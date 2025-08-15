Ft
Parma Liverpool Anglia Premier League

Szoboszlaiék nem vacakolnak: néhány órával a meccsük előtt jelentették be Balogh volt csapattársát

2025. augusztus 15. 19:27

Nem terveznek leállni: ezúttal Olaszországból igazoltak.

2025. augusztus 15. 19:27
null

A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Giovanni Leoni személyében egy 18 éves olasz belső védőt szerződtetett a magyar válogatott Balogh Botondot is foglalkoztató Parmától.


A 196 centiméter magas játékos a klub hetedik nyári igazolása. A Transfermarkt szerint a fiatal olasz hátvéd 18 millió euróét ér, de 31 milliót fizettek érte, míg Fabrizio Romano úgy tudja, hogy 35 milliót. Ez azt jelenti, hogy a ’Pool ezen a nyáron nagyjából 330-340 millió eurót költött el új igazolásokra, de továbbra sem áll le, ugyanis a 120 millióra becsült svéd gólgép, Alexander Isak megszerzésén is gőzerővel dolgozik.

Az angol élvonalbeli bajnokság (Premier League) egyébként éppen ma (pénteken) rajtol el, a nyitó meccsen a címvédő Liverpool Kerkez Milos előző csapatával, az AFC Bournemouth-szal játszik az Anfielden.

Labdarúgás
Angol Premier League
1. forduló
Péntek
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Leeds United–Everton (Tv: Match4)

Fotó: Piero Cruciatti/AFP

 

