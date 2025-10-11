„Csak a gyűlölet, a hergelés meg az ostobaság” – vigyázat, Cseh Katalin visszatért, és rögtön elszabadult!

A Háttér Társaság 2015-ös kiadványa szerint egy 2010-es „LMBT-kutatásban” a bő kétezer válaszadó egytizede nevelt gyermeket; közülük összesen egy (1) került örökbefogadás révén a családjába. Arra a kérdésre, hogy aki a későbbiekben vállalna gyermeket, milyen módszerrel tenné ezt, az örökbefogadást leginkább az 50 év felettiek jelölték meg, míg a 20 és 40 év közötti megkérdezetteknek egynegyedét se vonzotta ez az opció. Nemekre lebontva
a leszbikus (transznemű satöbbi) nők összesen 12 százaléka állította azt, hogy örökbefogadással válna szülővé, ezzel szemben 46 százalék „mesterséges megtermékenyítés vagy béranyaság útján”,
25 százalék egy ellenkező nemű LMBT személlyel vagy párral együtt, 18 százalék pedig a rejtélyes „egyéb” módon. A férfiak esetében az örökbefogadásra való hajlandóság magasabb volt, de ott is csupán 34 százalék – pont ugyanannyi, mint amennyien a béranyás megoldást választanák. Amely béranyás verzió a létező anyátlanok-apátlanok helyzetének javítása helyett gyakorlatilag mesterségesen növeli azon gyerekek számát, akik a magzati korukat problémás körülmények között töltik, majd valamely biológiai szülőjüket (a fél családfájukkal együtt) egész életükben nélkülözni kénytelenek.
Ugyanezen 2010-es kutatásban azon kisebbségen belül, akik örökbe fogadnának, 47 százalék állította, hogy nyitott lenne roma gyermekre, és 19 százalék vállalt volna fogyatékossággal élő gyermeket –
azaz összességében a gyermekre vágyó LMBT emberek negyedének kevesebb mint a fele tudná elképzelni, hogy felnevel egy cigány kisfiút/kislányt,