba, »ők ilyen életmódot folytatnak«. 12 évesen teherbe esett, 14 évesen többedszerre teherbe esett lányok ügyéről van szó, ahol több olyan eset is előfordult, hogy a pedofil erőszakoló »apának« nemhogy láthatást, hanem közös felügyeletet ítéltek meg. Sőt, akiket mégis elítéltek, és kitoloncoltak volna, pont ezeknek a babáknak az okán, »családegyesítés« indokkal nem kellett távozniuk Nagy-Britanniából.

Aki akar, olvasson utána – a Twitteren Bill Ackman milliárdos (https://x.com/BillAckman) van most kiakadva és osztja meg az elképesztőbbnél elképesztőbb történeteket. Amikor Elon Musk megvakarja a sggét, arról is beszámol a média, de amikor Keir Starmert szólítja fel lemondásra emiatt az ügy miatt, arról is teljes a csend.

Ahogy mondtam, a brit belpolitikát ez határozza meg, a miniszterelnököt az ellenzék is lemondásra szólította fel és vizsgálatot követel, de a Munkáspárt megakadályozta a vizsgálóbizottság felállítását. Az Iránt kivéve mindenkitől nagyon független sajtóban minderről semmi hír, egy büdös szó sincs. Pedig alig 10,5 éve még tudtak erről cikket írni és sajtóként viselkedni, lásd a megosztott cikkben (csak erős idegzetűeknek – és ahogy mondtam, ez még nagyon enyhe az azóta napvilágot látott információkhoz, tanúvallomásokhoz képest). Ekkor minimálisan írt a témáról a 24, a HVG meg a Telex-előd Index is, de azóta semmit. Biztos nem írt a dologról a Guardian meg a BBC. És valóban: alig találni bármit a témáról az Iránt kivéve mindenkitől független sajtó Bibliájában és a brit »közszolgálati« médiában, így aztán a téma nem is létezik nálunk sem. Nehogy iszlamofóbia legyen!”

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP