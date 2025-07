Trump elárulta: befejezik-e az oroszok a háborút

Donald Trump másodlagos vámokkal fenyegeti Moszkvát, de ő maga sem biztos benne, hogy ezek működni fognak. Ez derült ki legalábbis az elnöki különgépen adott nyilatkozatából. A New York Times beszámolója szerint az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Oroszország a gazdasági büntetőintézkedések ellenére is valószínűleg folytatni akarja a háborút.

Alig 24 órával azután, hogy Trump elnök pénzügyi szankciókkal fenyegette Oroszországot az ukrajnai háború miatt, kedden már bizonytalannak tűnt, hogy ez a stratégia egyáltalán működni fog-e.

Az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva Trump elmondta, hogy tíz napon belül az Egyesült Államoknak „vámokat és egyéb intézkedéseket” kell bevezetnie.

„Nem tudom, hogy ez hatással lesz-e Oroszországra, mert ő nyilvánvalóan folytatni akarja a háborút”

– mondta Trump Vlagyimir Putyin elnökre utalva. „De bevezetünk vámokat és egyéb intézkedéseket. Lehet, hogy hatással lesz rájuk, lehet, hogy nem. De lehet.”

Trump fenyegetései felvetik a kérdést, hogy az Egyesült Államoknak mennyi befolyása van Moszkvára.

Az oroszok az elmúlt években megtanultak együtt élni a nyugati szankciókkal, azonban a másodlagos szankciók – amelyek azokat az országokat célozzák, amelyek olajat és gázt vásárolnak Moszkvától – komoly problémákat okozhatnak.

Trump elnök fenyegetése, hogy másodlagos vámokat vet ki az orosz olajat vásárló országokra, Kínát, Indiát és Törökországot is érintené, és a globális kereskedelmi háború eszkalálódását eredményezheti.

