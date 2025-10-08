Itt az vége: a tiszások egy erdélyi magyar influenszert terrorizálnak, mert „fideszesként” „akadályozza a rendszerváltást”

Még próbál magához térni a döbbenetből Tisztelet-, Szabadság- és Szeretetország egynémely bugyra: egy általuk kedvelt, sőt, szerintük zseniális humorú erdélyi influenszerről most már teljesen egyértelműen gyanítható: Fidesz-szavazó.

Mélyütés az ilyen: nincs helye részvéttelen megnyilatkozásoknak, a szólásszabadságra való álságos hivatkozásoknak.

A traumafeldolgozás keretében egy kommentelő (derék állatmentő) már lámpavasra húzná az összes kormánypártit, „agyhalottat” és „megélhetési kollaboránst” egyaránt; más csupán hitetlenkedik, Kéri László hangján mintegy:

„Tényleg nem értem, értelmes nőnek tűnt…”.

Legott utasítva is lett az eddig kedvelt „Lizike”, hogy lesz szíves nem beleszólni „egy másik ország politikájába”, hiszen az olyan, mintha a magyarországiak a fejére szavaznák George Simiont (hát ja, „szinte” ugyanolyan; például a Bakony vagy a Hanság is szinte ősi román föld) – de ne akadjunk fenn ezen, hisz ugyanezzel a lendülettel bizonyára Parászka Borókának is megüzenték (a leghatározottabban), hogy ideje elhallgatnia, egyszer és mindenkorra. Csak az elkerülhette a figyelmünket.