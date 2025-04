Eddig az a bizonyos „madaras” volt a magyarok egyik kedvenc játéka – most a halas lesz (VIDEÓ)

Nem kizárólag horgászoknak

A Mélytáv – Egy Fesztáv játék ezen oknál fogva kiváló arra is, hogy egy horgász a családnak is átadjon egy kevés információt és tudást a kedvenc hobbijával kapcsolatban, illetve az azzal szemben idegenkedőket meggyőzze arról, hogy azért itt a természet és a halak szeretete is nagyon fontos tényező. De elsősorban egy jó, még ha nem is igazán kiemelkedő családi társasjáték a Mélytáv, amely nem közelíti meg a Fesztáv minőségét. Bár arra azóta még a tervező, Elizabeth Hargrave sem volt képes, így mástól miért is várnánk el?

Nyitókép: Stonemaier Games / Delta Vision