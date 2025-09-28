Leleplezték a magyar vloggerek titkát: így hódítják meg társasjátékokkal az egész országot

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Mit Játsszunk? vlog is.

Nagyköveti méltatás:

Nádai Réka és Győri Zoltán, a Mit Játsszunk? vlog alapítói forradalmasították a hazai társasjáték kultúrát. Emberek ezreinek mutatták meg, hogy a közös játék során nemcsak a velünk együtt játszókkal tudunk mélyebb kapcsolatot kialakítani, hanem az önismereti utunkban is hasznos állomásként szolgálhat egy-egy jól megválasztott tábla. Hiszem, hogy a mai világban, ahol egyszerre építünk offline és online személyiséget, a társasjáték különösen fontos szerepet tölt be. Segít abban, hogy az egyre inkább online fajsúlyú mindennapjainkban erősödjenek az ember–ember közti kapcsolatok és valódi közösségi élményekben lehessen részünk. Az évek során aktív közösség formálódott a Mit Játsszunk? vlog a munkássága köré, számos rendezvény és workshop áll mögöttük, és mára bebizonyították, hogy a társasjátékokban sokkal több rejlik, mint amit elsőre gondolnánk.