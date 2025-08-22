Váratlan bejelentést tett Millie Bobby Brown és férje, Jake Bonjovi – ez sokaknál kiveri a biztosítékot

A Godzilla-filmek és a Stranger Things sztárja nem néz filmet, mert az unalmas – persze ez is generációs probléma
Bár a sorozatok és mozifilmek világában nőtt fel, valahogy mégsem akar a TV elé ülni, mert egyszerűen nem köti le a filmnézés.
Új fejezet nyílik a sztárcsalád életében.
Millie Bobby Brown, a Stranger Things és az Enola Holmes sztárja bejelentette, hogy férjével, Jake Bongiovival örökbefogadtak egy kislányt – írta meg a BBC.
A 21 éves színésznő Instagram-oldalán közölte: „Ezen a nyáron örökbefogadás útján üdvözöltük édes kislányunkat. Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy a szülőség következő, gyönyörű fejezetét békében és magánéletünk védelme mellett élhetjük meg.”
A bejegyzés végén hozzátették:
És most már hárman vagyunk. Szeretettel, Millie és Jake Bongiovi.
A pár nem árulta el az újszülött nevét. A hírre körülbelül 15 hónappal azután került sor, hogy Brown és Bongiovi házasságot kötöttek; ekkor a színésznő mindössze 20, a zenész pedig 23 éves volt.
Nyitókép: LISA O'CONNOR / AFP