Leleplezték a magyar vloggerek titkát: így hódítják meg társasjátékokkal az egész országot

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Mit Játsszunk? vlog is.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Mit Játsszunk? vlog is.
Nagyköveti méltatás:
Nádai Réka és Győri Zoltán, a Mit Játsszunk? vlog alapítói forradalmasították a hazai társasjáték kultúrát. Emberek ezreinek mutatták meg, hogy a közös játék során nemcsak a velünk együtt játszókkal tudunk mélyebb kapcsolatot kialakítani, hanem az önismereti utunkban is hasznos állomásként szolgálhat egy-egy jól megválasztott tábla. Hiszem, hogy a mai világban, ahol egyszerre építünk offline és online személyiséget, a társasjáték különösen fontos szerepet tölt be. Segít abban, hogy az egyre inkább online fajsúlyú mindennapjainkban erősödjenek az ember–ember közti kapcsolatok és valódi közösségi élményekben lehessen részünk. Az évek során aktív közösség formálódott a Mit Játsszunk? vlog a munkássága köré, számos rendezvény és workshop áll mögöttük, és mára bebizonyították, hogy a társasjátékokban sokkal több rejlik, mint amit elsőre gondolnánk.
Nádai Réka és Győri Zoltán számára játék az egész világ. Ők a „Mit Játsszunk?” vlog és mozgalom megálmodói, akik számára a társasjáték egyszerre hivatás, szenvedély és misszió. Nem csupán szórakozást kínálnak, hanem önismereti utat, közösségi élményt és kapaszkodót a mindennapokhoz. Céljuk, hogy a játék ne különleges alkalom legyen, hanem természetes része az életnek.
A társasjáték nem gyerekkorukból hozott rajongás, hanem közös életük egyik első felfedezése.
„Nem csak szórakozást kerestünk benne, hanem fejlődést, önismeretet – a kapcsolatunk építőköveit” – meséli Zoltán.
A Covid-időszak különösen megmutatta, mennyire fontos az embereknek, hogy a játékban levezethessék feszültségeiket, megéljék érzéseiket. Ekkor kezdtek igazán komolyan foglalkozni vele: Réka a játéklélektan, Zoltán a játéktervezés irányába mélyült el. A hobbiból lassan hivatás lett – kiadókkal dolgoztak, játékok ezreit próbálták ki, és elindították mozgalmukat, amelynek lényege: „újra megtanítani az embereket játszani, felfedezni a flow-t, kapcsolódni egymáshoz és önmagukhoz.”
Idővel természetesen alakult ki a munkamegosztás. Réka a tréneri és játéklélektani vonalat képviseli, és ő felel a vlog megjelenéséért, kommunikációjáért.
Emberekkel foglalkozom – a vlog csak keretet adott ahhoz, amit amúgy is szívesen csinálok” – mondja.
Zoltán eközben a játéktervezés, a szakmai bemutatók, a tesztelések és a kiadókkal való kapcsolattartás feladatait vitte magára. Ez a komplementer működés teszi lehetővé, hogy a „Mit Játsszunk?” egyszerre legyen szakmailag megalapozott és emberközeli. „Nem kellett kérni a másikat: egyszerűen magától csinálta, amiben jó” – teszi hozzá mosolyogva.
Volt idő, amikor Magyarországon a társasjáték inkább bonyolult szabályokkal terhelt, poros műfajnak tűnt. A vlog célja az volt, hogy „ablakot nyisson”: megmutassa, mennyire könnyed, szórakoztató és közösségi élményt nyújtó hobbi lehet.
„Mi platformot adtunk egy témának, ami addig távolinak és elérhetetlennek tűnt” – fogalmaz Réka.
A pandémia pedig felerősítette az igényt: az emberek közösséget, kapcsolódást kerestek, és a társasjáték erre kínált választ.
Zoltánék szerint a társas- és a számítógépes játék nem versenytárs, inkább testvérek: „A PC játék látványt és történetet ad, de a társasjátékban kivehetetlenül jelen van a másik ember.” Réka szerint a közös asztal, a szemkontaktus és a jelenlét olyan energiát teremt, amelyet semmilyen digitális élmény nem pótolhat.
„A lélek ideális állapota a játék” – idézi Zoltán. A társasjátékban önkéntesek vagyunk: nem jutalomért játszunk, hanem a puszta élményért.
A műfaj sokféle: van kooperatív, kompetitív és konfrontatív játék. Zoltán kedvencei közé tartozik a kooperatív irány, ahol együtt nyerünk vagy veszítünk – saját játékai, „A herceg nyer” és a „Hupszi” is erre épülnek.
Réka számára a játék különösen önismereti utazás. „Játszva lehullanak a maszkok. Az agy egyszerre koncentrált és relaxált – ez az állapot lehetővé teszi, hogy önmagunk legyünk.” A veszteség, a kudarc vagy a váratlan fordulat gyakran hoz felszínre olyan érzéseket, amelyeket a hétköznapokban elnyomnánk. Workshopjain éppen ezek tudatosításában segít: a játékban szerzett tapasztalatokat átültetni a való életbe.
Bár a játék a munkájuk lett, fontos számukra, hogy megőrizzék a spontaneitást. „Nagyon fontos megőrizni a játékos minőségünket. Amikor csak úgy játszunk, az fűti az egészet” – mondja Zoltán.
Barátokkal, kollégákkal gyakran ülnek le játszani pusztán örömből, tesztelés és szakmai elemzés nélkül.
A piac folyamatosan új játékokat kínál, így számukra sosem válik unalmassá. Rendezvényeiket csapattal szervezik, és mindig az adott közösségre szabják – a könyvtárakban, céges tréningeken vagy játékmester-képzéseken más és más típusú játékok kerülnek elő. „Ez a játékmesteri minőségünk – felkínálni a játékot, és biztonságos keretet adni hozzá” – fogalmaz Réka.
Zoltán az „építész” játékostípusba sorolja magát: élvezi, ha valamit felépíthet, létrehozhat. Kedvencei közül kiemeli a Cascadiát, amely kezdőknek és haladóknak is élményt ad, valamint az Erdőt, amelyet „tökéletesnek” tart.
Réka ezzel szemben a „szociális játékos”. Őt a másik ember érdekli: a nyomozós, beszélgetős, önismereti játékok vonzzák. Kedvencei közé tartozik a könnyed Kingdomino, valamint az Arnak elveszett romjai, amelyben a téma és a történet is magával ragadja.
Sokan a szabálykönyveknél akadnak el. „Kevesen szeretnek szabályt értelmezni – az tulajdonképpen egy jogszabály” – mondja Réka. Azt tanácsolják:
érdemes társasjátékos kávézóban profi játékmesterhez fordulni, aki rögtön bevezet a játékba.
A „Mit Játsszunk?” videói is ezt a célt szolgálják: belesni a dobozba, és megérezni, milyen az élmény.
A közös munkában a nyílt kommunikáció számukra kulcsfontosságú. „Csak akkor lehet kritikát elfogadni, fejlődni, ha őszinték vagyunk” – vallja Réka. A játék is erre tanít: ne ragadj bele a helyzetbe, keresd, hol van ráhatásod.
Ha visszaszólhatnának a fiatalabb énjüknek, Zoltán a belső iránytű követését javasolná: „Hidd el, amit érzel, az jó.” Réka pedig egyszerűen csak ennyit mondana: „Just do it – csináld.”
Zoltán íróként és vloggerként továbbra is aktív: új játékok, új tartalmak várhatók tőlük. Figyelik a trendeket, és igyekeznek mindig a legfrissebb élményeket elhozni a közönségnek.
De, ami mindennél fontosabb: hálásak.
Nem azért csináljuk, hogy nagy reformot hozzunk. Egyszerűen csak nagyon szeretjük a játékokat – és szeretünk erről beszélni”
– mondja Réka mosolyogva. Így lesz a játék számukra nem csupán hobbi, hanem életszemlélet – és egy ajtó, amelyen keresztül másokat is beengednek a közös élmények világába.
