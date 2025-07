Nem kertelt Trump: célkeresztbe vette Medvegyevet

Mint ismert, Trump nemrég 10–12 napos határidőt szabott Oroszországnak, és jelezte: ha az ultimátum lejár, újabb büntetőintézkedések jöhetnek. Erre reagált Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, volt orosz elnök, aki az X-en Trump arcába vágta, hogy minden újabb ultimátum fenyegetésnek számít, és szerinte ezek „nem Oroszország és Ukrajna, hanem Oroszország és az ő (Trump) országa közötti” háború irányába tolják a helyzetet.

Trump csütörtökön a Truth Socialon válaszolt az oroszoknak. Kijelentette, hogy nem érdekli, mit csinálnak Indiával: „Ha akarják, együtt is lehúzhatják a süllyesztőbe a döglődő gazdaságaikat.” Hozzátette: az Egyesült Államok eddig is alig üzletelt Indiával – a vámtarifáik a világ legmagasabbjai közé tartoznak –, és Oroszországgal is minimális a kereskedelmi kapcsolat. „Maradjon is így” – szögezte le.

Medvegyev fenyegetésére pedig keményen reagált: „Valaki mondja meg Medvegyevnek – Oroszország bukott exelnökének, aki azt hiszi, még mindig ő az elnök –, hogy

vigyázzon a szájára. Veszélyes terepre tévedt!”

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP