08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alexis Mac Allister Liverpool Szoboszlai Dominik

„Ő a mi örökbefogadott magyar testvérünk” – nem akármilyen társaságba került Szoboszlai Liverpoolban

2025. augusztus 15. 16:50

Érdekes dolgot árult el a magyar középpályásról az argentin világbajnok.

2025. augusztus 15. 16:50
null

A Liverpool labdarúgócsapatában szereplő Szoboszlai Dominik argentin csapattársa, Alexis Mac Allister terjedelmes interjút adott a The Players Tribune-nek, amely során egy gondolat erejéig a magyar labdarúgó-válogatott 24 éves csapatkapitányát is szóba hozta.

Ja, igen! Majdnem elfelejtettem. A dél-amerikai csoportban Szoboszlai Dominikot is örökbe fogadtuk. Ugyan egy szót nem beszél spanyolul, de odajön hozzánk, ott ül velünk, és megissza az összes matét. Ő a mi örökbefogadott magyar testvérünk”

– fogalmazott ki Mac Allister, aki a nyári átigazolások után Szoboszlai egyik legnagyobb posztriválisává vált.

A Mandiner egyébként két éve beszámolt arról, hogy a világbajnok argentin középpályás egy névre szóló bögreszerű tárgyat ajándékozott neki. A tárgy egy mate tök, amelyből hagyományosan a mate teát fogyasztják, a bombillának nevezett szűrős, fém szívószál segítségével.

Mac Allister egy tavaly márciusi interjúban arról beszélt, hogy sokat jelent számára a tradicionális dél-amerikai ital, a matétea fogyasztása. Akkor azt mondta: bár több csapattársát is rendszeresen megkínálja, egyedül Szoboszlai volt az, aki rákapott – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Az angol élvonalbeli bajnokság (Premier League) egyébként éppen ma (pénteken) rajtol el, a nyitó meccsen a címvédő Liverpool Kerkez Milos előző csapatával, az AFC Bournemouth-szal játszik az Anfielden.

Labdarúgás
Angol Premier League
1. forduló
Pénteken
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn
21.00: Leeds United–Everton (Tv: Match4)

Fotó: Franck Fife/AFP

