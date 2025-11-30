Helyreállítani a férfiak lelkét

Kemény szembesítés: Bódis Krisztát nem leköpték, hanem ő köpte arcon saját magát
Korunkban a férfiaknak is van dolguk önmagukkal, és van dolguk egymással: az XCC egy nekik szóló nemzetközi program, huszonhat országban van jelen, hazánkban 2019 óta működik. A szervezők az erőpróba titokzatosságához hűen inkognitóban, csapatban válaszoltak a kérdéseinkre.
Az XCC vezetői leszögezik az alapvetést: programjuk egy 72 órás kaland a vadonban férfiaknak. A mozgalom Hollandiából indult – 2008-ban egy kiégés szélén álló lelkipásztor a felesége nyomására elment pár barátjával az erdőbe, hogy valami igazán vad dolgot csináljanak, ami kimozdítja őket a hétköznapokból. Ott született meg az XCC, egy extrém jellempróba gondolata. Az első XCC váratlanul keményre sikerült, örültek, hogy ép bőrrel megúszták – tudjuk meg. A legtöbb résztvevő életében a kaland olyan változásokat indított, hogy rögtön érezték: valami egészen különleges dologra találtak. Úgy képesek férfiakat megszólítani, ahogy négy fal között nem lehet. „Azért hoztuk Magyarországra a programot, mert résztvevőként magunk is megtapasztaltuk, hogyan segített helyreállni és fejlődni a férfiasságunkban” – mondják.
Többen a saját benyomásaikról is mesélnek. „Az első alkalom nekem arról szólt, hogy a hegyen menetelve bedagadt a lábam, tapasztalatlan voltam, alig bírtam menni. Rászorultam a csapatomra, segítséget kellett kérnem. Nemcsak vitték a csomagomat adott pontokon, de volt olyan, hogy leültettek, levették a bakancsomat, és bekenték a lábamat. Sok férfi nem tud, nem akar segítséget kérni, de az XCC olyan környezetet teremt, ahol felismerjük a beragadásainkat” – osztja meg egyikük.
A másik nyilatkozó hozzáfűzi: „Azok között voltam, akik a fizikai részt jobban bírták, de amikor valaki az út szélén hányt, mert rosszul lett, és hátráltatta a csapatot, az nekem frusztrációt okozott – én mehetnék, de várni kell másra. Felmerült bennem a kérdés: ki vagyok én valójában? Milyen volna az az ember, aki férfiasabb? Milyen volna az az ember, aki ha tudja vinni másnak a cuccát, nem a várakozáson idegeskedik, hanem segít a csapattársának?”
A jelentkezők nem ismerik a feladatokat, a helyszínt az utolsó napokban árulják el a szervezők. Hogy miért titkosak a részletek? Azért, mert ami titkos, felkelti az érdeklődést, vagy mélyebb filozófia lapul a formátum mögött? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk: „A kaland lényege, hogy
az út nehéz és ismeretlen, a kimenetele pedig bizonytalan.
Ezzel egy férfinak meg kell tudnia küzdeni. Végül is az élet is ilyen.”
Felmerül, hogyan lehetséges, hogy a résztvevők többezres száma ellenére nem kerültek ki részletek a konkrét feladatokról a széles nyilvánosság elé. „Kialakul egy mély bajtársiasság, aminek a végeredménye, hogy egymást akarjuk segíteni. Aki ezen átesett, nem rontja el mások élményét. Másrészt nekünk nincsenek reklámjaink, szinte kizárólag szájról szájra terjed a hírünk, és a barátai előtt senki nem akarja lelőni a poént, hanem azt akarja, hogy a másik megtapasztalja, amit ő. Természetesen meg is kérjük a résztvevőket, hogy ne adjanak ki információt. Van ebben egyfajta Harcosok klubja-életérzés, férfiszövetség, csibészség – ahol az első szabály, hogy nem beszélünk a Harcosok klubjáról. Sok kérdésre ez a válaszunk: »majd meglátod«” – halljuk a részleteket.