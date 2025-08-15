Szoboszlaiék nem vacakolnak: néhány órával a meccsük előtt jelentették be Balogh volt csapattársát

A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Giovanni Leoni személyében egy 18 éves olasz belső védőt szerződtetett a magyar válogatott Balogh Botondot is foglalkoztató Parmától.



A 196 centiméter magas játékos a klub hetedik nyári igazolása. A Transfermarkt szerint a fiatal olasz hátvéd 18 millió euróét ér, de 31 milliót fizettek érte, míg Fabrizio Romano úgy tudja, hogy 35 milliót. Ez azt jelenti, hogy a ’Pool ezen a nyáron nagyjából 330-340 millió eurót költött el új igazolásokra, de továbbra sem áll le, ugyanis a 120 millióra becsült svéd gólgép, Alexander Isak megszerzésén is gőzerővel dolgozik.