11. 06.
csütörtök
11. 06.
csütörtök
cdu Barátság Rend Justus Frantz Putyin karmester

Német karmestert tüntetett ki Putyin, Berlinben botrány lett belőle

2025. november 06. 16:17

Justus Frantz 81 éves német karmestert Barátság Renddel tüntették ki.

2025. november 06. 16:17
Barátság Renddel tüntette ki Justus Frantz 81 éves német karmestert és zongoristát Vlagyimir Putyin – írja a Porfolio. A kitüntetés hatalmas botrányt kavart Németországban. A Politico szerint a skandallum miatt a CDU egyik képviselője ezt követően arra kérte Frank-Walter Steinmeier német államfőt, hogy vonja vissza a korábban Frantznak adott Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendje kitüntetést.

„Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához” – fogalmazott Putyin a keddi moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.

„Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje” –  jelentett ki Roland Theis CDU-képviselő, majd felszólította a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést. 

A portál emlékeztet, hogy 2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet a baloldali politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

 

obi-wankenobi
2025. november 06. 18:58
A balosok képtelenek szembe nézni azzal, hogy az "Európát megtámadó Putyin" állítás röhejes hazugság. Mert ugye nekik sehogy se áll össze, hogy az eu-t megtámadni készülő Putyin miért kedvel egy német karmestert. Erről a helyzetről készült is egy film. Címe? A 12 dühös ember. Tudom, nehéz beismerni, hogy " mi balosok tévedtünk", amikor hittetek fletónak, mert a dübörgő gazdaság "egyszerűen nem volt igaz". Most balosok, pontosan ugyanabban a hibában vagytok. Ti pontosan úgy gondolkodtok, ahogy "ők" akarják. Kik azok az ők? Mutatom. Videa/ And Game feliratos
balbako_
2025. november 06. 18:54
Úgy tűnik Csajkovszkíj, Muszorgszkíj, Glinka, Prokofjev, Rahmanyinov mind mind Putyin aljas zsoldosai és nincs helyük Európában és az a zenész aki ezeket interpretálja annak nincs helye Európában ki kell lőni a világűrbe.
balbako_
2025. november 06. 18:49
Nagyon "érzékenyek" ezek a libsi német gyomrok. Herbert von Karajan Hitler házi zenésze volt, tagja a Náci pártnak, de a seggét nyalták haláláig. (Amúgy tényleg remek karmester volt) De például Leni Riefenstahl aki filmes volt nem kapta meg a kegyet. Most nekimennek egy zenésznek aki eddig csak muzsikált semmi politikai kötődést nem mutatott fel.
pugacsov-0
2025. november 06. 18:37
Mekkora barom ez a német kormány !
