Itt az újabb brutális botrány, Magyar Péter beleszaladt a késbe – már a Tisza Párt saját „alkotmánya” sem állítja meg

Drámai fordulat: Kollár Kinga szakított Magyar Péterrel – itt valami nagyon komoly zűr lehet
Lám, mindjárt másként néz ki minden, ha egy tiszás képes nem a százhatodik kicsi Magyar Péter-klónként kommunikálni. Francesca Rivafinoli írása.
„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, béta verzió.
„Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat” – fejezte ki reményét a HVG-nek Magyar Péter új „kabinetfőnöke”, aki állítása szerint
azért ment bele abba, hogy pont édesapja kórházának udvarán debütáljon (a kórház engedélye nélkül), mert „amikor egy ország sorsa a tét, akkor néha nehéz döntéseket is meg kell hozni”.
Különös – eddig arról volt szó, hogy árad a TISZA, hogy a lehető legmagabiztosabban vezetnek; erre kiderül, hogy esély se lenne a kormányváltásra, ha nem a Bethesda kórház udvarára állította volna ki kabinetfőnökét a pártelnök. Hogy nem hagyhatták ki apját és kórházát a politikai kampányukból, mert különben oda lenne a haza. Érdeklődve kérdezném mindazoktól, akiket zavar, hogy a kétharmados Fidesz-KDNP mennyire nem hajlik a barátságos, apró gesztusokra, a nagyvonalú elengedésekre:
vajon mit jelez az, ha az áradó TISZA tisztán politikai okokból direkte élez egy családi nézeteltérést,
miközben az állítólagos közvélemény-kutatási eredményeik szerint efféle konfrontációkra az égvilágon semmi szükség nincs?
Csuda érdekes továbbá ez a „friss, szabad levegő”, amelyet úgymond a kormány leváltása esetén lélegezhetnénk be legott mind, már a választások estéjén, a mostani elnyomás áporodott bűze helyett (a Mandiner munkatársai meg aztán pláne, hisz számukra Mr. Szeretetország már kilátásba helyezte a tartós munkanélküliséget – ami azért fura, mert segédmunkásként még Rákosiék is engedték dolgozni a reakcióst). Velkey György László elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre – azóta ellenzéki érzelmű polgárként
oktató lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia tanszékén, főállásban dolgozott az Oktatási Hivatalban, ahol egyébként tankönyveket is szerkesztett
(de most már azok a tankönyvek nyilván mégse elavult fasiszta kínzóeszközök), majd amikor már egy évtizede nem volt Fidesz-szavazó,
állást kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a vállalhatatlan „janicsárképzőn”, ugye),
sőt, nem is akármilyen állást, hiszen a Nemzetközi Irodát és a Ludovika Collegium tehetséggondozó programot vezette. Közben mesterképzésre járt az ELTE Gazdaságtudományi Karára és doktorált irodalomból (munkahelye tehát maradéktalanul támogatta őt a kibontakozásban), elmondása szerint pedig az állása „sok örömet adott” számára, és „kényelmes, nyugodt életet biztosított”.
Ellenzéki érzelmű polgárként örömteli, kényelmes állása volt a Miniszterelnökség által fenntartott Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – így is van rendjén, csak kérdéses, ehhez képest
milyen mértékben lélegezhetne be kormányváltás esetén szabad levegőt akár az Index vagy a Telex bármely újságírója vagy a bírói kar bármely tagja.
Jó, jó, de ezek csak szubjektív morfondírozások! Objektíve semmi nem támasztja alá, hogy a TISZA „párt” ne hozhatna el nekünk még sokkal több esélyt, még sokkal nagyobb szabadságot!
Hacsak meg nem nézzük a TISZA konkrét alapszabályát és össze nem vetjük a benne foglaltakat a konkrét valósággal, az „aki a kicsiben hű, az hű a nagyban is” elv alapján. Jól elbújt, de azért
a szemfüles olvasó megleli a „párt” honlapján (legeslegalul, a „süti nyilatkozat” alatt) a szervezet legmagasabb szintű belső jogforrását, s benne a következőket.
2. §, (2) bekezdés: „A párt tevékenysége: politikai tevékenységet lát el az esélyegyenlőségek előmozdítása érdekében, valamint a társadalmi jólét növelése céljából.”
5/A. §, (2) bekezdés, c) pont: „A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők (…) megválasztása”.
6. §, (1) bekezdés: „Az Elnökség 1 (egy) fő elnökből, 2 (kettő) fő alelnökből áll” (ezután az alapszabály még konkrétan nevesíti is őket, kőbe vésve mintegy, hogy Tarr Kikotyogós Zoltán az egyik alelnök).
Eddig az elmélet, lássuk a gyakorlatot.
„Nagy öröm számunkra, hogy Forsthoffer Ágnes elfogadta a TISZA elnökségének a felkérését” és szeptember közepétől „politikai közösségünk harmadik alelnökeként” is tevékenykedik majd – posztolta ki Magyar Péter 2025. szeptember 8-án, hogy aztán 19-én (meglepetés!) bejelentse:
„A TISZA Párt közgyűlése ma megválasztotta harmadik alelnöknek Forsthoffer Ágnest”.
Mármost ott kezdődik, hogy a párt politikai tevékenységének elsődleges célja „az esélyegyenlőségek előmozdítása”. Mennyiben érvényesült ez az esélyegyenlőség az első, a második és a harmadik alelnök megválasztásakor? A szép szavakból tehát mennyiben lett bevett gyakorlat? Ha az alelnökök megválasztása a Közgyűlés hatásköre,
akkor hogy tudta a pártelnök már 11 nappal korábban a legnagyobb bizonyossággal közhírré tenni, hogy Forsthoffer Ágnes meg lesz választva?
Azaz a közgyűlés határozatképes lesz, ellenjelölt nem bukkan fel, és az elnökség jelöltjére a tagok többsége igennel szavaz? Miután előzőleg az alapszabályt is módosították volt, hiszen annak szövege szerint a pártnak pontosan kettő alelnöke van, és semmiképp se három.
És ha ez úgy megy, hogy szeptember elején hoz egy személyi döntést a pártelnök, majd két héten belül suttyomban és mindenféle átlátható, demokratikus folyamat nélkül ahhoz igazítják a párt alapszabályát, mondhatni alkotmányát (anélkül, hogy ezt a nyilvánosság felé kommunikálnák, hiszen az interneten továbbra is csak a tavaly novemberi verzió érhető el),
akkor mennyiben érezzük garantáltnak, hogy a „friss, szabad levegőbe” nem vegyülne egy-egy leheletnyi önkény?
Kérdezem azért is, mert az alapszabály szerint ellenőrző (felügyelő) bizottságot majd csak azt követően kell választani, hogy a taglétszám száz fölé emelkedik – olyan mérhetetlen szabadság van tehát jelenleg Tiszáéknál, hogy az alapszabály rendelkezéseinek betartását semmiféle szerv nem ellenőrzi. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, béta verzió:
csak a TISZA elnökévé kell lenni, és utána gond nélkül lehet bárkit bármilyen pozícióba ültetni és a párt bankszámlája felett önállóan rendelkezni.
(Igen, az alapszabály ez utóbbi jogot kifejezetten biztosítja a pártelnöknek – lám, mégse másol Magyar Péter mindent a Fideszről, ott ugyanis a pártelnök semmiféle pártpénzt nem kezel.)
Itt jegyzem meg, hogy Magyar Péter még 2024. július 22-én, pártelnökké választásakor a következőket ígérte gondosan, nők százaitól zsebelve be érte szívecskét: „várhatóan novemberben rendkívüli tisztújító kongresszust tartunk, amelyen megválasztjuk a párt új vezető testületének tagjait, figyelve arra, hogy a hölgyek egyenlő képviselettel rendelkezzenek minden poszton”. Novemberben valóban volt egy közgyűlés, ahol beleírogatták az alapszabályba, hogy mi lesz majd, ha száznál többen lesznek – az elnökség tagjainak személye azonban pont nem változott.
A „nemi paritás minden poszton” elképzelése valójában azt jelentené, hogy Forsthoffer Ágnesnek már rég társelnöknek kellene lennie, plusz alelnökké kellett volna választani Radnai Márk és Tarr Zoltán mellé (teszem azt) Kollár Kingát és Róka Rékát
– de nem, semmi ilyesmi nem történt. Tényleg mázli, ha egy pártelnök naponta százával recitál bele a világba üres ígéreteket, mert így fel nem tűnik, hogy mikor épp melyiket szegi meg.
Igaz, lehet az egésznek egy másik olvasata is. Nézzünk rá a kezdő mondatunkra most úgy, mintha a szociológus végzettségű kabinetfőnököt valójában Rogán Antal küldte volna terep-, illetve aknamunkára a TISZA legbelső bugyrába: „Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat”.
(Nyitókép: Hatlazcki Balázs / Magyar Nemzet)
