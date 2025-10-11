„Csak a gyűlölet, a hergelés meg az ostobaság” – vigyázat, Cseh Katalin visszatért, és rögtön elszabadult!

„Ez teljesen egyértelmű. Semmi nem szól ez ellen, csupán a gyűlölet, a hergelés meg az ostobaság” – zárja videóját Cseh Katalin, a lehető leghatározottabban.

Mellékszál, de kezdjük mégis a külföldre költözéssel:

ha a „srác” a választások előtt fél évvel a kormány miatt az ország elhagyását fontolgatja, akkor vagy gyanítja, hogy nem lesz itt kormányváltás, vagy biztos abban, hogy más politikusok sem engednék számára a „családalapítást”.

Izgalmas lenne tisztázni, hogy melyik eset állhat fenn, kikérve például a TISZA-vezér LMBTQ-ügyi állásfoglalását.

De ez a külföldre költözős sztori azért sem a legmeggyőzőbb, mert a memóriával rendelkezőknek azonnal beugranak róla a 2022. áprilisi hangzatos címek az influenszerről, aki „külföldre távozik párjával”, ha Magyarországon nem fogadhatnak örökbe. Az illető két évvel később (továbbra is Magyarországon élve) a HVG-nek megerősítette: „Túl vagyunk már azon, hogy csak a gyerekvállalás miatt menjünk külföldre. A hozzáállásunk ehhez nem változott, inkább csak erősödött.”