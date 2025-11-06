Ft
tisztás kamuszag Lattmann Tamás adatok történet

Nekem egyre büdösebb az egész történet

2025. november 06. 17:58

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 200.000 ember adatai úgy szivárogtak ki a tisztás app kapcsán, hogy egyre többen állításuk szerint nem is regisztráltak.

2025. november 06. 17:58
null
Lattmann Tamás
Lattmann Tamás
Facebook

„Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 200.000 ember adatai úgy szivárogtak ki a tisztás app kapcsán, hogy egyre többen állításuk szerint nem is regisztráltak. Csak én érzem úgy, hogy ennek az egésznek erősen kamuszaga van? Biztos, hogy valóban történt kiszivárgás most is?

Nem lehet, hogy csak az előzőt habosítják fel, és dobtak be hozzá néhány plusz nevet, elég random alapon, oszt' sikerült párszor elég pechesen mellényúlni?
Nekem egyre büdösebb az egész történet.”

Nyitókép: Képernyőfotó

***

pugacsov-0
2025. november 06. 18:58
Ja 20 ezret 200 ezerre habosítani, névvel, telefonszámmal, becenévvel, tököm tudja mivel. Na ész ez a Latyi is !
Szuperszig
2025. november 06. 18:55
Lehet is büdös, ha a poloska odarondított. Arra még nem gondoltál, hogy azok akik nem regisztráltak esetleg szerepeltek azok telefonkönyvében, akik igen, és az appnak hozzáfésrést biztosítottak a telefonjukhoz?
Kétes
2025. november 06. 18:49
Aranyos ez a pocakos latyakos! (Nem volt mindig pocakos...) Aszongya magáról vagy rőla mondják(?), hogy ő nemzetközi jogász. Az meg mi fasz? A nemzetközi jógász oylan mint a nemzetközi nőŐ?
billysparks
2025. november 06. 18:37
Ennyi balfaszt.:)))) Még most se hiszik el, hogy tudnak ennyire balfaszok lenni. Na, azért gondoljunk bele, ezek akarnak egy országot irányítani.
