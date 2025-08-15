Így fogadta Trump Putyint Alaszkában (VIDEÓ)

Öveket becsatolni: folyamatban a csúcstalálkozó, amire a békepártiak évek óta várnak
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában találkoznak, hogy megegyezzenek Ukrajnáról. Kövesse élőben a Mandineren!
A két vezető kézfogása barátságosan határozott volt, szimbolikusan is jelezve, hogy új szinten folytatódhat a párbeszéd a két nagyhatalom között.
Augusztus 15-én, Anchorage-ben, a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison Donald Trump elnök ünnepélyes kézfogással fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
A két vezető kézfogása barátságosan határozott volt, szimbolikusan is jelezve, hogy új szinten folytatódhat a párbeszéd a két nagyhatalom között, bár Ukrajna, és különösen Zelenszkij, kimaradt a közvetlen egyeztetésből.
A videót itt tekintheti meg:
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
