Justus Frantz 81 éves német karmestert Barátság Renddel tüntették ki.
Barátság Renddel tüntette ki Justus Frantz 81 éves német karmestert és zongoristát Vlagyimir Putyin – írja a Porfolio. A kitüntetés hatalmas botrányt kavart Németországban. A Politico szerint a skandallum miatt a CDU egyik képviselője ezt követően arra kérte Frank-Walter Steinmeier német államfőt, hogy vonja vissza a korábban Frantznak adott Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendje kitüntetést.
„Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához” – fogalmazott Putyin a keddi moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.
„Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje” – jelentett ki Roland Theis CDU-képviselő, majd felszólította a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést.
A portál emlékeztet, hogy 2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet a baloldali politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.
Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP