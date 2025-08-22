Ft
Millie Bobby Brown Jake Bongiovi kislány örökbefogadás

Váratlan bejelentést tett Millie Bobby Brown és férje, Jake Bonjovi – ez sokaknál kiveri a biztosítékot

2025. augusztus 22. 11:19

Új fejezet nyílik a sztárcsalád életében.

2025. augusztus 22. 11:19
null

Millie Bobby Brown, a Stranger Things és az Enola Holmes sztárja bejelentette, hogy férjével, Jake Bongiovival örökbefogadtak egy kislányt – írta meg a BBC

A 21 éves színésznő Instagram-oldalán közölte: „Ezen a nyáron örökbefogadás útján üdvözöltük édes kislányunkat. Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy a szülőség következő, gyönyörű fejezetét békében és magánéletünk védelme mellett élhetjük meg.”

A bejegyzés végén hozzátették: 

És most már hárman vagyunk. Szeretettel, Millie és Jake Bongiovi.

A pár nem árulta el az újszülött nevét. A hírre körülbelül 15 hónappal azután került sor, hogy Brown és Bongiovi házasságot kötöttek; ekkor a színésznő mindössze 20, a zenész pedig 23 éves volt.

Nyitókép: LISA O'CONNOR / AFP

