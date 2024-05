Ha az életben nem jutsz el az Aranytemplomhoz, építsd meg inkább otthon – ez itt az Amritsar

Persze az akciók egész változatosak, így raktárat építhetünk, fejleszthetünk, játék végi feladatot szerezhetünk, alapanyagokat és pénzt gyűjthetünk, sőt a piacra is ellátogathatunk, ahol vagy vásárolhatjuk vagy eladhatjuk a rendelkezésre álló anyagokat.

Ami azonban a legfontosabb, az az adományozás, ehhez viszont szükséges a saját elefánt és legalább egy adományjelző kocka, valamint egy megfelelő színű munkás, illetve megfelelő alapanyag is.

Ezekkel már építhetjük az Aranytemplomot, ami minden évtized végén egyre látványosabbá válik, közben győzelmi pontokat szerezve a játékosoknak, akik a harmadik évtized végén további pontokat zsebelhetnek be.

De a végén csak egy maradhat

Legalábbis győztes, miközben a dicsőség mindenkié, aki részt vesz az építkezésben. Márpedig az Amritsar: Az Aranytemplom gyönyörűen hozza a témát és azt, ahogyan felépítjük ezt a különleges építményt; mind a látványvilág, mind a játékmenet sokkal izgalmasabb és jobb, mint például a hasonló elképzelés alapján működő Moesteiro-ban, ahol katedrálist építünk a kockák, nyersanyagok segítségével.

Az Amritsarnál már az elefántok és adományok is adnak egy egyedi réteget a megszokott nyersanyagot gyűjtő és építős játékélményhez, miközben a munkások menedzselése is nagyon jópofa, érdekes megoldás, ami a hagyományos stratégiát megkavarja.

Hogy ez az egész ráadásul nemcsak szórakoztató, vagy éppen az agyat mozgatja meg, de még rendkívül látványos is, az már a hab a tortán.

Éppen úgy, mint a rendkívül igényes fémpénz, amivel némi extra összeget a játékra áldozva lecserélhetők a karton elemek, és bizony megéri a váltás, mert kevésbé is koszol játék közben, e mellé a látványa/fogása/hangzása is jobb. De összességében igényes társasjátékról van szó, remek megoldásokkal, ami ráadásul egy kis kiadónak, hazai vállalkozásnak hála most már magyar kiadásban, magyar szabállyal is elérhető, és egyedül talán csak azt fájlalom, hogy a cím végül nem Amritsar lett.