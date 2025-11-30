Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
4M kaland feleség környezet folyamat gyermek férfi

Helyreállítani a férfiak lelkét

2025. november 30. 09:08

Korunkban a férfiaknak is van dolguk önmagukkal, és van dolguk egymással: az XCC egy nekik szóló nemzetközi program, huszonhat országban van jelen, hazánkban 2019 óta működik. A szervezők az erőpróba titokzatosságához hűen inkognitóban, csapatban válaszoltak a kérdéseinkre.

2025. november 30. 09:08
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Az XCC vezetői leszögezik az alapvetést: programjuk egy 72 órás kaland a vadonban férfiaknak. A mozgalom Hollandiából indult – 2008-ban egy kiégés szélén álló lelkipásztor a felesége nyomására elment pár barátjával az erdőbe, hogy valami igazán vad dolgot csináljanak, ami kimozdítja őket a hétköznapokból. Ott született meg az XCC, egy extrém jellempróba gondolata. Az első XCC váratlanul keményre sikerült, örültek, hogy ép bőrrel megúszták – tudjuk meg. A legtöbb résztvevő életében a kaland olyan változásokat indított, hogy rögtön érezték: valami egészen különleges dologra találtak. Úgy képesek férfiakat megszólítani, ahogy négy fal között nem lehet. „Azért hoztuk Magyarországra a programot, mert résztvevőként magunk is megtapasztaltuk, hogyan segített helyreállni és fejlődni a férfiasságunkban” – mondják. 

Fotó: 4M

Ki vagyok én valójában? 

Többen a saját benyomásaikról is mesélnek. „Az első alkalom nekem arról szólt, hogy a hegyen menetelve bedagadt a lábam, tapasztalatlan voltam, alig bírtam menni. Rászorultam a csapatomra, segítséget kellett kérnem. Nemcsak vitték a csomagomat adott pontokon, de volt olyan, hogy leültettek, levették a bakancsomat, és bekenték a lábamat. Sok férfi nem tud, nem akar segítséget kérni, de az XCC olyan környezetet teremt, ahol felismerjük a beragadásainkat” – osztja meg egyikük. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

A másik nyilatkozó hozzáfűzi: „Azok között voltam, akik a fizikai részt jobban bírták, de amikor valaki az út szélén hányt, mert rosszul lett, és hátráltatta a csapatot, az nekem frusztrációt okozott – én mehetnék, de várni kell másra. Felmerült bennem a kérdés: ki vagyok én valójában? Milyen volna az az ember, aki férfiasabb? Milyen volna az az ember, aki ha tudja vinni másnak a cuccát, nem a várakozáson idegeskedik, hanem segít a csapattársának?” 

A jelentkezők nem ismerik a feladatokat, a helyszínt az utolsó napokban árulják el a szervezők. Hogy miért titkosak a részletek? Azért, mert ami titkos, felkelti az érdeklődést, vagy mélyebb filozófia lapul a formátum mögött? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk: „A kaland lényege, hogy 

az út nehéz és ismeretlen, a kimenetele pedig bizonytalan. 

Ezzel egy férfinak meg kell tudnia küzdeni. Végül is az élet is ilyen.” 

Felmerül, hogyan lehetséges, hogy a résztvevők többezres száma ellenére nem kerültek ki részletek a konkrét feladatokról a széles nyilvánosság elé. „Kialakul egy mély bajtársiasság, aminek a végeredménye, hogy egymást akarjuk segíteni. Aki ezen átesett, nem rontja el mások élményét. Másrészt nekünk nincsenek reklámjaink, szinte kizárólag szájról szájra terjed a hírünk, és a barátai előtt senki nem akarja lelőni a poént, hanem azt akarja, hogy a másik megtapasztalja, amit ő. Természetesen meg is kérjük a résztvevőket, hogy ne adjanak ki információt. Van ebben egyfajta Harcosok klubja-életérzés, férfiszövetség, csibészség – ahol az első szabály, hogy nem beszélünk a Harcosok klubjáról. Sok kérdésre ez a válaszunk: »majd meglátod«” – halljuk a részleteket. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2025. november 30. 10:03
"Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők - szabadok, kedvesek - s mind ember, mert az egyre kevesebb... Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen. Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait." (József Attila)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!