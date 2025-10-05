Itt az újabb brutális botrány, Magyar Péter beleszaladt a késbe – már a Tisza Párt saját „alkotmánya” sem állítja meg

„Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat” – fejezte ki reményét a HVG-nek Magyar Péter új „kabinetfőnöke”, aki állítása szerint

azért ment bele abba, hogy pont édesapja kórházának udvarán debütáljon (a kórház engedélye nélkül), mert „amikor egy ország sorsa a tét, akkor néha nehéz döntéseket is meg kell hozni”.

Különös – eddig arról volt szó, hogy árad a TISZA, hogy a lehető legmagabiztosabban vezetnek; erre kiderül, hogy esély se lenne a kormányváltásra, ha nem a Bethesda kórház udvarára állította volna ki kabinetfőnökét a pártelnök. Hogy nem hagyhatták ki apját és kórházát a politikai kampányukból, mert különben oda lenne a haza. Érdeklődve kérdezném mindazoktól, akiket zavar, hogy a kétharmados Fidesz-KDNP mennyire nem hajlik a barátságos, apró gesztusokra, a nagyvonalú elengedésekre:

vajon mit jelez az, ha az áradó TISZA tisztán politikai okokból direkte élez egy családi nézeteltérést,

miközben az állítólagos közvélemény-kutatási eredményeik szerint efféle konfrontációkra az égvilágon semmi szükség nincs?