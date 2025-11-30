Helyreállítani a férfiak lelkét

Az XCC vezetői leszögezik az alapvetést: programjuk egy 72 órás kaland a vadonban férfiaknak. A mozgalom Hollandiából indult – 2008-ban egy kiégés szélén álló lelkipásztor a felesége nyomására elment pár barátjával az erdőbe, hogy valami igazán vad dolgot csináljanak, ami kimozdítja őket a hétköznapokból. Ott született meg az XCC, egy extrém jellempróba gondolata. Az első XCC váratlanul keményre sikerült, örültek, hogy ép bőrrel megúszták – tudjuk meg. A legtöbb résztvevő életében a kaland olyan változásokat indított, hogy rögtön érezték: valami egészen különleges dologra találtak. Úgy képesek férfiakat megszólítani, ahogy négy fal között nem lehet. „Azért hoztuk Magyarországra a programot, mert résztvevőként magunk is megtapasztaltuk, hogyan segített helyreállni és fejlődni a férfiasságunkban” – mondják.

Fotó: 4M

Ki vagyok én valójában?

Többen a saját benyomásaikról is mesélnek. „Az első alkalom nekem arról szólt, hogy a hegyen menetelve bedagadt a lábam, tapasztalatlan voltam, alig bírtam menni. Rászorultam a csapatomra, segítséget kellett kérnem. Nemcsak vitték a csomagomat adott pontokon, de volt olyan, hogy leültettek, levették a bakancsomat, és bekenték a lábamat. Sok férfi nem tud, nem akar segítséget kérni, de az XCC olyan környezetet teremt, ahol felismerjük a beragadásainkat” – osztja meg egyikük.