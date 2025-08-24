Ft
Ukrajna Oroszország Azov Donbászban

Végső elkeseredésében Ukrajna bevetette a hírhedt Azov csoportot Putyin ellen – így bukott meg az orosz betörés

2025. augusztus 24. 10:55

Moszkva több száz katonát és tucatnyi járművet veszített, amikor az ukrán elit egységek visszaverték a meglepetésszerű támadást.

2025. augusztus 24. 10:55
null

Augusztus 11-én orosz csapatok áttörték az ukrán védelmi vonalat, és mintegy tíz kilométerre hatoltak be a Donyeck megyei területekre. A hirtelen előrenyomulás aggodalmat keltett, mivel attól tartottak, hogy a támadás célja a kulcsfontosságú Kramatorszk vagy Pokrovszk lehet, amelyek birtoklása komoly előnyt jelentett volna Moszkvának – írta meg a The Telegraph.

Az orosz katonák azonban nem tudták, hogy az ukrán erők már a hadművelet megkezdése előtt felfedezték a tervet, és gyors ellentámadásra készültek.

Másnap az ukrán vezérkar „aktív intézkedésekbe” kezdett, és az Azov hadtestet vetették be a betörés felszámolására. Az ukrán elit egység néhány napon belül bekerítette az orosz katonákat, akik súlyos veszteségeket szenvedtek – írja a brit lap. 

Augusztus 14-ére az ukránok stabilizálták a helyzetet, visszafoglaltak hat falut, és több száz orosz katonát semlegesítettek. A támadás, amely az egyik legmélyebb behatolás volt az elmúlt hónapokban, így gyorsan kudarcba fulladt.

A harcok hevesek voltak: az Azov hadtest beszámolója szerint Oroszország 385 katonát, 37 járművet, egy páncélozott harcjárművet és egy tankot veszített. 

Az orosz cél a Dobropillia–Kramatorszk főútvonal megszerzése volt, amely létfontosságú utánpótlási vonalat jelent Ukrajnának. Ha ezt sikerül ellenőrzésük alá vonni, Moszkva jelentősen megnehezíthette volna Kijev védekezését a Donbászban. 

Az Azov egység bevetése itt azt mutatja, hogy Ukrajna a legütőképesebb alakulatait is kész mozgósítani, ha a frontvonal mögé hatolnak az oroszok 

– véli a nyugati sajtó.

Az ukrán katonák szerint az orosz taktika egyre inkább öngyilkos küldetésekhez hasonlít: kis csoportokban, motorokon vagy elektromos járműveken küldik előre a katonákat, akik házakban vagy pincékben rejtőznek, miközben erősítésre várnak – mindezt az ukrán drónok folyamatos megfigyelése mellett, ami szinte lehetetlenné teszi a túlélést. 

Bár Moszkva apró előrenyomulásokat elért a Donbászban, az Azov gyors és hatékony fellépése jelezte, hogy Ukrajna képes megakadályozni a mélyebb áttöréseket, még ha az orosz veszteségeket emberéletek ezreivel sem kímélik.

Kapcsolódó vélemény

Sitkei Levente

Magyar Nemzet

Idézőjel

Holnap

Ennek a háborúnak is vége szakad egyszer.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

