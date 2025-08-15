„Ő a mi örökbefogadott magyar testvérünk” – nem akármilyen társaságba került Szoboszlai Liverpoolban

A Liverpool labdarúgócsapatában szereplő Szoboszlai Dominik argentin csapattársa, Alexis Mac Allister terjedelmes interjút adott a The Players Tribune-nek, amely során egy gondolat erejéig a magyar labdarúgó-válogatott 24 éves csapatkapitányát is szóba hozta.

Ja, igen! Majdnem elfelejtettem. A dél-amerikai csoportban Szoboszlai Dominikot is örökbe fogadtuk. Ugyan egy szót nem beszél spanyolul, de odajön hozzánk, ott ül velünk, és megissza az összes matét. Ő a mi örökbefogadott magyar testvérünk”

– fogalmazott ki Mac Allister, aki a nyári átigazolások után Szoboszlai egyik legnagyobb posztriválisává vált.

A Mandiner egyébként két éve beszámolt arról, hogy a világbajnok argentin középpályás egy névre szóló bögreszerű tárgyat ajándékozott neki. A tárgy egy mate tök, amelyből hagyományosan a mate teát fogyasztják, a bombillának nevezett szűrős, fém szívószál segítségével.