Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Zelenszkij elnök Donald Trump bázis

Így fogadta Trump Putyint Alaszkában (VIDEÓ)

2025. augusztus 15. 22:34

A két vezető kézfogása barátságosan határozott volt, szimbolikusan is jelezve, hogy új szinten folytatódhat a párbeszéd a két nagyhatalom között.

2025. augusztus 15. 22:34
null

Augusztus 15-én, Anchorage-ben, a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison Donald Trump elnök ünnepélyes kézfogással fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A két vezető kézfogása barátságosan határozott volt, szimbolikusan is jelezve, hogy új szinten folytatódhat a párbeszéd a két nagyhatalom között, bár Ukrajna, és különösen Zelenszkij, kimaradt a közvetlen egyeztetésből.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Összesen 3 komment

MZXX
2025. augusztus 15. 23:18
Putyin magabiztos. Donald próbál határozott lenni.
Farkasvölgyi
2025. augusztus 15. 23:12
Rácz Bandi szerint csak Putyin dublőrét fogadta Trump..
ipolypart2
2025. augusztus 15. 22:50
Háááát, ez messze van a buszos megérkezéstől, amivel Usit fogadta a Kinai elnök. Legyen béke!!!!!!!
