Lidércek és vámpírok gyilkosa – A regényből lett videójáték és sorozat után most itt lengyelek fantasy kincsének következő, társasjátékos reinkarnációja, ráadásul magyarul!

Novigrad és Vizima titkai

Az alapjáték fő táblájával egy jó nagy térképet kapunk, a Witcher-univerzum számos fontos helyszínével, majd a vásárolt standard vagy deluxe kiadástól függetlenül az 5 karakter egyikének minijével kell elindulni, felfedezve a tájat, átélve a nagy kalandot, mely lényegében sandbox, de történet-orientált megoldásaival ezzel együtt rengeteg lehetőséget rejt. És hogy mi az a sandbox? Röviden:

kapunk egy nyílt világot, melyen belül bárhova mehetünk, bármit tehetünk, és semmi sincs megszabva.

A The Witcher: Óvilág alapjait a kártyamechanika jelenti, hiszen mindenki egy saját paklival indít, fordulónként csak csekély számú lapot a kezében tartva, amivel nemcsak mozoghat a helyszínek között, de harcolhat is a térképen lévő szörnyekkel és a többi játékos által irányított vajákokkal. A helyszínek mind valamilyen akcióval rendelkeznek, aminek hála a vajákok pl. fejlődhetnek, így több laphoz jutva, ha pedig ellenféllel találkozunk, akkor a harc során is ugyanolyan kártyalapokat használunk, mint az utazások alatt, csak ezúttal összefüzött kombókkal sérüléseket okozva, közben a védelmet növelve. De más vajákokkal akár kockapókerezhetünk is, amire a többi játékos fogadhat, sőt

a helyszíneken városi és vadonban történő kalandokat élhetünk át,

ami egy az egyben hozza a videójátékok és regények hangulatát, azok fordulataival és fanyar humorával.

A fordulókon át zajló játék addig tart, míg valaki meg nem szerzi a negyedik trófeáját, amit a szörnyek és vajákok legyőzésével, vagy éppen meditációval lehet begyűjteni. Közben mindig van egy folyton változó kártya kínálat, aminek lapjaival frissíthetjük paklinkat, néha végleg megszabadulva egy-egy kevésbé hatásos laptól. De főzeteket és speciális eszközöket is begyűjthetünk, ami még kalandosabbá teszi ezt az izgalmas utazást, nem beszélve a számos kiegészítőről, amikkel pláne feldobhatjuk az alapjátékot.

Soha semmi nem elég

Kickstarterről, avagy közösségi gyűjtésből érkező játékként a The Witcher: Óvilág természetesen nem szűkölködik az extra tartalmakban. Eleve, ha a deluxe változatot vesszük, kartonelemek helyett minik, szépen kidolgozott figurák jelzik a szörnyetegeket. Emellé ott A legendás hajsza, a Skellige és a Mágusok kiegészítő, és bizony mindhárom megéri a pénzét. Nem beszélve a fém érmékről, valamint a playmatről, ami a normál játéktáblához képest igényesebb játékteret biztosít, sőt a kártyalapokat is könnyebb rajta mozgatni.

A képen a kickstarteres változat látható playmattel és fém érmékkel

De lássuk a nagyjából 20-30 ezer forintos kiegészítőket és tartalmukat. A Mágusok öt új karaktert hoz a játékba, így 10 főre emelve a létszámot, amiből választhatunk. Amellett pedig, hogy a változatosság gyönyörködtet, a mágusokkal új kártyák is érkeznek, hiszen a varázstudók teljesen más módon küzdenek, a védelmet például energiára cserélve, amivel akár hatásokat is erősíthetnek. A legendás hajszával nagyobb szörnyetegek kerülnek terítékre, melyek a térképen mozogva vegzálják a lakosságot, a megszokottnál komolyabb kihívást, különböző jutalmakat biztosítva.

Persze igényes minikkel és látványos illusztrációkkal.

A Skellige pedig egy új területet ad a térképhez, a hajózás lehetőségével, új kalandokkal, illetve egy erőteljes szörnyeteggel, mellyel alaposan meggyűlhet a bajunk.

Tematikus fantasy-álom

Lehet negatívumot mondani a The Witcher: Óvilág kapcsán, hiszen valóban túlárazott a franchise és a sok mini miatt, négyen játszva pedig biztos, hogy egy egész délutánt-estét rááldozhatunk, avagy időigényes. De az is tény, hogy a kiegészítőkkel nagyon tartalmas szórakozást nyújt, nem mellesleg nagyon szépen hozza a Vaják-élményt. Bebarangolva a világot érdekes helyzetekbe futhatunk; harcolhatunk; kockapókerezhetünk; másoknak segíthetünk – ehhez pedig a szabályon felül a rengeteg kalandkártya szövegét is le kellett fordítani, közben élvezetes, Witcher-hű formába öntve.