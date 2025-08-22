Ft
piac jerome powell infláció válság Federal Reserve elnök program politika

Jackson Hole-i fordulópontok

2025. augusztus 22. 13:32

Jackson Hole története tele van olyan pillanatokkal, amikor egyetlen beszéd évekre meghatározta a világgazdaság irányát. Rajan figyelmeztetése, Bernanke fordulata, Draghi jelzése vagy Powell paradigmaváltása mind új korszakot indított. A múlt üzeneteit felidézve próbáljuk megérteni, mit jelenthet a mostani a jövő számára. Sebestyén Géza írása.

2025. augusztus 22. 13:32
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

2005: Rajan figyelmeztetése 

2005 nyarán, Alan Greenspan leköszönése előtt egy évvel, a Federal Reserve éves Jackson Hole-i szimpóziuma retrospektív hangulatban zajlott. Az amerikai gazdaság erős volt, a lakáspiac szárnyalt, és sokan úgy tekintettek a találkozóra, mint egy búcsúünnepre a központi bank legendás vezetője számára.  

Lépéskényszerben Amerika: lassuló munkaerőpiac, jöhet a kamatcsökkentés

Az USA munkaerőpiaca augusztusban is a vártnál gyengébben teljesített. Ez egyre inkább arra utal, hogy a Fed túl sokáig késlekedett a kamatcsökkentésekkel, miközben az infláció elleni harcot helyezte előtérbe, ami súlyos munkaerőpiaci következményekkel járt. Egyre valószínűbb, hogy az amerikai jegybank szeptemberben 50 bázispontos kamatvágással kezdi meg az enyhítési ciklust – értékeli a friss fejleményeket a Makronóm Intézet elemzője.

A program inkább Greenspan pályafutásának értékelését, semmint az aktuális monetáris politika alakítását szolgálta. A piacok ennek megfelelően nem vártak közvetlen jelzéseket az irányadó kamatok jövőjéről, a figyelem inkább a pénzügyi innovációról és annak hosszabb távú hatásairól folytatott vitára összpontosult. 

Az egyik legemlékezetesebb hozzászólás Raghuram Rajan előadása volt, amely provokatív kérdést tett fel: vajon a pénzügyi fejlettség valóban biztonságosabbá tette-e a világot? Rajan amellett érvelt, hogy a szektorban bekövetkező változások megváltoztatták a menedzserek ösztönzőit, és ez torzulások lehetőségét hordozza magában.  

A hallgatóság azonban jellemzően szkeptikusan fogadta figyelmeztetését. A vita során Lawrence Summers, a Harvard professzora és korábbi pénzügyminiszter nyíltan elutasította Rajan diagnózisát, és feltevéseit nagyrészt tévesnek, sőt Ludditának nevezte.  

Greenspan záróbeszédében a lakáspiacról szólva óvatosan fogalmazott. Várakozásai szerint a közeljövőben a lakáspiaci fellendülés elkerülhetetlenül mérséklődik, az árak akár csökkenhetnek is. Bár a mondat utólag különös súlyt kapott, a kortársak többsége akkoriban nem érzett vészjósló intonációt benne.  

A szimpózium közvetlen piaci hatása csekély volt, az eszmecsere nem változtatta meg a hozamokat vagy az árfolyamokat. Ám hosszabb távon Rajan előrejelzései a 2008-as válság fényében újraértékelődtek, és a makroprudenciális szabályozás szükségességét hangsúlyozó gondolatai alapvetően formálták a nemzetközi közgazdasági diskurzust. 

A 2005-ös konferencia egyik tanulsága, hogy a pénzügyi világban az akkori kisebbségi vélemények idővel ortodoxiává válhatnak. Ahogyan egy későbbi visszatekintésben megfogalmazták, Rajan jóslatait először kinevették, majd idézték, végül pedig intézményesítették.  

A szimpózium emlékeztet arra, hogy a kollektív önelégültség gyakran tompítja az éleslátást, miközben a valódi intellektuális kihívás éppen az, hogy a kényelmes konszenzuson túl is hajlandóak legyünk meglátni a törékenység jeleit. Greenspan búcsúévének ünnepi keretében így egy figyelmeztetés is elhangzott, amelyet a világ csak jóval később értett meg teljes mélységében. 

2012: Nyílt végű mennyiségi lazítás 

2012 augusztusában, a globális pénzügyi válság utórezgései közepette, Ben Bernanke jegybankelnök Jackson Hole-ban tartott beszéde ismét a világ figyelmét az amerikai monetáris politikára irányította.  

Bernanke: A nagy világválságnál is súlyosabb krízis volt 2008-ban

A Fed korábbi elnöke, Ben Bernanke szerint 2008 szeptemberében és októberében volt a történelem legsúlyosabb pénzügyi válsága, beleértve az 1929-es nagy gazdasági világválságot is. Bernanke szerint az USA legnagyobb pénzügyi intézményei omolhattak volna össze pár hét alatt.

Az Egyesült Államok gazdasági növekedése ekkor már több éve gyenge maradt, a munkanélküliség makacsul magas szinten állt, és a Fed korábbi rendkívüli eszközvásárlási programjai csak részleges eredményeket hoztak. A piac szereplői hónapok óta találgatták, vajon a központi bank kész-e újabb kört indítani a mennyiségi lazításból. 

Bernanke előadásának legidézettebb mondata világos jelzésként hatott: „A nem hagyományos politikák költségei… kezelhetőnek tűnnek… ezért nem szabad kizárnunk további alkalmazásukat, ha a gazdasági feltételek indokolják.”  

A kijelentés azonnal a sajtó címoldalaira került, a befektetői körökben pedig úgy értelmezték, hogy az elnök nyitva hagyta az ajtót egy újabb program előtt. Ez a fordulat vált a beszéd szimbolikus kulcsüzenetévé, hiszen a költségek kezelhetőségének hangsúlyozását sokan zöld jelzésként értelmezték. 

A következő hetekben a várakozás tovább erősödött, és a piaci hozamokban, valamint az árfolyamokban is megjelent az új eszközvásárlási hullám valószínűsége. Két héttel később a Fed valóban meghozta a döntést: 2012. szeptember 13-án bejelentették a nyílt végű jelzálog-fedezetű értékpapír-vásárlási programot, havi 40 milliárd dolláros ütemben.  

Ez lett a közismert QE3, amely különösen a lakáspiac stabilizálását célozta. A jegybank történetében ez volt az első folyamatos, nyílt végű jelzálog-fedezetű eszközvásárlási program, ami jól mutatta az intézmény eltökéltségét a válság elhúzódó következményeinek enyhítésében. 

Rövid távon a beszéd piaci hatása nem mérhető konkrét számokkal, de a kommunikációs fordulat erőteljesen alakította a befektetői hangulatot. Hosszabb távon pedig az augusztusi üzenet egyfajta előszavának bizonyult annak a politikának, amely új fejezetet nyitott a központi bankok eszköztárában.  

A kezelhető költségek retorikája volt az a kapu, amelyen át a mennyiségi lazítás véglegesen belépett a monetáris ortodoxiába. Bernanke beszéde így egyszerre volt tudományos mérlegelés és a közelgő döntés puha előkészítése, amely megerősítette, a válság utáni korszakban a hagyományos határok már nem jelentettek korlátot a Fed számára. 

2014: Draghi és az inflációs várakozások 

2014 augusztusában Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke Jackson Hole-ban tartott beszédet, amely a vártnál sokkal nagyobb jelentőséget kapott a piacok szemében. Az euróövezet ekkor veszélyesen közel került a deflációhoz, a munkanélküliség továbbra is magas maradt, és a befektetők által szorosan figyelt 5 éves, 5 év múlva kezdődő inflációs swap mutató meredeken csúszott lefelé.  

A pénzpiacok és a politikai döntéshozók egyaránt azt latolgatták, vajon Draghi készen áll-e a monetáris politika újabb lazítására, és a beszédre sokan úgy tekintettek, mint egy lehetséges fordulópont előfutárára. 

A legmeglepőbb mozzanat az volt, hogy Draghi a beszédében nyíltan kitért a piaci alapú inflációs várakozásokra, amelyeket addig ritkán hangsúlyoztak ilyen élesen jegybanki kommunikációban. Szavai egyértelműen jelezték az aggodalmat: „Augusztus folyamán a pénzügyi piacok azt jelezték, hogy az inflációs várakozások minden időtávon jelentős csökkenést mutattak. Az 5 éves, 5 év múlva kezdődő swap ráta … 2% alá süllyedt.”  

A Wall Street Journal szerint Draghi eltért az előre elkészített szövegtől, hogy külön hangsúlyt adjon ennek a fejleménynek, amelyet később be is emeltek a hivatalos közlésbe. Ez a pillanat sok elemző számára jelezte, hogy az EKB elnöke kész kilépni a megszokott óvatossági keretek közül. 

A piaci reakciók azonnaliak voltak. A Reuters beszámolója szerint a beszéd hangvétele egyértelműen „galamb” hozzáállású volt, és amikor Draghi kijelentette, hogy az EKB „készen áll minden eszközt bevetni, ha az infláció tovább esik”, az euró gyengüléssel reagált.  

A rövid távú piaci mozgások mögött azonban sokkal mélyebb folyamatok indultak el. A beszédet a szakirodalomban gyakran történelmiként emlegetik, mivel előkészítette a talajt az euróövezeti államkötvény-vásárlási program, azaz az európai QE előtt. 

Alig öt hónappal később, 2015. január 22-én az EKB valóban bejelentette a kiterjesztett eszközvásárlási programot, amely havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlással próbálta megfékezni a deflációs nyomást. A Jackson Hole-i pillanat így visszatekintve egy korszakhatárnak bizonyult. A Draghi-féle hangsúlyváltás nem csupán piaci üzenet volt, hanem az európai monetáris politika gyökeres újrarendezésének kezdete.  

A 2 százalék alá süllyedő inflációs várakozások jegybanki hivatkozássá válása volt az a fordulat, amely legitimitást adott a szuverén eszközvásárlásnak. Ez a retorika tette lehetővé, hogy az EKB átlépjen egy addig áthághatatlannak tűnő határt. 

 2020: Új jegybanki reakciófüggvény 

2020 augusztusában, a világjárvány által kiváltott sokk közepette, Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke olyan beszédet tartott Jackson Hole-ban, amely új fejezetet nyitott az amerikai monetáris politika történetében. A gazdaság még mindig az úgynevezett effektív alsó korlát szorításában volt, miközben az infláció hosszú évek óta a 2 százalékos cél alatt maradt.  

A Fed ekkor már egy többéves keretrendszer-felülvizsgálatot folytatott, amelynek célja az volt, hogy a jegybank eszköztárát és kommunikációját hozzáigazítsa a tartósan alacsony kamatkörnyezethez és a globális bizonytalanságokhoz. A piacok régóta számítottak valamilyen iránymódosításra, különösen az inflációs célkitűzés területén. 

Powell bejelentése ebben a keretben nagy jelentőségűnek bizonyult. Közölte, hogy az Egyesült Államok központi bankja áttért a rugalmas átlagos inflációs célkövetés (Flexible Average Inflation Targeting, FAIT) rendszerére.  

Ez a látszólag technikai jellegű változtatás valójában alapjaiban módosította a politikai üzenetet. A Fed immár nem pusztán a 2 százalékos infláció elérésére törekedett, hanem hajlandó volt tudatosan elviselni egy ideig a cél fölötti árnövekedést is, hogy kompenzálja a korábbi alulteljesítést. 

A piaci reakciók gyorsan tükrözték a változás jelentőségét. Elemzők és befektetők úgy értékelték, hogy a Fed strukturálisan toleránsabbá vált a 2 százalék feletti inflációval szemben, ami hosszabb távon lazább monetáris kondíciókat ígért.  

A St. Louis Fed és a Kongresszusi Kutatószolgálat részletes összefoglalókat készített a döntésről, a pénzügyi sajtóban pedig azonnal megszületett a rövid, könnyen idézhető címke: FAIT. Utólag egyértelmű, hogy a FAIT bevezetése nem egy egyszerű retorikai szólam volt, hanem a jegybanki reakciófüggvény alapjaiban történő átírása. 

Hosszabb távon a keretrendszer a 2021–2022-es időszak monetáris kommunikációjának gerincét adta. A Fed kitartott amellett, hogy a cél fölötti infláció bizonyos mértékig elfogadható, amíg a munkaerőpiac teljes felzárkózása meg nem valósul. Amikor azonban a járvány utáni helyreállás és a kínálati sokkok hatására az infláció elszabadult, a FAIT alkalmazhatósága hirtelen korlátokba ütközött, és a jegybank kénytelen volt agresszív kamatemelésekkel reagálni.  

A 2020-as konferencia így kettős üzenetet hordoz. A FAIT egyszerre volt a Fed intellektuális innovációja és a válságidőszak korlátainak tükre. Powell beszéde tehát nemcsak a válságkezelés új irányát jelezte, hanem a monetáris politika jövőbeni dilemmáinak előszavát is megírta.  

2025: A nagy hátraarc?  

Az idei, 2025-ös Jackson Hole-i jegybankári szimpózium középpontjában ismét a Federal Reserve hosszú távú stratégiai kerete áll. A Reuters szerint Jerome Powell a konferencián egy olyan felülvizsgált politikai keretet vázolhat fel, amely újból az inflációs stabilitást emeli ki a munkaerőpiaci erő helyreállásának előfeltételeként.  

Ez a hangsúlyváltás markánsan eltér a 2020-as pillanattól, amikor Powell még a rugalmas átlagos inflációs célkövetés mellett tört lándzsát. Most azonban éppen ennek az örökségnek a korrekciója körvonalazódik. A Wall Street Journal találóan nevezte ezt a stratégiát „U-turn”-nek, vagyis a FAIT-korszak innovációitól való visszafordulásnak. 

A keretrendszer kérdése nem először válik Jackson Hole központi témájává. Már 2005-ben Raghuram Rajan figyelmeztetése a pénzügyi innováció kockázataira megmutatta, hogy a szimpozium terepe lehet a konszenzust megtörő diagnózisoknak. Rajan utólagos igazolódása arra int, hogy a mostani viták is hosszabb távon válhatnak mérvadóvá.  

2012-ben Ben Bernanke szavai közvetlen előjelét adták a QE3 elindításának. Ugyanígy, 2014-ben Mario Draghi az inflációs várakozások zuhanását kiemelve indította el azt a folyamatot, amely végül az euróövezeti szuverén eszközvásárlási programhoz vezetett. Powell mostani hangsúlyváltása ezekhez a példákhoz hasonlóan lehet előképe egy új monetáris korszaknak, amely túlmutat a konkrét kamatpályán. 

A piaci várakozások azonban megosztottak. A Reuters előrejelzései szerint Powell egyszerre reflektál majd a keretrendszer-felülvizsgálatra és az esetleges kamatcsökkentésekre, miközben hangsúlyozza az adatoktól való függést. A Yahoo Finance szerint a piac inkább hosszú távon érvényes iránymutatást vár, semmint közvetlen kamatjelzést. A Goldman Sachs arra figyelmeztet, hogy egy-egy rögtönzött megjegyzés komoly devizapiaci reakciót válthat ki, míg a Bank of America szerint Powell a szeptemberi kamatvágással kapcsolatos túlzott piaci bizonyosságot kívánhatja lehűteni.  

A potenciális piaci hatások ebből következően kettős természetűek. Rövid távon az árfolyam- és hozammozgások elsősorban attól függnek, mennyire tér el Powell retorikája a piac által várt óvatos galamb iránytól. Egy kevésbé engedékeny üzenet dollárerősödést és hozamemelkedést válthat ki.  

Hosszabb távon azonban a keretrendszer hangsúlyváltása az inflációs várakozások és a munkaerőpiaci stabilitás kapcsolatát rajzolhatja újra. Ahogy a 2012-es és a 2014-es konferenciák retorikai fordulatai is előrevetítették a későbbi nagy léptékű döntéseket, úgy a mostani fő üzenet is az amerikai monetáris politika következő korszakának alapját jelentheti. 

 A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense. 

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

