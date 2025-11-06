Német karmestert tüntetett ki Putyin, Berlinben botrány lett belőle

Barátság Renddel tüntette ki Justus Frantz 81 éves német karmestert és zongoristát Vlagyimir Putyin – írja a Porfolio. A kitüntetés hatalmas botrányt kavart Németországban. A Politico szerint a skandallum miatt a CDU egyik képviselője ezt követően arra kérte Frank-Walter Steinmeier német államfőt, hogy vonja vissza a korábban Frantznak adott Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendje kitüntetést.

„Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához” – fogalmazott Putyin a keddi moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.

In Deutschland ist der Pianist und Dirigent Justus Frantz nicht mehr so gefragt wie einst, in Russland umso mehr. Wladimir Putin hat ihn nun ausgezeichnet - und Frantz fühlt sich geehrt. https://t.co/0VUn7dZmAa — Frankfurter Allgemeine (@faznet) November 5, 2025

„Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje” – jelentett ki Roland Theis CDU-képviselő, majd felszólította a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést.

A portál emlékeztet, hogy 2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet a baloldali politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.